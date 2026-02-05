2026-02-05
Tutta La Verità | Il generale Vannacci fa il gioco della sinistra?
Roberto Vannacci viene accusato di aver usato la Lega come taxi per la sua carriera politica e di strizzare ora l'occhio al centrosinistra.
È difficile capire quanto di vero, verosimile o palesemente falso ci sia nel mare magnum di foto, email e video che circolano freneticamente online riguardo le attività illegali portate avanti da Jeffrey Epstein nella sua isola degli orrori ai Caraibi e nel suo Zorro Ranch in New Mexico, o nella villa di Palm Beach. Il Dipartimento di Giustizia americano (Doj), che ha diffuso i 3,5 milioni di file, che stanno facendo cadere più di una testa nell’élite progressista che frequentava il faccendiere, ha avvertito che il materiale appena pubblicato può contenere documenti «falsi o falsamente presentati». Di appurato finora c’è quanto ha portato all’incriminazione del finanziere nel 2008: dopo essersi dichiarato colpevole, Epstein è stato condannato per adescamento e per aver avviato ragazzine e ragazzini minorenni alla prostituzione. Poi è stato nuovamente arrestato nel 2019 con l’accusa federale di traffico di minori, morendo suicida in carcere poco dopo.
Dai documenti declassificati spuntano però altri orrori: secondo i documenti rilasciati dal Doj, Epstein sarebbe stato implicato anche in un folle progetto di eugenetica, costringendo vittime minorenni a portare in grembo suoi figli attraverso maternità surrogata per creare un «pool genetico superiore», così riferisce una presunta vittima in un diario straziante in cui si lamenta di essere stata una «incubatrice umana» per Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. I due avrebbero sottratto alla donna la sua neonata pochi minuti dopo il parto. Già nel 2019 il New York Times aveva raccontato che Epstein pianificava di utilizzare la sua tenuta fuori Santa Fe per «ingravidare» le sue vittime, «20 alla volta», nel tentativo di «inseminare la razza umana con il suo Dna».
Dai file desecretati oggi emerge anche che Jeffrey Epstein è stato contattato nel 2018 dal bio-hacker Bryan Bishop per finanziare segretamente la creazione del primo bambino geneticamente modificato, o addirittura clonato, entro 5 anni. Esperimenti preliminari (test e modificazioni embrionali) erano già in corso in un laboratorio in Ucraina. Bishop chiedeva 1,7 milioni di dollari all’anno per un massimo di 5 anni per un totale di 9,5 milioni, oltre a un ulteriore milione per la configurazione del laboratorio, garantendo il totale anonimato degli investitori: in caso contrario, il bambino sarebbe stato visto dai media come un «mostro» o un «fenomeno da baraccone». «Abbiamo una serie di domande su quanto fai sul serio», scriveva Bishop a Epstein nel luglio 2018, «la maggior parte di queste domande riguarda i tuoi requisiti di segretezza e privacy, il rischio reputazionale e anche qualsiasi coinvolgimento finanziario». Il faccendiere non aveva fretta, «no rush», ma rispondeva a Bishop di non aver problemi a investire, «il problema è soltanto se vedono che dietro ci sia io».
Non soltanto lui, a dire il vero: una delle parti più interessanti dei file riguarda le relazioni di Epstein con il mondo della scienza. Anche se ci sono poche prove che il suo programma transumanista sia andato avanti, scienziati di spicco, tra cui Stephen Hawking, hanno partecipato regolarmente a cene, pranzi e conferenze tenute da Epstein. «Tutti si sono domandati se questi scienziati fossero più interessati alle sue opinioni o ai suoi soldi», ha dichiarato l'avvocato Alan Dershowitz, che ha difeso Epstein nel 2008. Fatto sta che la cerchia del faccendiere includeva pezzi grossi della comunità scientifica: il pioniere della genomica e della biologia sintetica George Church, Murray Gell-Mann, il biologo evoluzionista Stephen Jay Gould, il neurologo Oliver Sacks e il premio Nobel per la fisica Frank Wilczek.
Epstein ha anche generosamente finanziato l’università di Harvard con 6,5 milioni di dollari, ma il prestigioso ateneo si è rifiutato di restituire i soldi nonostante il regolamento preveda di rifiutare i contributi dei donatori che hanno guadagnato i propri soldi in modo immorale. L’arma del faccendiere, insomma, era la corruzione attraverso sesso e soldi: nessun esponente dell’élite progressista sembra essere sfuggito alla sua rete d’influenza.
