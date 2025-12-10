True Giuliano Zulin «Serve un vero piano industriale per le telecomunicazioni italiane» Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer del gruppo di telecomunicazioni Wind Tre

Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Wind Tre: «Il Paese non può rischiare di rallentare lo sviluppo digitale. La nostra industria è energivora e strategica: merita attenzione e un quadro regolatorio che favorisca gli investimenti».«L’Italia merita un vero piano industriale per le telecomunicazioni: lo sviluppo digitale non può essere interrotto o rallentato». A dirlo alla Verità è Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Wind Tre. «Il settore delle tlc - prosegue – è diventato un’infrastruttura critica per la competitività del Paese, ma allo stesso tempo rimane tra i meno compresi e tutelati. La nostra è un’industria energivora, strategica e abilitante. Merita più attenzione e deve essere riconosciuta come tale, perché senza reti performanti non esiste innovazione digitale, né per le imprese né per la Pubblica Amministrazione. Il nostro già lo facciamo, investiamo e tanto. Anche in Europa serve un maggiore interesse verso la nostra industria».Sedita, Wind Tre è il primo operatore italiano – e tra i primi in Europa – a lanciare il 5G Standalone. Che cosa rappresenta questo passaggio e perché è così innovativo?«Il 5G Standalone è una rete completamente autonoma dal 4G, pensata per offrire prestazioni garantite, sicurezza avanzata e soprattutto configurabilità dinamica. Non è una semplice evoluzione tecnologica: è un’infrastruttura progettata per abilitare applicazioni critiche, nelle quali la continuità del servizio è essenziale. Questa tecnologia ci permette di fornire alle imprese una sorta di corsia privilegiata, anche in contesti di massimo affollamento. Lo abbiamo dimostrato durante un grande evento sportivo con oltre 90.000 persone, creando una slice dedicata per la trasmissione video live in alta definizione. Il nostro vantaggio competitivo nasce da un network tra i più capillari in Italia, con oltre 21.000 siti».Perché il 5G Stand alone è strategico per il Paese?«Perché è la piattaforma abilitante di servizi essenziali per la sanità, la sicurezza, la logistica, l’industria 4.0, i trasporti e la Pubblica Amministrazione. L’Italia ha bisogno di infrastrutture digitali affidabili e moderne. In un contesto europeo che fatica a competere sul digitale, il 5G Stand Alone permette al Paese di fare un salto in avanti e di rendere accessibili tecnologie avanzate anche alle pmi, che sono la vera ossatura del nostro sistema produttivo. Wind Tre vuole essere un abilitatore della competitività nazionale, mettendo a disposizione infrastrutture performanti e soluzioni concrete».Quali settori beneficeranno maggiormente del 5G Stand alone?«Chiunque abbia bisogno di continuità, sicurezza, bassa latenza e configurabilità. Penso in particolare all’industria, con robotica, automazione e sensoristica. E poi logistica, con monitoraggio in real time e ottimizzazione degli hub. Sanità, con telemedicina avanzata e gestione digitale delle strutture. Porti e trasporti, dove la comunicazione mission critical è fondamentale. Broadcast, con trasmissioni live ad altissima qualità. Il 5G è la rete che permette di far funzionare tutto questo con garanzie e non più “al meglio delle possibilità”».Quali sono le caratteristiche distintive del 5G Stand Alone per imprese e Pa?«Tre in particolare. Prestazioni garantite: ovvero bassa latenza, continuità del servizio, sicurezza end-to-end. Poi Network slicing: possiamo creare porzioni virtuali della rete dedicate a singoli clienti o applicazioni, anche temporanee. Infine Mobile Private Network virtuali: reti private digitali per sanità, industria, logistica, porti, sicurezza. Queste soluzioni sono scalabili, senza oneri gestionali per le imprese, con un livello di sicurezza molto elevato e con protezione dei dati».Quanto è estesa oggi la vostra copertura 5G Stand Alone?«La rete 5G Stand Alone copre già l’80% della popolazione italiana, e cresce ogni mese. Gli investimenti continui – circa 800 milioni di euro l’anno – ci permettono di offrire un’infrastruttura tra le più moderne e affidabili del Paese».Negli ultimi anni Wind Tre ha vissuto una trasformazione profonda. Qual è la vostra nuova visione strategica?«Dopo la fusione del 2017 tra Wind e H3G eravamo un operatore principalmente consumer, focalizzato sulla connettività mobile e fissa. Oggi siamo un’azienda completamente diversa. Abbiamo investito nella rete, potenziandola grazie anche all’acquisizione di OpNet, siamo entrati nei mercati dell'energia e delle assicurazioni, abbiamo lanciato servizi di protezione e videosorveglianza con il nuovo “Casa e negozio protetti” powered by Protecta, e soprattutto abbiamo accelerato sul B2B: ICT, cybersecurity, cloud e data center. Negli ultimi 3-4 anni siamo cresciuti al doppio della velocità del mercato. Questo è stato possibile perché abbiamo scelto una strategia basata sull’ascolto e sulla vicinanza ai clienti, che chiamiamo #OPEN».Cosa rappresenta il concept #OPEN per Wind Tre?«#OPEN non è uno slogan: è un metodo di lavoro. Significa essere aperti all’ascolto, capire i bisogni delle imprese prima di proporre soluzioni, evitare di offrire servizi inutili o sovradimensionati. La prova più concreta è che molte aziende hanno scelto di raccontare questa visione con noi: nello spot “La porta del futuro è OPEN” sono protagonisti proprio i nostri clienti». Qual è oggi il posizionamento di Wind Tre nel mercato B2B?«Il mercato italiano è molto frammentato: poche grandi aziende e una miriade di pmi e micro-imprese. È qui che vogliamo fare la differenza. Oggi non siamo più un operatore telco tradizionale: siamo un partner tecnologico in grado di offrire connettività, cloud, sicurezza, data center, soluzioni verticali per sanità, media, industria e Pa».Gli investimenti tecnologici costano, così come le frequenze. Quali sono i temi cruciali nel dialogo con il governo e le istituzioni?«Il settore telco è fondamentale per l’intero sistema Paese, ma deve essere sostenuto in modo adeguato. Il costo delle frequenze è enorme: in Italia abbiamo pagato il prezzo unitario più elevato in Europa – tra 6 e 7 miliardi in totale con una maxi-rata finale nel 2022 – e oggi è in corso un confronto per il rinnovo delle licenze nel 2029. Servono regole chiare per non compromettere la capacità di investimento delle aziende. Siamo un’azienda energivora, come tutte le grandi infrastrutture, e proprio per questo il settore merita attenzione e riconoscimento. Con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy abbiamo fatto un primo importante passo avanti sull’innalzamento dei limiti elettromagnetici: passare da 6 a 15 volt per metro è stato un primo step significativo per migliorare la copertura indoor e favorire lo sviluppo del 5G, mantenendo il controllo sulle emissioni. Ma serve un passo ulteriore: un piano industriale nazionale per le telecomunicazioni. Lo sviluppo digitale dell’Italia non può essere lasciato all’improvvisazione».Anche perché ci sono posti di lavoro in ballo… Qual è l’impatto di Wind Tre sul territorio in termini economici e occupazionali?«Wind Tre conta 7.000 dipendenti diretti e genera lavoro indiretto per decine di migliaia di persone. La nostra presenza commerciale è capillare: 750 negozi in franchising, 4.000 punti vendita, una rete di agenzie con quasi 2.000 professionisti nel B2B».