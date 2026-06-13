Carlo Melato Non Sparate sul Pianista | Cafiso: «Il mio viaggio sul treno del jazz Sicilia-New York» play icon

Francesco Cafiso, sassofonista siciliano che ha conquistato il mondo da giovanissimo senza dimenticare le sue radici, presenta il suo Vittoria Jazz Festival. Ricorda l’incontro che gli ha cambiato la vita, a 13 anni, con Wynton Marsalis. E rende omaggio al concittadino Arturo Di Modica, papà del Toro di Wall Street.