L’ultima eredità dei lockdown: la scabbia

2025-08-09
Elly Schlein (Ansa)
Il segretario del Pd ha annunciato ieri «candidature inclusive per battere la destra». Però in Campania l’ex governatore De Luca si comporta da ras; in Puglia Decaro sabota la corsa di Emiliano e Vendola; e Giani in Toscana è osteggiato apertamente dal M5s.
Jamie Dimon, presidente di JPMorgan Chase, la più grande banca americana (Ansa)
Smentiti i gufi delle gabelle: a luglio la crescita ha accelerato per il terzo mese consecutivo e l’indice di J.P. Morgan si è attestato a 52,4 punti, il massimo da sette mesi. «Questo incremento ha sorpreso anche noi», ammette la banca d’affari americana.
Matteo Renzi (Ansa)
Per restare vivo (politicamente, ovvio), Matteo Renzi è pronto a far morire Italia viva, il partito che ha creato sei anni fa. Lo ha annunciato lui stesso, come un Crono moderno che mangia i suoi figli, spiegando di voler alimentare la tenda riformista, in vista delle prossime elezioni. Che l’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd lavori per il 2027, quando si rinnoverà il Parlamento, è evidente. Le elezioni comunali o regionali gli interessano poco o nulla: al massimo, come è successo a Genova, si imbuca nella coalizione per ottenere un po’ di visibilità e, soprattutto, per poter dire che il suo contributo alla vittoria è stato determinante.
Roberto Speranza (Ansa)
La pandemia è stata la tragedia del secolo eppure nessuno pare interessato a fare chiarezza. Le gravissime accuse di Ippolito (membro di Cts e task force) vengono lasciate cadere. E l’ex ministro, che deve rispondere di comportamento omissivo, tace.