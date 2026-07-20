È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, giornalista italiano e corrispondente dalla Casa Bianca. Aveva 51 anni. La notizia è stata comunicata alla famiglia dall’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti dopo essere stata informata dalla polizia locale.

Secondo i primi accertamenti effettuati dalle autorità americane, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. In alcune ricostruzioni diffuse nelle ore successive al ritrovamento si parla di un malore improvviso, circostanza che resta comunque affidata agli accertamenti delle autorità competenti.

Compatangelo era uno dei volti italiani del giornalismo negli Stati Uniti. Nato a Savona il 15 novembre 1975, aveva costruito gran parte della sua carriera oltreoceano, collaborando nel corso degli anni con diverse testate televisive e giornalistiche, tra cui La7, Sky Tg24, Tv2000 e Il Secolo XIX.

Negli ultimi mesi era tornato al centro dell’attualità politica italiana grazie all’intervista telefonica esclusiva realizzata con il presidente americano Donald Trump, andata in onda nel programma L’Aria che tira su La7. In quell’occasione il tycoon aveva pronunciato alcune dichiarazioni sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che avevano provocato un acceso dibattito politico e diplomatico tra Washington e Palazzo Chigi.

Nel corso dei suoi venticinque anni di carriera Compatangelo aveva seguito otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012, realizzando reportage e documentari trasmessi anche da Rai, Mediaset e dalla Radiotelevisione svizzera italiana. Nel 2011 il suo documentario investigativo The Los Angeles Breakdown aveva ricevuto una menzione d’onore ai Southern California Journalism Awards di Los Angeles.

Lo scorso novembre era stato inoltre eletto presidente della White House Foreign Media Group, associazione da lui fondata che riunisce i corrispondenti stranieri impegnati nella copertura delle attività della Casa Bianca e della presidenza degli Stati Uniti.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del giornalismo. «Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un collaboratore prezioso e raro. Per la sua voglia di raccontare sempre e con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà», ha dichiarato il direttore di La7, Andrea Salerno.