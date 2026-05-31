Salvatore Drago Vingegaard nella storia: conquista il Giro e completa la Tripla Corona True Il ciclista danese Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia 2026 (Ansa)

La passerella finale di Roma incorona Jonas Vingegaard, primo danese a vincere il Giro d'Italia e ottavo corridore a conquistare Giro, Tour e Vuelta. L'ultima tappa va a Jonathan Milan, che trova il primo successo in una corsa rosa dominata dalla Visma.Jonas Vingegaard entra nella storia del ciclismo e lo fa dominando il Giro d'Italia dal primo all'ultimo giorno. La passerella finale di Roma, chiusa dalla vittoria allo sprint di Jonathan Milan davanti a Giovanni Lonardi, è stata soprattutto la celebrazione del campione danese della Visma-Lease a Bike, che alza il Trofeo Senza Fine e completa una delle imprese più prestigiose di questo sport: la conquista di Giro, Tour e Vuelta.A ventinove anni Vingegaard diventa il primo danese a vincere la corsa rosa e l'ottavo corridore della storia a completare la cosiddetta Tripla Corona dei grandi giri. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome. Un elenco ristretto che fotografa la dimensione del risultato ottenuto dal capitano della Visma.Il suo è stato un Giro senza particolari momenti di difficoltà. Dopo aver preso il controllo della classifica generale nella seconda settimana, il danese ha progressivamente allargato il margine sugli avversari fino a chiudere con oltre cinque minuti di vantaggio su Felix Gall e più di sei su Jai Hindley, che completano il podio finale. Nemmeno nell'ultima grande salita di Piancavallo ha scelto di amministrare. Al contrario, sabato ha firmato il quinto successo di tappa dell'edizione 2026, confermando una superiorità che raramente è sembrata in discussione. La ventunesima tappa è stata invece l'occasione per una liberazione personale di Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek, tra i grandi favoriti delle volate di questo Giro, era arrivato più volte vicino al successo senza riuscire a concretizzare. A Roma è finalmente arrivato il premio. Sul traguardo del Circo Massimo il friulano ha imposto la propria potenza nello sprint conclusivo, precedendo Lonardi in una doppietta italiana che ha regalato una delle poche gioie azzurre di questa edizione.L'Italia chiude infatti il Giro con alcuni segnali positivi ma senza un protagonista in lotta per la maglia rosa. Giulio Ciccone porta a casa la maglia azzurra di miglior scalatore, Davide Piganzoli conclude all'ottavo posto della classifica generale mostrando segnali incoraggianti per il futuro, mentre Damiano Caruso saluta la corsa rosa con l'ennesima prova di generosità prima dell'ultimo atto della sua lunga carriera. Manca però un corridore capace di inserirsi stabilmente nella battaglia per la vittoria finale.Tra le altre classifiche, il francese Paul Magnier conquista la maglia ciclamino della classifica a punti, mentre il portoghese Afonso Eulálio veste la maglia bianca riservata al miglior giovane. La Visma-Lease a Bike completa il proprio trionfo imponendosi anche nella graduatoria a squadre. Quando il gruppo ha attraversato per l'ultima volta i Fori Imperiali e il Circo Massimo, il Giro 2026 aveva ormai già emesso il suo verdetto. Questa è stata l'edizione di Jonas Vingegaard. Una corsa controllata, dominata e chiusa senza lasciare dubbi. Ora il danese guarda avanti. Il Tour de France è il prossimo obiettivo, ma intanto può godersi un posto che appartiene soltanto ai più grandi della storia del ciclismo.