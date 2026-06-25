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Carlo Cambi
2026-06-25

E ora la Commissione Ue se la prende coi pescatori: basta piombo per lenze

E ora la Commissione Ue se la prende coi pescatori: basta piombo per lenze
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (a destra) riceve il presidente del Benin Romuald Wadagni a Bruxelles, in Belgio, il 24 giugno 2026 (Ansa)
Secondo l’europarlamentare Anna Maria Cisint (Lega) la misura è priva di adeguate valutazioni di impatto economico. Ma da Bruxelles arrivano anche disposizioni distopiche sul vino: sulle etichette bisogna scrivere che fa male.

A Bruxelles si parla di pesca e non solo; l’Ue fa come i gamberi, un passo avanti e due indietro. E come al solito si copre di ridicolo inseguendo il dogma green.

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Fs, incontro Salvini-Donnarumma: l'ad verso le dimissioni

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Fs, incontro Salvini-Donnarumma: l'ad verso le dimissioni
Stefano Donnarumma e Matteo Salvini (Ansa)
Il manager dovrebbe chiudere nei prossimi giorni i dossier più urgenti prima di lasciare l’incarico. Per la guida operativa del gruppo prende quota il nome dell’ad di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.
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In Francia ecologisti storditi dalla calura: l’aria condizionata è un pericolo fascista

In Francia ecologisti storditi dalla calura: l’aria condizionata è un pericolo fascista
Marine Le Pen (Ansa)
Intanto la sinistra italiana cavalca la canicola contro il governo. Maurizio Landini pretende soldi a integrazione del reddito o non si lavora.

Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece è di sinistra. Fu Giorgio Gaber a tracciare il solco in una canzone del 1995, forse immaginando, da artista, che un giorno saremmo arrivati a dirlo davvero, o quasi. In effetti, oggi è la Francia a dettare la linea: l’aria condizionata è di destra.

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Basta sfiorare i palinsesti Rai e per la sinistra è «okkupazione»

Basta sfiorare i palinsesti Rai e per la sinistra è «okkupazione»
Stefano Massini (Ansa)
L’uscita di Massini e Sciarelli scatena l’ira nell’opposizione, al grido di «Giù le mani da Viale Mazzini». Peccato che il volto di «Chi l’ha visto?» abbia chiesto una pausa. E l’azienda rassicura pure su «Caterpillar».

Achtung baby. Nei corridoi di Rai 3 si aggirano loschi figuri in camicia nera che stanno rastrellando autori e conduttori non allineati, o dichiaratamente «sovversivi», per deportarli... al cancello. Una remigrazione professionale, per dir così.

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I «buoni» tifano per gli espatri in Ruanda

I «buoni» tifano per gli espatri in Ruanda
Elly Schlein con Stefano Bonaccini durante la direzione nazionale del Pd del 23 giugno 2026 (Ansa)
Dopo aver strillato contro il modello Albania del governo, la sinistra deve fare i conti con la volontà europea di spedire gli irregolari in Paesi terzi. Alcuni Stati, tra cui le «venerate» Danimarca e Olanda, valutano i trasferimenti nel territorio africano o in Uzbekistan.

Sfidando ogni logica, secondo cui un percorso di riflessione dovrebbe condurre gradualmente dall’errore alla verità, la segretaria del Pd Elly Schlein, subito dopo la firma a Roma del protocollo Italia-Albania, si era dapprima pronunciata in forma dubitativa («sembra in aperta violazione con il diritto europeo», dichiarava a novembre 2023) per poi non avere più dubbi: «Questa procedura viola le leggi europee», sentenziava un anno dopo, a ottobre 2024.

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