Continuano nel frattempo le reazioni dopo le dimissioni a catena degli ex amici di Epstein, a cominciare da Lord Peter Mandelson, laburista: «Ha mentito ripetutamente al mio staff, mi pento di averlo nominato», ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer che, sotto gli attacchi della leader dell’opposizione conservatrice Kemi Badenoch, ha dovuto riconoscere formalmente di essere stato a conoscenza dei rapporti tra Epstein e Mandelson. Anche Bill Gates, minimizzando l’entità delle relazioni con il faccendiere, ha ammesso in un’intervista di essere stato «sciocco» e di essersi pentito di averlo mai conosciuto, pur liquidando come «falsa» l’email mandata da Epstein a sé stesso, in cui il faccendiere si rivolgeva a Gates: «Mi implori di cancellare le email sulla tua malattia sessualmente trasmissibile, sulla tua richiesta che io ti fornisca antibiotici che puoi dare di nascosto a Melinda e sulla descrizione del tuo pene». «Non sono mai andato all’Isola, non ho mai incontrato donne», si è difeso Gates. Sarà, ma la ex moglie Melinda French Gates ha esortato l’ex marito Bill a «rispondere del suo comportamento» aggiungendo che «nessuna ragazza dovrebbe mai essere messa in una situazione del genere». «Le domande in sospeso sono per il mio ex marito, non per me», ha aggiunto, esprimendo «un’enorme tristezza «per le vittime dei crimini del defunto finanziere.
Neanche dipinta sul muro, e non è una metafora. Il Vaticano ha assecondato l’urgenza fisiologica della sinistra italiana e al grido «Vade retro Giorgia» ha imposto di oscurare al volo il volto dell’angelo nella cappella di San Lorenzo in Lucina a Roma, accostato (con qualche ragione) al profilo della premier Meloni. Ieri, evidentemente così terrorizzato da perdere il sonno e la faccia (la sua), il restauratore Bruno Valentinetti ha preso il pennello e ha tirato due mani di calce sul cherubino cancellandone le fattezze per non avere ulteriori grane dai datori di lavoro in tonaca.
Considerando che per pulire gli obbrobri dei writer dalle pareti dei palazzi passano anni, a stupire sono la rudezza del gesto e la fretta. Scoperta venerdì, la somiglianza dell’angelo che regge una pergamena dell’Italia era stata oggetto nell’ordine: del consueto malpancismo dell’opposizione, del sorriso divertito della modella involontaria, della promessa di sopralluogo della Soprintendenza, necessario nel caso di beni artistici. E infine della decisione del Rettore del Pantheon e della basilica romana, monsignor Daniele Micheletti, di pianificare un’approfondita verifica. Quest’ultima è durata tre minuti. Come se si dovesse far fronte a un allarme sociale per lo sfregio alla Vergine delle Rocce o il profilo pittato fosse quello di Giordano Bruno o della Papessa Giovanna.
La faccenda è inutilmente in evoluzione, l’architetto Cino Zucchi ha rivelato su Instagram di avere trovato il profilo originale pre-restauro nell’account di «Roma Aeterna» e sarebbe diverso, ma con le bufale digitali vatti a fidare. Prima di toccare l’affresco di solito è necessaria una perizia ufficiale con un rigoroso iter istituzionale. In questo caso no, via con la cara procedura Stalin, che cancellava dalle foto i gerarchi caduti in disgrazia. «Ho coperto quel volto perché me lo ha chiesto il Vaticano», ha allargato le braccia Valentinetti. In effetti le pressioni sono state micidiali.
Ha cominciato il cardinal Baldo Reina: «Provo profonda amarezza, le immagini di arte sacra non possono essere oggetto di utilizzi impropri o di strumentalizzazioni, essendo destinate esclusivamente a sostenere la vita liturgica e la preghiera personale e comunitaria». Ha continuato padre Giulio Albanese, responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma: «L’originale era diverso, tutto ciò è imbarazzante». Così monsignor Micheletti, che adesso rischia il posto, guardacaso solo ieri si è accorto che «l’opera presentava fisionomie non conformi all’iconografia originale e al contesto sacro». E ha ordinato l’imbiancata.
