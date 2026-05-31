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Camilla Golzi Saporiti
2026-05-31

Anticipo di estate A San Vigilio boom di occasioni a valle e in quota

Anticipo di estate A San Vigilio boom di occasioni a valle e in quota
Fino al 28 giugno, la località ai piedi delle Dolomiti propone pacchetti per attività all’aria aperta e soggiorni a prezzi scontati.

Non è un luogo comune. Sospeso tra monti e cielo, avvolto nel silenzio e incorniciato da Alpi e Dolomiti, San Vigilio di Marebbe conquista al primo sguardo. Non appena si raggiunge la piccola località situata in quel punto di Alto Adige al confine austriaco, custode della cultura ladina e porta d’ingresso dei Parchi naturali di Fanes, Senes e Braies e del Puez Odle, si resta incantanti dall’atmosfera serena che si respira nell’aria.

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Vingegaard nella storia: conquista il Giro e completa la Tripla Corona

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Vingegaard nella storia: conquista il Giro e completa la Tripla Corona
Il ciclista danese Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia 2026 (Ansa)
La passerella finale di Roma incorona Jonas Vingegaard, primo danese a vincere il Giro d'Italia e ottavo corridore a conquistare Giro, Tour e Vuelta. L'ultima tappa va a Jonathan Milan, che trova il primo successo in una corsa rosa dominata dalla Visma.
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giro d'italia 2026
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Il sindacalista-Tafazzi innamorato della tv

Il sindacalista-Tafazzi innamorato della tv
Maurizio Landini (Ansa)
Il capo della Cgil chiede il boicottaggio di un’azienda farmaceutica israeliana, poi si accorge che i dipendenti degli stabilimenti italiani sono in crisi per il crollo degli ordinativi. È l’ultima delle sue contraddizioni, dagli accordi salariali al ribasso ai voucher.

Cognome e nome: Landini Maurizio.
Segretario generale della Cgil dal 2019, ancor prima della Fiom, il sindacato dei metalmeccanici.

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niente di personale
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Già si avvera la profezia di Prevost: OpenAI «sorveglierà» le pandemie

Già si avvera la profezia di Prevost: OpenAI «sorveglierà» le pandemie
iStock
La svolta della società: usare l’Intelligenza artificiale per la «biodifesa» e la preparazione agli agenti patogeni. È lo scenario paventato dall’enciclica: Big Tech che sfrutta i dati per «dirigere» anche le crisi sanitarie.

Sarà l’Intelligenza artificiale a spazzare via ogni nostra autonomia in tema di salute, obbligandoci a trattamenti sanitari affidati ad algoritmi insufficienti e non trasparenti, modelli creati da chi ha già deciso prevenzione, controlli, allarmi epidemiologici di massa.

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pandemia
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«Conflitto d’interessi dem sui monoclonali»

«Conflitto d’interessi dem sui monoclonali»
Ylenia Zambito e Sandra Zampa (Imagoeconomica)
Antonella Zedda (Fdi): «La pandemia è stata una mangiatoia». La senatrice punta il dito sul no del governo Conte agli anticorpi offerti gratis da Eli Lilly e poi comprati a caro prezzo: «Legami sospetti con una non profit, Zambito (Pd) deve dimettersi».

Degli anticorpi monoclonali offerti gratis all’Italia tra novembre e dicembre 2020, durante la prima ondata della pandemia e rifiutati dal governo italiano guidato allora da Giuseppe Conte (M5s), per poi essere pagati pochi mesi dopo a prezzo di mercato (circa 1.000 euro a dose) se n’è parlato forse troppo poco.

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monoclonali
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