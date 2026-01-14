True Stefano Graziosi Trump promette aiuto agli iraniani massacrati. Mosca: «Inaccettabile» Ansa

Salgono a dismisura le vittime tra i manifestanti. Donald li esorta: «Resistete, arriviamo». Ira della Russia. Incontro segreto Witkoff-Pahlavi nei giorni scorsi.Donald Trump ha scelto la linea dura con il governo di Teheran. Ieri, rivolgendosi direttamente ai manifestanti iraniani che stanno protestando contro il regime khomeinista, ha dichiarato: «Patrioti iraniani, continuate a protestare: prendete il controllo delle vostre istituzioni! Ricordate i nomi degli assassini e degli abusatori. Pagheranno un prezzo altissimo». «Ho annullato tutti gli incontri con i funzionari iraniani finché l’insensata uccisione dei manifestanti non cesserà. L’aiuto sta arrivando! Miga!», ha proseguito, riferendosi allo slogan «Make Iran Great Again»: un acronimo che il diretto interessato aveva già usato in un suo post di fine giugno, in cui aveva esplicitamente aperto all’eventualità di un regime change a Teheran. Quando, più tardi, un reporter gli ha chiesto a che tipo di aiuto si riferisse, il presidente ha risposto sibillino: «Dovrete capirlo da soli, mi dispiace».«Dichiariamo i nomi dei principali assassini del popolo iraniano: 1 Trump, 2 Netanyahu», ha tuonato, dal canto suo, il capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani. E così, mentre ieri la temperatura si surriscaldava, la Casa Bianca ospitava una riunione del team di sicurezza nazionale statunitense, con l’obiettivo di analizzare le opzioni sul tavolo per colpire la Repubblica islamica: opzioni che, stando a quanto rivelato dalla Cbs, andrebbero dal lancio di missili a operazioni di natura informatica volte a destabilizzare ulteriormente il regime. Al meeting Trump, che era a Detroit, non ha preso parte. Vi hanno partecipato invece il segretario di Stato, Marco Rubio, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, e il direttore della Cia, John Ratcliffe. Proprio Rubio, secondo Axios, ha dichiarato, in incontri a porte chiuse tenutisi nei giorni scorsi, che in questa fase Trump sta valutando risposte non militari a sostegno dei manifestanti. Insomma, il presidente americano pare aver chiuso il canale diplomatico che si era aperto tra Washington e Teheran. Negli scorsi giorni, si erano infatti tenuti dei contatti tra l’inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Sembrava, in particolare, che i due stessero per organizzare un incontro diplomatico: incontro che, come abbiamo visto, ieri Trump ha annullato, almeno fin quando il regime non cesserà la sanguinosa repressione delle manifestazioni in corso. Del resto, che il presidente americano stesse inasprendo la sua linea era già diventato chiaro nella serata di lunedì, quando aveva annunciato dei dazi secondari all’Iran. «Con effetto immediato, qualsiasi Paese che faccia affari con la Repubblica islamica dell’Iran pagherà un dazio del 25% su tutte le attività commerciali concluse con gli Stati Uniti d’America», aveva affermato. Inoltre, secondo Axios, Witkoff avrebbe incontrato segretamente nel fine settimana il principe ereditario iraniano, Reza Pahlavi, che da giorni si sta proponendo per guidare la transizione di potere a Teheran. Come che sia, secondo il Wall Street Journal, le monarchie del Golfo starebbero cercando di persuadere la Casa Bianca a non attaccare l’Iran.Continua nel frattempo a salire la tensione tra la Repubblica islamica e il Vecchio continente. Ieri, i governi di Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Finlandia e Danimarca hanno annunciato di aver convocato i rispettivi ambasciatori iraniani per criticare le uccisioni avvenute nel corso delle manifestazioni: uccisioni che, secondo la Cbs, oscillerebbero tra le 12.000 e le 20.000. È in questo quadro che, sempre ieri, Palazzo Chigi ha chiesto alle autorità iraniane «di assicurare il rispetto dei diritti del popolo, incluso quello di espressione e di pacifica assemblea, e l’incolumità di chi manifesta nelle piazze». Tutto questo, mentre il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha reso noto di voler proporre «ulteriori sanzioni» contro Teheran.Mosca ha frattanto manifestato tutta la sua irritazione. «Le forze straniere ostili all’Iran stanno tentando di sfruttare le crescenti tensioni sociali per destabilizzare e distruggere lo Stato iraniano», ha tuonato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, bollando anche come «assolutamente inaccettabili» le minacce americane di attacchi militari contro la Repubblica islamica. «Vengono usati i famigerati metodi delle “rivoluzioni colorate”», ha proseguito. La Russia teme particolarmente il crollo del regime khomeinista, dopo aver perso, nel 2024, un altro suo storico alleato come Bashar al Assad in Siria. Mosca ha quindi paura che, in caso di caduta di Ali Khamenei, possa vedere ulteriormente ridotta la propria influenza sullo scacchiere mediorientale.Una preoccupazione, questa, che attanaglia anche la Cina. Pechino si è infatti lamentata dei dazi secondari annunciati l’altro ieri da Trump su Teheran. Non dimentichiamo infatti che la Repubblica popolare intrattiene significativi legami economici e politici con il regime khomeinista. È in tal senso che l’ambasciata cinese a Washington ha ventilato l’ipotesi di ritorsioni commerciali contro gli Stati Uniti.