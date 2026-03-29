Sergio Giraldo
2026-03-29

Mai dire Blackout | Crisi energetica alle porte

Hormuz ancora chiuso, è crisi in Asia. Il Giappone cambia benchmark. Il mercato vede i 150 dollari al barile. Blackout spagnolo, il rapporto svela il colpevole.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Iran al contrattacco

Mai dire Blackout | Iran al contrattacco

Domanda asiatica in calo. Teheran colpisce infrastrutture energetiche. Shipping globale nel caos. La guerra aiuta la Russia. Shock energetico prolungato? I sauditi temono petrolio a 180$.

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Mai dire Blackout | Checkpoint Hormuz

Mai dire Blackout | Checkpoint Hormuz

Lo Stretto resta chiuso e il petrolio sale. Si cercano rimedi ma le riserve sono solo una toppa. La Russia intanto sorride. Von der Leyen pentita sul nucleare.

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Mai dire Blackout | Attacco all’Iran, i riflessi sull’energia

Mai dire Blackout | Attacco all’Iran, i riflessi sull’energia

Stretto di Hormuz bloccato, non passano petroliere e metaniere. Salgono i prezzi di gas, petrolio, benzina e gasolio. Gnl dal Qatar fermo, i produttori di petrolio del Golfo frenano l’estrazione in cerca di stoccaggi.

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Mai dire Blackout | L’IA fa alzare la bolletta energetica

Mai dire Blackout | L’IA fa alzare la bolletta energetica

L’Arabia Saudita aumenta l’export di petrolio. Trump convoca le Big Tech sull’energia. Gas dall’Artico per l’Ue. Sale il petrolio, inflazione su?

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