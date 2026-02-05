{{ subpage.title }}

Maurizio Belpietro
2026-02-05

Tutta La Verità | Il generale Vannacci fa il gioco della sinistra?

Tutta La Verità | Il generale Vannacci fa il gioco della sinistra?play icon

Roberto Vannacci viene accusato di aver usato la Lega come taxi per la sua carriera politica e di strizzare ora l'occhio al centrosinistra.

tutta la verità
Epstein voleva clonare bimbi partoriti dalle sue vittime. Gates trema: «Sono pentito»

Epstein voleva clonare bimbi partoriti dalle sue vittime. Gates trema: «Sono pentito»
Bill Clinton e Jeffrey Epstein (Ansa)
Dai file desecretati spunta un progetto di eugenetica del pedofilo, con test già iniziati in Ucraina. L’ex moglie del fondatore di Microsoft: «Risponda di ciò che ha fatto».

È difficile capire quanto di vero, verosimile o palesemente falso ci sia nel mare magnum di foto, email e video che circolano freneticamente online riguardo le attività illegali portate avanti da Jeffrey Epstein nella sua isola degli orrori ai Caraibi e nel suo Zorro Ranch in New Mexico, o nella villa di Palm Beach. Il Dipartimento di Giustizia americano (Doj), che ha diffuso i 3,5 milioni di file, che stanno facendo cadere più di una testa nell’élite progressista che frequentava il faccendiere, ha avvertito che il materiale appena pubblicato può contenere documenti «falsi o falsamente presentati». Di appurato finora c’è quanto ha portato all’incriminazione del finanziere nel 2008: dopo essersi dichiarato colpevole, Epstein è stato condannato per adescamento e per aver avviato ragazzine e ragazzini minorenni alla prostituzione. Poi è stato nuovamente arrestato nel 2019 con l’accusa federale di traffico di minori, morendo suicida in carcere poco dopo.

epstein
L’angelo-Meloni val bene una censura. Volto sparito per volere della... Curia

L’angelo-Meloni val bene una censura. Volto sparito per volere della... Curia
Il volto dell'angelo con le fattezze di Giorgia Meloni rimosso dall'affresco di San Lorenzo in Lucina (Ansa)
Assecondati i capricci della sinistra sul cherubino somigliante al premier all’interno di una basilica romana Il restauratore elimina la testa: «Me l’ha detto il Vaticano». Ma quanta ipocrisia sull’uso improprio del sacro.

Neanche dipinta sul muro, e non è una metafora. Il Vaticano ha assecondato l’urgenza fisiologica della sinistra italiana e al grido «Vade retro Giorgia» ha imposto di oscurare al volo il volto dell’angelo nella cappella di San Lorenzo in Lucina a Roma, accostato (con qualche ragione) al profilo della premier Meloni. Ieri, evidentemente così terrorizzato da perdere il sonno e la faccia (la sua), il restauratore Bruno Valentinetti ha preso il pennello e ha tirato due mani di calce sul cherubino cancellandone le fattezze per non avere ulteriori grane dai datori di lavoro in tonaca.

angelo meloni rimosso

Cortina 1956: quello che c'era e quello che resta delle Olimpiadi di 70 anni fa

Cortina 1956: quello che c'era e quello che resta delle Olimpiadi di 70 anni fa
Lo Stadio del Ghiaccio di Cortina il giorno dell'inaugurazione delle Olimpiadi il 26 gennaio 1956 (Getty Images)

A Cortina esistono ancora alcune strutture costruite per le prime Olimpiadi in Italia. La loro storia alla vigilia dei nuovi giochi del 2026.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

cortina olimpiadi 1956

Mercoledì da Dragoni | La nuova sfida di Vannacci alla destra italiana

Mercoledì da Dragoni | La nuova sfida di Vannacci alla destra italianaplay icon

Roberto Vannacci lascia la Lega e lancia un nuovo partito, portando con sé oltre 560 mila preferenze e un’idea di destra più identitaria. La sua mossa scuote il centrodestra, apre nuovi equilibri e potrebbe pesare sulle prossime elezioni. Per il generale si apre quindi una sfida tra consenso reale, visibilità mediatica e capacità di costruire una squadra politica.

mercoledì da dragoni