L’ha fatto togliere di torno e buonanotte, occhio non vede cuore non duole. Soprattutto quello della fazione turbo-progressista del cattolicesimo in ambasce, dal cardinal Matteo Zuppi ad Andrea Riccardi della comunità Sant’Egidio, dalle Caritas alla galassia cattodem già sul piede di guerra e solitamente poco dotata di ironia. Eppure proprio la Chiesa dovrebbe avere metabolizzato quelle che chiama «contaminazioni», cominciate quando Leonardo Da Vinci nel Cenacolo diede a Giuda il volto dell’abate domenicano che lo stava sfrattando da Santa Maria delle Grazie per la lentezza nell’avanzamento (capo)lavori.
Quanto all’indignazione del cardinal Reina per l’«uso improprio delle immagini di arte sacra», sarebbe interessante sapere perché non è rimasto egualmente scosso quando nella cattedrale di Terni è comparso un enorme affresco omoerotico con gruppi laocoontici di corpi intrecciati e con l’allora vescovo Vincenzo Paglia raffigurato felicemente con lo zucchetto episcopale nella «Resurrezione genderfluid». O peggio quando si scoprì che il crocifisso della cappella dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo aveva il volto di Claudio Galimberti, capo ultrà dell’Atalanta, pregiudicato con record di daspo. L’artista Andrea Mastrovito ha sempre rivendicato la burla. Da un decennio, il paziente che si raccoglie in preghiera prima di un intervento chirurgico salvavita, non prega Gesù ma il Bocia. Non risultano note vibranti della Santa Sede.
Accortasi che l’affresco in San Lorenzo in Lucina è diventato la lavagna della Terza C, la Soprintendente di Roma, Daniela Porro, in accordo con il ministero della Cultura ha fatto sapere agli zelanti sacerdoti che «alla luce della cancellazione del volto della decorazione, per qualsiasi intervento di ripristino è necessaria una richiesta di autorizzazione non solo al Vicariato ma al Fondo edifici di culto del ministero dell’Interno, proprietario dell’immobile, con accluso bozzetto». Così, per evitare che compaia il profilo di Ilaria Salis, sul quale nessuno avrebbe nulla da ridire.
Come spesso accade i più delusi sono i fedeli, che domenica hanno affollato la chiesa come non accadeva da anni anche per via di quel cherubino dall’aspetto tanto famigliare. Monsignor Micheletti ha dovuto ammettere: «È stata un’autentica processione, ma venivano per vederlo e non per pregare». Dovrebbe essere contento, visto che le vie del Signore sono infinite.
A Cortina esistono ancora alcune strutture costruite per le prime Olimpiadi in Italia. La loro storia alla vigilia dei nuovi giochi del 2026.
La storia si ripete e in questo caso è anche il luogo ad essere lo stesso. Ad esattamente 70 anni di distanza, le Olimpiadi invernali stanno per aprirsi per la seconda volta a Cortina d’Ampezzo, nel 2026 condivise con Milano. Ai piedi delle Dolomiti, dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956, più di 800 atleti da ogni parte del mondo si sfidarono nelle discipline sportive invernali. Erano le prime Olimpiadi in assoluto ad essere disputate in territorio Italiano, a poco più di un decennio dalla fine della Seconda guerra mondiale e a meno di 40 dalle sanguinose battaglie della Grande Guerra, che videro le cime che circondano il comune ampezzino teatro dei più duri combattimenti degli Alpini.
Cortina fu proposta al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) all’inizio del 1949 per iniziativa dell’allora sindaco Angelo Ghedina. La nomina ad ospite dei VII giochi olimpici invernali giunse a grande maggioranza nei voti il 27 aprile 1949. Cortina in sette anni cambiò volto, passando da una località montana per alpinisti appassionati alla località turistica attrezzata ed esclusiva che oggi conosciamo. Il Comitato Organizzatore, presieduto da Paolo Thaon di Revel fu affiancato dal 1953 da quello Interministeriale presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giulio Andreotti. Il costo totale delle strutture fu di quasi 2 miliardi di lire, circa 800 milioni in più di quanto preventivato inizialmente per la realizzazione degli impianti olimpici, tutti dislocati nella provincia di Belluno.
Lo Stadio del Ghiaccio è stata sicuramente la struttura simbolo delle Olimpiadi 1956. Di impostazione razionalista, fu progettato da un team di architetti guidati da Mario Ghedina, originario di Cortina e costruito tra il 1952 e il 1955. Studiato per una capienza di circa 8.000 spettatori, vide largo impiego di cemento armato che reggeva tribune quasi verticali sulla pista di 60x30 metri, riparate da tettoia e dotate di un impianto innovativo per il ghiaccio artificiale. E’in funzione da allora e, opportunamente ammodernato, ospiterà le competizioni dei giochi del 2026.
