{{ subpage.title }}

True
Patrizia Floder Reitter
2026-03-10

Giudici sorpresi: «Toni aggressivi». Ma Trevallion è il nuovo caso Tortora

Giudici sorpresi: «Toni aggressivi». Ma Trevallion è il nuovo caso Tortora
La famiglia Trevallion (Ansa)
Il tribunale dei minori si lamenta del «clamore mediatico». Mentre i legali della famiglia nel bosco fanno ricorso per rimediare alla separazione. Il Garante: «Ignorata la mia Pec per incontrare i bambini».

«È il caso Tortora dei bambini». Così rilancia sui social Marina Terragni, Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. «Non ricordo chi l’abbia detto, ma condivido. Le decisioni nei confronti della “famiglia nel bosco”, l’allontanamento di Catherine Birmingham dai suoi figli e la volontà di spostarli in un’altra struttura rischiano di essere un clamoroso errore giudiziario».

Continua a leggereRiduci
famiglia nel bosco
True

Khamenei jr diventa subito un bersaglio: «O si piega o muore»

La Casa Bianca studia la nuova Guida suprema. Un oltranzista che però ha magioni a Londra vicino all’ambasciata di Tel Aviv.

A Teheran si respirano ore di tensione e attesa. In una località tenuta segreta, Mojtaba Khamenei, che è rimasto ferito negli ultimi attacchi, dovrebbe pronunciare in diretta televisiva il suo primo discorso pubblico dopo essere stato designato nuova Guida suprema della Repubblica islamica.

Continua a leggereRiduci
mojtaba khamenei

Edicola Verità | la rassegna stampa del 10 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 10 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 10 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Oggi il «taglia accise» sbarca in cdm. Giorgetti: l’Ue non vede l’emergenza

Oggi il «taglia accise» sbarca in cdm. Giorgetti: l’Ue non vede l’emergenza
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (Ansa)
  • Il ministro: «Servono misure straordinarie, come quelle adottate dopo la guerra in Ucraina. L’instabilità energetica compromette la nostra sicurezza economica». In agenda anche un pezzo del «piano casa».
  • Sui tassi arriva una doppia mazzata. Il mercato ormai dà per quasi certi due rialzi nel 2026, per un totale di 50 punti base. Così la Bce punta ad arginare l’inflazione. Ma a farne le spese sarà la crescita.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
accise carburante
True

Beirut: «Terra in cambio di pace»

Beirut: «Terra in cambio di pace»
Un attacco aereo israeliano colpisce il quartiere di Dahiyeh, nella zona sud di Beirut (Ansa)
Il presidente del Libano apre a un accordo con Israele che preveda concessioni e una conciliazione duratura. Continuano i raid dell’Idf sulla parte Sud del Paese.

L’offensiva delle Forze di difesa israeliane continua incessantemente a colpire le infrastrutture di Hezbollah nel Sud del Libano e nei quartieri meridionali della capitale Beirut, senza risparmiare la valle della Bekaa e alcune aree intorno a Monte Libano.

Continua a leggereRiduci
libano
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy