Claudia Casiraghi
2026-02-03

«Under Salt Marsh», un doppio mistero tra delitto e natura su Sky

«Under Salt Marsh», un doppio mistero tra delitto e natura su Sky
Under Salt Marsh (Sky)

La miniserie britannica intreccia un omicidio e la violenza degli eventi naturali. Jackie Eliss, ex detective caduta in disgrazia, torna a indagare su due morti forse collegate, mentre una tempesta incombe minacciando di cancellare prove e verità.

Sono due gialli che muovono paralleli, quello tradizionale e quello legato all'imperscrutabilità degli eventi naturali. Under salt marsh, miniserie britannica, su Sky dalla prima serata di lunedì 2 febbraio, è stata costruita così da tenere insieme due misteri, ed uno farlo volare sopra la testa di uomini che non possono tutto.

under salt marsh
Petardo su Audero: stop trasferte ma il Viminale risparmia il derby

Petardo su Audero: stop trasferte ma il Viminale risparmia il derby
Ansa
Curva Inter bloccata sino al 23 marzo, stracittadina «salvata». Arrestato un altro ultrà.

C’è una linea comune nelle decisioni di ordine pubblico che rischia di creare qualche polemica: si colpiscono le trasferte, non i derby. È accaduto con l’Inter, sanzionata dopo i fatti di Cremona - il lancio di materiale pirotecnico in campo contro il portiere grigiorosso Emil Audero, per cui ieri è stato arrestato un diciannovenne legato agli ultras interisti, diverso dal soggetto che ha perso tre dita nell’esplosione di un altro ordigno - con divieto di trasferta fino al 23 marzo 2026 e limitazioni alla vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. Una misura temporanea, decisa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che però non riguarda il derby di Milan-Inter dell’8 marzo, escluso dal provvedimento perché non comporta spostamenti organizzati di tifosi. La stessa logica è stata applicata a Roma. Per Lazio e Roma, dopo gli scontri sull’autostrada A1 con le tifoserie di Napoli e Fiorentina, il Viminale ha disposto divieto di trasferta fino al termine della stagione. Anche qui, però, il derby Roma-Lazio non è stato toccato. La stracittadina, in calendario per il 17 maggio, si giocherà regolarmente allo Stadio Olimpico.

tifosi inter vietato trasferta
Intesa fa ricchi i soci: 50 miliardi di dividendi

Intesa fa ricchi i soci: 50 miliardi di dividendi
Carlo Messina (Imagoeconomica)
Messina si ricandida alla guida dell’istituto e annuncia le cedole per il piano 2026-2029. L’ad: «Non compreremo banche, potremmo valutare reti di promotori. Puntiamo all’internazionalizzazione. Nozze Unicredit-Generali? Siamo leader, non cambierebbe niente».

Il piano d’impresa 2026-2029 di Intesa Sanpaolo, presentato ieri dall’ad Carlo Messina non è solo una mappa industriale: è un messaggio al mercato, agli azionisti e al sistema bancario italiano. Cinquanta miliardi di dividendi annunciati sono il simbolo di questa narrazione. Una dote che rassicura gli azionisti e prepara il futuro. Spiega anche perchè Messina, rispondendo a una domanda, ammette che sì, un sesto triennio dal 2028 è possibile. «Ritengo di essere in grado di poter fare anche il prossimo mandato», dice, «se dovessi ritenere di non essere più la soluzione migliore per la banca, sarei il primo a farmi da parte. Non so se farò un altro piano di impresa, ma ritengo di essere in condizioni di completare questo».

banca intesa

VOTAntonio | Ilaria Salis, sempre dalla parte sbagliata

VOTAntonio | Ilaria Salis, sempre dalla parte sbagliataplay icon

Dopo aver chiesto di abolire il carcere e «okkupare» le case, l'eurodeputata Avs palpita per Askatasuna.

Le transizioni non fanno i conti con la Terra che non ne può più

Le transizioni non fanno i conti con la Terra che non ne può più
Francesco Vecchi (Imagoeconomica)
Il nuovo libro di Francesco Vecchi dimostra come il green e il boom digitale siano insostenibili.
Il peso della Terra (144 pagine, Piemme) di Francesco Vecchi è uno di quei libri che arrivano nel momento giusto, quando una narrazione dominante mostra tutte le sue crepe. In un’epoca che si racconta come sempre più leggera, digitale, sostenibile e immateriale, il conduttore di Mattino 5 compie un gesto intellettuale controcorrente e necessario: ci costringe a guardare il mondo per ciò che è davvero, un mondo pesante, fatto di materia, di scavi, di risorse finite e di conflitti per il loro controllo.
il peso della terra
