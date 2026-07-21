La belva Fagnani morde ma non risponde

Alle Belve piace mordere ma non rispondere a domande imbarazzanti. Eppure, il collega nonché volto storico della Rai, Gigi Marzullo, voleva solo sapere da Francesca Fagnani: «Non hai fatto un figlio per scelta o per motivi medici?».

La conduttrice del programma su Rai2, che ha l’ambizione di mettere a nudo personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca disposti a mettersi in gioco, poteva dire: «Sono fatti miei».

Avrebbe fatto brutta figura, lei che scava e incalza con domande intime e irriverenti, ma la faccenda sarebbe finità lì. Sommersa da critiche perché predica bene e razzola male, però su certi argomenti una donna può glissare, se lo fa con delicatezza e intelligenza. Poteva limitarsi alla parziale risposta che ha dato: «Penso che la maternità si esplica in mille modi diversi, con gli amici, con la famiglia, con la protezione, con i cani». Invece no, la giornalista di Belve ha voluto impartire una lezioncina a Marzullo. «Ti rispondo per farti felice a te, ma non perché lo trovo un argomento che userei mai nelle mie interviste», ha risposto piccata nella Piazza Cantilena di Minori, sulla Costiera Amalfitana, dove per l’evento Appuntamenti d’Estate 2026 stava presentando il suo libro Mala. Roma criminale.

La compagna di Enrico Mentana, che si è fatta conoscere per i botta e risposta stringenti con i quali inchioda gli ospiti del suo programma televisivo, senza mai smettere di sorridere nemmeno quando l’imbarazzo dell’interlocutore mette a disagio pure il telespettatore, avrebbe dunque un decalogo del si-dice-o-non-si-dice.

Inutilmente, il povero Marzullo fa presente «Sto parlando con una “Belva”, devo essere un po’ pungente». La Fagnani ormai è salita in cattedra e lo spedisce dietro la lavagna: «Non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre». Per poi aggiungere: «L’invadenza di un’intimità io non lo faccio mai».

E lì, la signora ha penosamente toppato. Perché se la maternità è faccenda intima, altrettanto dovrebbe esserlo l’aborto, eppure Francesca Fagnani non ci ha pensato due volte a incalzare sue ospiti con domande su gravidanze interrotte e bimbi non voluti. Nel luglio del 2021, ad Antonella Elia chiedeva: «Quando aveva 26 anni lei ha deciso di abortire. Adesso, con la distanza del tempo, è stata una scelta dolorosa e giusta, o no?».

«No», rispondeva la showgirl e conduttrice televisiva. «È stata una scelta completamente sbagliata e rimpiango tantissimo il figlio che non ho avuto», spiegava Elia con la voce rotta dall’emozione. Solo parlarne, era una sofferenza, ma per la Fagnani risultava funzionale al suo talk show. Di tanta «invadenza di un’intimità» ne fa le spese tre anni dopo anche Simona Ventura. Ospite, anzi preda di Belve nell’aprile del 2024, la conduttrice televisiva viene indagata dalla Fagnani sulla scelta che fece di abortire quando era giovanissima.

Non basta che abbia detto «una scelta sofferta che non rifarei più nella mia vita», deve pure rispondere alla domandina: «Tornasse indietro?». Di che cosa era assetata la giornalista di Belve, del dolore e del pentimento di Simona? Ventura è visibilmente tubata, dice: «Non so, ma non passa giorno in cui non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato». Sapete quale è stata la reazione di Fagnani? «Sì? Ancora adesso?», chiede sorpresa. Non occorre essere madri per mostrare un pizzico di sensibilità davanti all’ammissione di un dolore senza fine.

Ma la conduttrice di Belve ha mostrato altre volte, di ignorare l’intimità di un argomento pur di provocare l’ospite con domande crude e crudeli. Luglio 2018, in studio c’è Katia Ricciarelli che parla del suo amore per il tenore Josè Carreras e poi per Pippo Baudo. «Lei però prima di sposarsi rimase incinta di Pippo, che la convinse ad abortire. Perché?», la interroga Fagnani. «Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo ancora fidanzatini di nascosto. E poi sono stata punita, evidentemente è giusto così», è la risposta della soprano che non è più riuscita ad avere figli. Non protesta per l’intimità violata, sta al gioco del programma.

La conduttrice, invece, fuori da Belve storce il naso se quello su cui la interpellano non la aggrada. «Una domanda è ben posta o mal posta, capito? È opportuna o inopportuna. Secondo me, nel 2026 mettere in pubblico perché non sei diventata madre non si fa», così ha bacchettato Marzullo sabato scorso.

Perché non sei diventata madre in quando hai abortito, invece va bene? Marzo 2022, la Fagnani fa mettere in pubblico una storia intima e dolorosa di Valeria Marini. «Aveva 14 anni, lui era molto più grande, ma quella storia è finita con un’interruzione di gravidanza?», è l’inopportuna domanda, di cui già conosce la risposta. Vuole pure sapere come l’aveva presa, quando si era svegliata in ospedale e le avevano detto «non hai più il tuo bambino». L’attrice e showgirl non ha voglia di fornire ulteriori particolari. «Ho cancellato un po’ dalla mia memoria, perché ho sofferto molto», è la sua triste risposta.

Pure la cantante Ivana Spagna nell’ottobre del 2023 deve parlare del figlio non nato. «Faceva ginnastica, step, di tutto per cercare di perderlo, poi invece l’ha voluto e quando è stata colpita da un’emorragia ha rischiato la setticemia pur di tenerlo», le ricorda Fagnani. Si trattò di un aborto spontaneo, non era da mettere in piazza.

La compagna di Mentana è ipersensibile solo sulla maternità. «Fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre», ha rimproverato a Marzullo. Quattro anni fa era lecita, invece? Perché non si capisce, altrimenti, come possa essere saltato in mente a Francesca Fagnani di chiedere nel novembre del 2022 ad Alessandra Celentano, la storica insegnante di danza della trasmissione Amici: «Lei appena sposata disse “spero presto di avere un bambino”. Poi la cosa non è andata. Le dispiace non essere diventata madre?». Sic.