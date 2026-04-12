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Stefano Graziosi
and
Matteo Giusti
2026-04-12

Sorpresa al tavolo pakistano: «Navi militari americane sono a Hormuz per sminarlo»

Sorpresa al tavolo pakistano: «Navi militari americane sono a Hormuz per sminarlo»
Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance parla ai giornalisti n un discorso televisivo prima di lasciare Islamabad (Ansa)
  • Vance tratta con Ghalibaf e Araghchi. Al Jazeera: «Progressi». Il Financial Times: «È stallo» Verso un secondo round. Teheran nega il blitz nello Stretto: «Il nemico è fuggito».
  • Hezbollah boicotta il vertice con Netanyahu. Alla Verità, il capogruppo parlamentare del Partito di Dio spiega che i colloqui con Tel Aviv «violano la Costituzione». E gli islamisti minacciano rivolte in Libano.

Lo speciale contiene due articoli.

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Fallisce il negoziato Usa-Iran: il nodo nucleare blocca i colloqui

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Fallisce il negoziato Usa-Iran: il nodo nucleare blocca i colloqui
Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance saluta mentre sale a bordo dell'Air Force Two dopo i negoziati che si sono svolti a Islamabad (Getty Images)
Dopo oltre 20 ore di colloqui a Islamabad, nessun accordo tra Washington e Teheran. Vance accusa: manca un impegno sul nucleare. L’Iran respinge le richieste Usa ma non chiude alla diplomazia. Resta il nodo dello Stretto di Hormuz, mentre cresce la tensione nella regione.
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Un po’ mediatrice, un po’ incendiaria. La Cina lucra sulla pace come sul caos

Un po’ mediatrice, un po’ incendiaria. La Cina lucra sulla pace come sul caos
Xi Jinping (Ansa)
Pechino smentisce, ma secondo Cnn darà sistemi antiaerei ai pasdaran. Lo scopo: impantanare gli Stati Uniti se il dialogo fallisse (e distoglierli da Taiwan). In caso di accordo, invece, potrà vantare il suo ruolo diplomatico.

Al tavolo di Islamabad c’è un convitato di pietra. Ha gli occhi a mandorla e un asso nella manica: gli armamenti che sarebbe in procinto di fornire all’Iran per neutralizzare gli attacchi statunitensi.

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Trump forse ha sbagliato la guerra ma non la maniera di raccontarla

Trump forse ha sbagliato la guerra ma non la maniera di raccontarla
Donald Trump (Ansa)
La sua comunicazione è strategica: dribbla i media novecenteschi e spaesa il pubblico.

Eravamo convinti degli argomenti neoisolazionisti in base ai quali - vale la pena ricordarlo - si stabilì quella convergenza generale del mondo Maga che portò lo stesso JD Vance a ricredersi su Donald Trump sino ad accettare la vicepresidenza e che fece individuare nella candidatura di Trump il momento di chiusura della visione neocon.

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Sabotaggio a un traliccio in Friuli. Indagini anche su 007 stranieri

Sabotaggio a un traliccio in Friuli. Indagini anche su 007 stranieri
Il Parco Serbatoi di San Dorligo della Valle situato nella parte Sud Est della zona industriale di Trieste (foto www.tal-oil.com)
Denuncia di Terna contro ignoti. Lo stop al sistema elettrico ha fermato pure le attività dell’Oleodotto Transalpino che rifornisce di petrolio la più grande raffineria tedesca. Gli inquirenti: azione internazionale.

È avvolto nel mistero lo stop, avvenuto a fine marzo, al flusso di petrolio e carburante che dal porto di Trieste, attraverso l’Oleodotto Transalpino (Tal) arriva in buona parte del Sud della Germania, in particolare di Baviera e Baden-Württemberg.

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