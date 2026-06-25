True Alessandro Da Rold Fs, incontro Salvini-Donnarumma: l'ad verso le dimissioni True Stefano Donnarumma e Matteo Salvini (Ansa)

Il manager dovrebbe chiudere nei prossimi giorni i dossier più urgenti prima di lasciare l’incarico. Per la guida operativa del gruppo prende quota il nome dell’ad di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.Si è svolto questa mattina un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma. Secondo fonti del ministero, il manager sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni e avrebbe convocato a breve una riunione con il management del gruppo.La guida operativa di Fs potrebbe essere affidata all’attuale amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio. Prima di lasciare l’incarico, riferiscono fonti del Mit, Donnarumma dovrebbe chiudere nei prossimi giorni alcuni dei dossier più importanti.Due giorni fa i vertici di Fs e delle principali società operative del gruppo avevano incontrato Salvini per discutere degli interventi infrastrutturali, degli obiettivi del Pnrr, della qualità del servizio e delle misure per ridurre i disagi registrati negli ultimi mesi. Sullo sfondo resterebbero divergenze sulla gestione del gruppo con il ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista di controllo di Fs. «Salvini - affermano da ministero - ha ringraziato l'a.d per il lavoro svolto e gli oltre 90 mila dipendenti Fs che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase due dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi Pnrr, con a capo una figura scelta dall'interno».,