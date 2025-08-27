2025-08-27
«I termoscanner? Inutili ma non si può dire»
Nel riquadro un estratto della trascrizione della riunione del Cts del 10 maggio 2021 (Imagoeconomica)
Durante la riunione del maggio di 4 anni fa i membri del Comitato ammettono che i dispositivi che misuravano la temperatura fuori dai locali erano inefficaci. Ma decisero di andare avanti: «Dovremmo affermare che abbiamo causato costi non indifferenti».
Per leggere la trascrizione completa del testo scarica il file pdf al link qui sotto
Trascrizione Cts 10 maggio 2021.pdf