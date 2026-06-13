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Stefano Graziosi
2026-06-13

Trump ci toglie jet e navi, ma manda sottomarini nucleari in Australia

Trump ci toglie jet e navi, ma manda sottomarini nucleari in Australia
Donald Trump (Ansa)
Tagli pure alle truppe in Kosovo. Il Vecchio continente paga l’ambiguità sulla Cina.

«I rapporti transatlantici potrebbero essere presto rimodellati. «Gli alleati europei non sono stati d’aiuto adesso, ma possono essere molto d’aiuto in futuro, dopo l’intesa con l’Iran», ha dichiarato ieri il presidente Usa.

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Zelensky ci usa come bancomat per portarci dritti in guerra

Zelensky ci usa come bancomat per portarci dritti in guerra
Volodymyr Zelensky (Getty Images)
Dopo la pioggia di soldi giunta dall’Europa, il presidente ucraino fa la questua alla Nato, e quindi agli Stati membri tra cui l’Italia. Al contempo però alza gli stipendi alle sue truppe.

Deve averci preso per il suo bancomat. Dico lui: Volodymyr Zelensky, l’uomo in nero, l’eroe dell’Europa con l’elmetto in testa, il campione mondiale della questua belligerante. Pare che ora voglia altri soldi.

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Non Sparate sul Pianista | Cafiso: «Il mio viaggio sul treno del jazz Sicilia-New York»

Non Sparate sul Pianista | Cafiso: «Il mio viaggio sul treno del jazz Sicilia-New York»play icon

Francesco Cafiso, sassofonista siciliano che ha conquistato il mondo da giovanissimo senza dimenticare le sue radici, presenta il suo Vittoria Jazz Festival. Ricorda l’incontro che gli ha cambiato la vita, a 13 anni, con Wynton Marsalis. E rende omaggio al concittadino Arturo Di Modica, papà del Toro di Wall Street.

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Iran: «C’è l’accordo». Con l’incognita pasdaran

Iran: «C’è l’accordo». Con l’incognita pasdaran
(Ansa)
Il premier pakistano ottimista, verso la firma in Svizzera nel weekend. Trump striglia Netanyahu e gli europei: «Finora inutili, però saranno d’aiuto in futuro». Resta il giallo sui dettagli dell’intesa: secondo Washington, l’Iran ha diffuso delle bozze fasulle.
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Roma e Berlino pronte a battagliare per versare meno fondi a Bruxelles

Roma e Berlino pronte a battagliare per versare meno fondi a Bruxelles
Giorgia Meloni (Getty Images)
In vista discussioni sul nuovo bilancio comunitario. Vertice Meloni-Macron il 25 giugno.

È il 25 giugno la data scelta per il primo vertice bilaterale tra Italia e Francia. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ospiterà il primo ministro Giorgia Meloni ad Antibes per colloqui che riguarderanno «diversi settori strategici» tra cui la Difesa, lo Spazio, l’energia e le infrastrutture.

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