Lo stadio «Apollonio» era un impianto più tradizionale, con tribune e pista di ghiaccio all’aperto. Dedicato agli atleti ampezzini Romano e Armando Apollonio, fu utilizzato come campo per partite di hockey secondarie e per l’allenamento. Riadattato e completato con tribune da una struttura precedente, oggi è sede di un centro sportivo dove si praticano altri sport, non più su ghiaccio.
Lunga è invece la storia del trampolino per il salto con gli sci. Due erano gli impianti preesistenti sulle alture cortinesi. Il primo fu il Trampolino Franchetti, del 1923, finanziato dal barone Carlo Franchetti e interamente in legno di larice per salti fino a 40 metri. Fu inizialmente sostituito dal primo Trampolino Italia del 1940, in cemento. Quest’ultimo era destinato a ospitare i mondiali e la combinata nordica nel 1941 ma lo scoppio della guerra cancellò l’evento. Per le Olimpiadi 1956 era già obsoleto e fu abbattuto, sostituito dal nuovo Trampolino Italia. La struttura, in disuso, esiste ancora oggi ed è considerata un monumento oggetto di restauro, mentre gli impianti per il salto di Milano-Cortina 2026 sono stati realizzati a Predazzo in Trentino (Predazzo Ski Jumping Stadium)
Anche la pista da bob esisteva già prima delle Olimpiadi del 1956. Costruita negli anni Trenta vicino al centro di Cortina, fu rinnovata per i giochi olimpici nei primi anni ’50 lungo i pendii del Col Druscè. Era lunga 1.700 metri per un dislivello di 152 metri e 16 curve. Per il cronometraggio era equipaggiata con un moderno sistema della Omega, del tipo a fotocellula preciso al decimo di secondo. Successivamente intitolato proprio al trionfatore nel bob alle Olimpiadi 1956, Eugenio Monti, fu in funzione fino al 2008. Il percorso per il suo riammodernamento fu ad ostacoli per i costi e le tempistiche, e per un periodo mise a rischio la candidatura di Cortina per il 2026, oltre ad essere al centro di polemiche da parte di associazioni ambientaliste. La sua omologazione è avvenuta solo nel marzo 2025.
Scomparsa del tutto è invece la struttura che ospitò le gare di sci di fondo, lo «Stadio della Neve». Costruito a 2 km dal centro di Cortina, era un’area piana di 250x44 metri. Le tribune erano in tubolari metallici e su un lato della struttura era presente un grande e moderno tabellone luminoso dei tempi di gara. La capienza era di oltre 6.000 posti e dallo stadio si diramavano gli anelli per le diverse specialità dello sci nordico. Fu smantellato dopo i giochi e oggi, in località Campo di Sotto, non rimane più traccia della struttura.
Per quanto riguardò gli alloggiamenti degli atleti, non furono allora pensate strutture simili ai contemporanei villaggi olimpici. Sia per ragioni legate a un difficile uso successivo ai giochi che per l’ostilità degli esercenti cortinesi, la scelta ricadde sugli alberghi locali e su strutture private. Per le Olimpiadi del 2026 Cortina ha visto invece la realizzazione di un villaggio olimpico costituito da una struttura principale e da mobil home in grado di accogliere 1.700 atleti. La ristorazione fu concepita invece in modo efficiente e innovativo, con la realizzazione dei ristoranti «Olympia». Costituiti da due locali principali e altre strutture satellite, potevano servire fino a 20.000 pasti al giorno. Gli impianti di cucina furono forniti dalla Zoppas di Conegliano Veneto.
Per quanto riguarda gli impianti per lo sci alpino, nel quale trionfò l’austriaco Toni Sailer, Cortina vide l’utilizzo di impianti preesistenti come la funivia del Faloria inaugurata nel 1939 e di nuove strutture come le seggiovie monoposto che servivano le piste di gara (una su tutte la «Olympia»). L’ultimo impianto di risalita superstite delle Olimpiadi del 1956 fu la cabinovia della forcella Staunies, chiusa nel 2016 e diventata un’icona di quei giochi ormai lontani. Che oggi sono di nuovo vicini.
