True Camilla Golzi Saporiti Anticipo di estate A San Vigilio boom di occasioni a valle e in quota

Fino al 28 giugno, la località ai piedi delle Dolomiti propone pacchetti per attività all’aria aperta e soggiorni a prezzi scontati.Non è un luogo comune. Sospeso tra monti e cielo, avvolto nel silenzio e incorniciato da Alpi e Dolomiti, San Vigilio di Marebbe conquista al primo sguardo. Non appena si raggiunge la piccola località situata in quel punto di Alto Adige al confine austriaco, custode della cultura ladina e porta d’ingresso dei Parchi naturali di Fanes, Senes e Braies e del Puez Odle, si resta incantanti dall’atmosfera serena che si respira nell’aria.Tra case in legno con balconi fioriti, ordine impeccabile e persone cordiali, si entra in contatto con un’oasi di pace ad alta quota dove traffico, stress e preoccupazioni lasciano il posto a valori autentici e paesaggi sorprendenti. Un’oasi di pace ad alta quota che nella bella stagione, con le giornate che si fanno più lunghe, le temperature che si riscaldano, i colori che diventano più intensi e la natura che si accende, dà il meglio, offrendo ai visitatori uno spettacolo naturale a 360 gradi e a tutti i livelli.In paese, a valle, in mezzo ai boschi, nei parchi, in cima al Plan de Corones cambiano gli scorci e si moltiplicano le sorprese. Da scoprire e da prendere al volo, complice il pacchetto turistico «Spring special». Un nome, un programma. Valido fino al 28 giugno, invita i visitatori a prenotare una struttura aderente all’iniziativa sul sito www.springspecial.it. E a loro offre gratuitamente o a prezzi agevolati un ventaglio di proposte, attività, escursioni ed esperienze, con l’obiettivo di accompagnare, giorno per giorno, in una vacanza capace di stupire e rigenerare, divertire e rilassare prima che scoppi il boom dell’alta e altissima stagione di luglio e agosto; in una vacanza soprattutto a stretto contatto con la natura più vera e suggestiva di alta montagna.Tra le esperienze da non farsi sfuggire a San Vigilio, le escursioni guidate in bicicletta (gratuite, con sconto di 20 euro sul noleggio bicicletta). Organizzate dalla Bike school di San Vigilio, si rivolgono ad adulti e bambini e a loro propongono sentieri poco frequentati e perfettamente tracciati. Diversi per livello di intensità e difficoltà, gli itinerari si muovono in e-bike, mountain bike o bicicletta da corsa. Tra salite e discese, curve e rettilinei, si spostano sui versanti che circondano San Vigilio. Costeggiano rifugi, masi e viles, le baite tradizionali della vallata, attraversano prati, pascoli e ruscelli, si inoltrano in fitti boschi, si immergono nei parchi naturali e incontrano scorci e panorami sulle cime.Per chi a sellini e pedali preferisce occhi e gambe, ecco che all’interno dei due parchi naturali, dichiarati a ragione Patrimonio mondiale Unesco, ogni martedì e mercoledì si svolgono escursioni (gratuite) che, accessibili a tutti, permettono di scoprire gli animali di alta montagna e camminare avvolti nella natura e nel silenzio. Passo dopo passo, si impara a riconoscere le diverse specie, a capire come vivono e come si sono adattate a un ecosistema difficile come quello dell’alta montagna.Troppo rilassante? Nessun problema, a San Vigilio l’adrenalina vola sulla zip line più lunga d’Europa nel Parco avventura Adrenaline X-Treme adventures (www.adrenalineadventures.it). Dedicata a chi non soffre di vertigini, parte dalla cima del Piz de Plaies, vola per tre chilometri, sospesa a cento metri di quota alla velocità massima di 80 km/h. Un’esperienza di sicuro emozionante, come lo sono l’arrampicata al centro di Brunico e il parapendio in cima al Plan de Corones. In contrasto, un tris di attività più soft, fatte di contemplazione, meditazione e silenzio. Si va dall’osservazione guidata dei cieli stellati (ogni giovedì sera) allo yoga in una yurta mongola allestita nel parco di pini, abeti e sorbi di San Vigilio, alla scoperta del Parco dei gufi (www.owlparksanvigilio.com). Qui si trovano un centinaio di esemplari rari e pressoché introvabili altrove di rapaci notturni, dal gufo reale alla civetta nana. A completare la vacanza a San Vigilio, prima destinazione in Alto Adige e terza in Italia con certificazione green rilasciata dall’autorevole Global sustainable tourism council, è un mix genuino di ospitalità e tavola, che dalla mattina alla sera insegna valori di accoglienza semplice e allo stesso tempo curata nei dettagli e riporta a galla ricette e ingredienti a chilometro zero che in tavola tentano dall’antipasto al dessert, dallo speck allo strudel fatto in casa.Info: www.sanvigilio.com; www.suedtirol.info/it.