Gemma Gaetani
2025-12-08

Dalle cicche dei Maya ai soldati Usa. Storia e curiosità del chewing gum

Dalle cicche dei Maya ai soldati Usa. Storia e curiosità del chewing gum
iStock
Già millenni fa si «ciancicavano» gomme, ricavate dalla corteccia di certi alberi. In Italia arrivano dopo la Seconda guerra mondiale. Con zucchero o senza, rivestite o medicate, ecco la guida per orientarsi.

Si potrebbe pensare che la gomma da masticare sia una creazione contemporanea, in realtà, pensate, «ciancicavano» gomma già… i Maya! Ebbene sì, i Maya masticavano abitualmente palline di gomma con due scopi, pulire i denti e tenere a bada la fame. La gomma da masticare dei Maya era ben diversa da quelle attuali in primo luogo perché era totalmente naturale.

salute e benessere
Gli assistenti sociali paghino per i loro errori

Gli assistenti sociali paghino per i loro errori
Uno scatto della famiglia anglo-australiana, che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti (Ansa)
Hanno il potere tremendo di togliere un bambino ai genitori (ma non ai rom o agli islamici che infibulano le figlie). Eppure non ne rispondono a nessuno. Il sistema educativo che li forma è ossessionato dagli studi gender e strutturalmente privo di buon senso.

«Mangia ogni carne, fuggi ogni fungo». Attenti ai funghi e anche al lupo. Gli antichi lo sapevano. Ogni medico di pronto soccorso odia la stagione dei funghi: è la stagione della lavanda gastrica. La lavanda gastrica non è piacevole per il paziente, ma non è simpaticissima nemmeno per medici e infermieri. I funghi velenosi sono pericolosissimi. Una sola porzione di amanita falloide può distruggere il fegato. Attenzione: anche i funghi non velenosi non sono del tutto innocui, non se ne può mangiare a volontà. Contengono mannitolo. Se mangiati in grandi dosi, possono scatenare dissenteria con un meccanismo osmotico. È questo quello che è successo alla famiglia nel bosco.

famiglia
Thailandia-Cambogia, tregua infranta: riprendono i bombardamenti lungo il confine

Thailandia-Cambogia, tregua infranta: riprendono i bombardamenti lungo il confine
Soldati di guardia vicino al confine tra Thailandia e Cambogia (Getty Images)

L’aviazione thailandese torna a colpire la Cambogia, rompendo l’accordo di cessate il fuoco firmato a ottobre con la mediazione Usa. Accuse incrociate, vittime civili, evacuazioni di massa e nuove tensioni su confini e templi contesi.

L’aviazione thailandese è tornata a bombardare pesantemente la provincia di Ubon Ratchathani al di là del confine con la Cambogia, rompendo l’accordo di pace firmato a ottobre sotto l’egida di Donald Trump. Bangkok accusa il governo cambogiano di aver rotto per primo la tregua, uccidendo un soldato dell’esercito nazionale e ferendone altri quattro, in un attacco a una piazzaforte thailandese. Gli F16A Fighters Falcons della Royal Thai Air Force hanno colpito una vasta area lungo la linea di demarcazione, provocando almeno cinque morti fra i civili. La Cambogia non ha aviazione e nemmeno una contraerea in grado di bloccare gli attacchi thailandesi, ma Phnom Penh ha inviato rinforzi terrestri, minando tutto il confine con il Paese vicino.

thailandia cambogia

Dimmi La Verità | Grazia Di Maggio (Fdi): «Vi parlo di Atreju in qualità di "dj ufficiale"»

Dimmi La Verità | Grazia Di Maggio (Fdi): «Vi parlo di Atreju in qualità di "dj ufficiale"»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 dicembre 2025. La "dj" ufficiale di Atreju, la deputata di Fdi Grazia Di Maggio, ci parla della festa nazionale del partito di Giorgia Meloni.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
La tensione tra Israele e Siria preoccupa Washington

La tensione tra Israele e Siria preoccupa Washington
IL presidente siriano Ahmed Al-Sharaa partecipa alla parata militare dell'esercito siriano in Piazza Omayyade, nel centro di Damasco, per celebrare il primo anniversario della caduta del regime di Assad (Getty Images)

Torna a crescere la tensione tra Damasco e Gerusalemme. Parlando sabato dal palco del Doha Forum, il presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, ha avuto parole particolarmente critiche nei confronti dello Stato ebraico.

«Israele cerca di sfuggire agli orribili massacri commessi a Gaza, e lo fa tentando di esportare le crisi», ha dichiarato. «Israele è diventato un Paese che lotta contro i fantasmi», ha proseguito, per poi aggiungere: «Da quando siamo arrivati a Damasco, abbiamo inviato messaggi positivi riguardo la pace e la stabilità regionale. E che non siamo interessati a essere un Paese che esporta conflitti, nemmeno in Israele».

medio oriente
