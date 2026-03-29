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Stefano Piazza
,
Stefano Graziosi
and
Maria Vittoria Galassi
2026-03-29

L’Iran attacca una base Usa in Arabia. Trump prepara l’offensiva via terra

L’Iran attacca una base Usa in Arabia. Trump prepara l’offensiva via terra
Donald Trump (Ansa)
  • Colpita con missili e droni l’infrastruttura americana «Prince Sultan», nel Golfo: «Due militari sono gravi». Foto di mine anti carro made in Washington nel Sud della Repubblica islamica. Danni all’industria marittima.
  • JD Vance: «Terminiamo il compito e ce ne andiamo» .Domani a Islamabad l’atteso vertice con i Paesi mediatori.
  • Al G7 Kaja Kallas striglia il repubblicano per la linea morbida con Vladimir Putin. La replica: «Sapete fare meglio?».

Lo speciale contiene tre erticoli

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guerra iran

Mai dire Blackout | Crisi energetica alle porte

Mai dire Blackout | Crisi energetica alle porte

Hormuz ancora chiuso, è crisi in Asia. Il Giappone cambia benchmark. Il mercato vede i 150 dollari al barile. Blackout spagnolo, il rapporto svela il colpevole.

sergio giraldo mai dire blackout
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Il voto anticipato è un suicidio

Il voto anticipato è un suicidio
Imagoeconomica
Se il premier si dimette, la palla passa al Colle che può affidare l’incarico a un altro. I numeri in Parlamento si trovano, tra chi attende di maturare il diritto alla pensione o sa di non essere rieletto. Nel centrodestra ci sono già quelli che vorrebbero tenersi le mani libere...

Alle urne, alle urne! A una settimana dalla sconfitta del referendum si moltiplicano gli appelli per tornare al voto. Lo suggerisce Francesco Giavazzi, professore della Bocconi ed ex consigliere di Mario Draghi ai tempi in cui il banchiere della Bce fu prestato alla politica e a Palazzo Chigi.

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Meloni incontra Tajani e Salvini per scacciare lo spettro del voto

Meloni incontra Tajani e Salvini per scacciare lo spettro del voto
Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini (Ansa)
Un rischio seguire i consigli di chi chiede elezioni subito: vertice fra i leader per fissare i punti del rilancio. Scontro con Emanuele Orsini sugli incentivi. Psicodramma: l’ex ministro del Turismo non lascia il gruppo Whatsapp.

«Esagerare una vittoria è infantile, esagerare una sconfitta è delittuoso». Il colonnello di Fratelli d’Italia è lapidario e forzatamente anonimo, perché non è il momento di creare ulteriore moto ondoso in un mare già agitato. Quello del governo, dove sembra che in queste ore la regola stia dentro la vecchia canzone di Enzo Jannacci: l’importante è esagerare.

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L’Europa sta perdendo il conflitto senza neanche combatterlo

L’Europa sta perdendo il conflitto senza neanche combatterlo
Kaja Kallas (Ansa)
Ci avevano spiegato che dovevamo tagliare il gas russo per non sottostare ai ricatti di Putin. Ma non ci avevano mai spiegato come fronteggiare una crisi energetica grave.
Come se non bastasse l’alta rappresentante per la politica estera della Ue, Kaja Kallas, ha appena ingaggiato un duello verbale con il segretario di Stato americano Marco Rubio sullo scarso impegno Usa nei confronti della Russia, ricordando che un anno fa era stato proprio lui ad assicurare provvedimenti pesanti della Casa Bianca nel caso in cui Mosca avesse ostacolato gli sforzi per terminare la guerra in Ucraina.
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guerra ucraina
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