Francesco Borgonovo
2025-08-09

Su Speranza la congiura del silenzio

Roberto Speranza (Ansa)
La pandemia è stata la tragedia del secolo eppure nessuno pare interessato a fare chiarezza. Le gravissime accuse di Ippolito (membro di Cts e task force) vengono lasciate cadere. E l’ex ministro, che deve rispondere di comportamento omissivo, tace.
Continua a leggere
inchiesta covid

Praga copia la commissaria belga. «Kit di sopravvivenza per 72 ore»

Hadja Lahbib
Dopo il surreale video di Hadja Lahbib, la guida ceca sarà distribuita a tutte le famiglie.
kit 72 ore

Ciò che resta dell’Ucraina sarà a sovranità limitata. E Zelensky rischia la testa

Volodymyr Zelensky (Ansa)
Pur di scampare alla tirannia russa, il Paese finirà sotto il giogo dell’Ue (rimanendo fuori dalla Nato). Con la fine della legge marziale si deciderà il destino del presidente.
ucraina

Soldi pubblici per le cene di Ricci: ecco le carte

Matteo Ricci (Imagoeconomica). Sopra la foto, la lettera di accettazione e l’iscrizione retrodatata

Per avere uno sconto dal catering sui banchetti elettorali dell’allora sindaco, il Comune iscrive il fornitore nell’elenco degli imprenditori che lavorano per la pubblica amministrazione. Ma poi pasticcia con le date.

inchiesta matteo ricci

I pm fanno ricorso per le accuse a Sala

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala (Imagoeconomica)
La Procura del capoluogo lombardo insiste davanti al Riesame con l’ipotesi di induzione indebita nei confronti del sindaco per il Pirellino. Torna sotto i riflettori il patto di integrità della commissione Paesaggio del Comune, che valutava i progetti
milano sala
