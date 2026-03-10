True Patrizia Floder Reitter Giudici sorpresi: «Toni aggressivi». Ma Trevallion è il nuovo caso Tortora La famiglia Trevallion (Ansa)

Il tribunale dei minori si lamenta del «clamore mediatico». Mentre i legali della famiglia nel bosco fanno ricorso per rimediare alla separazione. Il Garante: «Ignorata la mia Pec per incontrare i bambini».«È il caso Tortora dei bambini». Così rilancia sui social Marina Terragni, Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. «Non ricordo chi l’abbia detto, ma condivido. Le decisioni nei confronti della “famiglia nel bosco”, l’allontanamento di Catherine Birmingham dai suoi figli e la volontà di spostarli in un’altra struttura rischiano di essere un clamoroso errore giudiziario».La salute psico-fisica di questi bimbi, già pesantemente compromessa con il primo strappo dai genitori lo scorso 20 novembre, quando vennero portati nella struttura protetta di Vasto, deve essere elemento di preoccupazione per tutte le figure a vario titolo coinvolte in questa brutta storia di separazione familiare. Invece, ogni azione avviene a rilento per i tempi della giustizia. Ieri, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, legali dei Trevallion Birmingham, hanno presentato ricorso alla Corte d’Appello dell’Aquila per chiedere la sospensiva dell’ordinanza di giovedì scorso. Si augurano una decisione rapida, intanto però i bimbi sono senza la mamma e sempre destinati a un’altra casa-famiglia come disposto dal tribunale dei minorenni. Se ancora restano a Vasto è perché non risulta facile trovare una struttura disposta ad accoglierli, con il clamore mediatico che giustamente avvolge questa vicenda. «Venerdì ho inviato una pec a tutti gli interlocutori istituzionali, chiedendo di incontrare i bambini accompagnata da esperti medici rigorosamente indipendenti. Nessuno si è degnato di rispondere», dichiara sconcertata Terragni. Questo è il rispetto, la considerazione del tribunale dell’Aquila, delle assistenti sociali, per la figura del Garante nazionale per l’infanzia. Domenica sera, il premier Giorgia Meloni, intervenendo alla trasmissione Fuori dal coro (Rete 4), ha detto: «Il caso della famiglia nel bosco a me lascia senza parole. La decisione di allontanare la madre dalla struttura protetta non penso faccia stare meglio questi bambini. Penso che infligga loro un altro pesantissimo trauma. Siamo oltre, dobbiamo assistere inermi a queste decisioni che sono, secondo me, figlie anche di letture ideologiche». La presidente del Consiglio ha annunciato l’invio degli ispettori all’Aquila ed effettivamente al ministero della Giustizia è stata aperta una nuova procedura, alla luce degli ultimi fatti (allontanamento madre e disposizione di spostamento bambini). Al momento è solo richiesta di ulteriore documentazione, come quella fatta pervenire al ministro Carlo Nordio da quando è stata aperta l’istruttoria, in concomitanza con la decisione del tribunale per i minori di sospendere la potestà genitoriale di Nathan e Catherine. Nei prossimi giorni, è probabile che avvenga anche la prima ispezione negli uffici giudiziari dell’Aquila. «Direi che ora è arrivato il momento di arrivare a una definitiva conclusione di questa vicenda», ha detto lunedì il ministro Nordio. Dal tribunale, invece, si è pensato solo a far uscire una nota congiunta della presidente, Cecilia Angrisano, e del procuratore della Repubblica, David Mancini, piena di disappunto. «In considerazione del clamore mediatico suscitato da recenti vicende giudiziarie, tuttora in fase istruttoria, da più parti commentate anche con toni aggressivi e non continenti, è premura dei magistrati che lavorano presso gli uffici giudiziari minorili e in particolare, presso il tribunale per i minorenni di L’Aquila e la Procura minorile di L’Aquila, affermare che ogni iniziativa giudiziaria di loro competenza è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età, come sanciti nella Costituzione e nelle fonti di diritto internazionale», si legge nel documento. Parole che contrastano con il contenuto dell’ordinanza, a firma Cecilia Angrisano, che ha allontanato una mamma dai suoi bambini. La stampa di sinistra ha riportato solo i passaggi che evidenziavano l’esasperazione di Catherine, l’irrequietezza dei piccoli e altri comportamenti che in realtà dimostrano il fallimento dell’operato delle assistenti sociali, mentre si sono omesse affermazioni sconcertanti. Come quelle riportate dalla Verità: «L’umore materno è andato col tempo peggiorando verosimilmente poiché la signora mostra di avere per qualche ragione coltivato l’illusione di una permanenza in comunità molto breve e di un sollecito ripristino della convivenza di tutta la famiglia presso la propria abitazione», scrive nel provvedimento la presidente, prendendo per buone unicamente le parti più negative delle relazioni del servizio sociale. Così come quando viene stigmatizzato il comportamento dei tre piccoli: «Si sono moltiplicati i tentativi dei minori di accedere autonomamente ai piani superiori della struttura, dove sono ubicati l’ufficio della responsabile, lo spazio neutro per gli incontri protetti, la stanza studio e l’appartamento assegnato alla madre». Sarebbe questa l’attenzione per le necessità delle «persone di minore età»? Piccoli già provati duramente, eppure si è deciso di sottoporli allo stress di un nuovo spostamento. Il tribunale, in via provvisoria e urgente, «ordina l’allontanamento dei minori dalla comunità in cui sono attualmente ospitati e il loro collocamento in diversa struttura, senza la madre», è stata la sconcertante decisione affatto attenta al benessere psico-fisico di tre creature, a dispetto dei proclami.