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Antonello Piroso
2026-06-25

Basta sfiorare i palinsesti Rai e per la sinistra è «okkupazione»

Basta sfiorare i palinsesti Rai e per la sinistra è «okkupazione»
Stefano Massini (Ansa)
L’uscita di Massini e Sciarelli scatena l’ira nell’opposizione, al grido di «Giù le mani da Viale Mazzini». Peccato che il volto di «Chi l’ha visto?» abbia chiesto una pausa. E l’azienda rassicura pure su «Caterpillar».

Achtung baby. Nei corridoi di Rai 3 si aggirano loschi figuri in camicia nera che stanno rastrellando autori e conduttori non allineati, o dichiaratamente «sovversivi», per deportarli... al cancello. Una remigrazione professionale, per dir così.

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I «buoni» tifano per gli espatri in Ruanda

I «buoni» tifano per gli espatri in Ruanda
La segretaria del Pd, Elly Schlein, con Stefano Bonaccini durante la direzione nazionale del Pd, Roma, 23 giugno 2026 (Ansa)
Dopo aver strillato contro il modello Albania del governo, la sinistra deve fare i conti con la volontà europea di spedire gli irregolari in Paesi terzi. Alcuni Stati, tra cui le «venerate» Danimarca e Olanda, valutano i trasferimenti nel territorio africano o in Uzbekistan.

Sfidando ogni logica, secondo cui un percorso di riflessione dovrebbe condurre gradualmente dall’errore alla verità, la segretaria del Pd Elly Schlein, subito dopo la firma a Roma del protocollo Italia-Albania, si era dapprima pronunciata in forma dubitativa («sembra in aperta violazione con il diritto europeo», dichiarava a novembre 2023) per poi non avere più dubbi: «Questa procedura viola le leggi europee», sentenziava un anno dopo, a ottobre 2024.

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Campo largo di nuovo minato dallo psicodramma primarie. Bonelli esclude l’asse con Iv

Campo largo di nuovo minato dallo psicodramma primarie. Bonelli esclude l’asse con Iv
Matteo Renzi (Ansa)
Sinistra sempre più in alto mare sul futuro della coalizione e la modalità di scelta del candidato premier. Il leader di Avs a Renzi: «Mai alleanze con chi mi detesta».

Testardamente perdenti: ora che le elezioni politiche si avvicinano (Giorgia Meloni vorrebbe votare nell’aprile 2027), il centrosinistra ha davanti due montagne da scalare, attraverso sentieri sterrati disseminati di mine politiche, ben congegnate e inserite nella nuova legge elettorale.

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matteo renzi
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Meloni si intesta la «Nato europea»: «L’Unione assuma più responsabilità»

Meloni si intesta la «Nato europea»: «L’Unione assuma più responsabilità»
La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni durante una riunione dei capi di Stato e di governo dell’E5 presso la Cancelleria di Berlino, in Germania, il 24 giugno 2026. (Ansa)
Al vertice di Berlino il premier, unico leader stabile presente, detta la linea spronando Bruxelles a fare di più su difesa e sicurezza. Poi, la mano tesa agli Usa: «Legame transatlantico pilastro dell’unità dell’Occidente».

È apparentemente incomprensibile il motivo che ha spinto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a dire che l’Italia avrebbe consentito 500 decolli aerei dalle basi Nato presenti in Italia.

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nato meloni

Edicola Verità - la rassegna stampa del 25 giugno

Edicola Verità - la rassegna stampa del 25 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 25 giugno con Carlo Cambi

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