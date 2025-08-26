Maurizio Belpietro
2025-08-26

Sala non finga che la buriana palazzopoli sia passata

Beppe Sala (Getty Images)
Anche se alcuni giornali, dopo la revoca dei domiciliari, cercano di liquidare Palazzopoli, le accuse dei pm rimangono in piedi.
sala

La rabbia dei lettori

Orazio Schillaci (Imagoeconomica)

Pubblichiamo la settima parte delle email ricevute in redazione legate alla vicenda del Nitag.

caso nitag

Palù chiamato a rapporto dalla Commissione

Giorgio Palù (Imagoeconomica)
Dopo il nostro articolo, Buonguerrieri, capogruppo di Fdi nella bicamerale Covid, ha chiesto di convocare l’ex presidente di Aifa: «Il suo fuorionda è molto grave». Durante l’emergenza le dichiarazioni dell’esperto erano molto diverse dalla posizione dentro al Cts.
fuorionda palù

Edicola Verità | la rassegna stampa del 26 agosto

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 26 agosto con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

«Ci saranno morti se diamo Astrazeneca sotto i 60 anni»

«Ci saranno morti se diamo Astrazeneca sotto i 60 anni»

Nel maggio del 2021 il Cts era pienamente consapevole dei molti rischi e degli scarsi benefici, tanto da accettare a fatica la richiesta di Speranza di abbassare l’età per la somministrazione: «Ma sotto i 50 non esiste». Infatti... Di lì a pochi giorni partono gli Astra-day: vaccino inglese per tutti. Il mese successivo muore Camilla Canepa.

vaccini covid
