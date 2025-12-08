True Stefano Graziosi La tensione tra Israele e Siria preoccupa Washington True IL presidente siriano Ahmed Al-Sharaa partecipa alla parata militare dell'esercito siriano in Piazza Omayyade, nel centro di Damasco, per celebrare il primo anniversario della caduta del regime di Assad (Getty Images)

Torna a crescere la tensione tra Damasco e Gerusalemme. Parlando sabato dal palco del Doha Forum, il presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, ha avuto parole particolarmente critiche nei confronti dello Stato ebraico.«Israele cerca di sfuggire agli orribili massacri commessi a Gaza, e lo fa tentando di esportare le crisi», ha dichiarato. «Israele è diventato un Paese che lotta contro i fantasmi», ha proseguito, per poi aggiungere: «Da quando siamo arrivati a Damasco, abbiamo inviato messaggi positivi riguardo la pace e la stabilità regionale. E che non siamo interessati a essere un Paese che esporta conflitti, nemmeno in Israele». «Tuttavia», ha continuato, «in cambio Israele ci ha risposto con estrema violenza». «La Siria ha subito massicce violazioni del suo spazio aereo e siamo stati vittime di oltre 1000 attacchi aerei e più di 400 incursioni», ha specificato il leader siriano.Le nuove fibrillazioni tra Siria e Israele faranno poco piacere alla Casa Bianca. Donald Trump punta a rilanciare e a espandere celermente gli Accordi di Abramo. In questo senso, auspicherebbe che Damasco e Riad normalizzassero a breve le proprie relazioni con Gerusalemme. «È molto importante che Israele mantenga un dialogo forte e sincero con la Siria e che non accada nulla che possa interferire con l'evoluzione della Siria in uno Stato prospero», aveva dichiarato il presidente americano lunedì della scorsa settimana. Ricordiamo che Trump ha avviato una distensione con l’attuale regime siriano: una mossa con cui l’inquilino della Casa Bianca punta a conseguire due obiettivi. Il primo è quello di rafforzare la propria sponda con Ankara: non dimentichiamo infatti che al-Sharaa è storicamente spalleggiato da Recep Tayyip Erdogan. In secondo luogo, il presidente americano, come già accennato, vorrebbe inserire Damasco nell’architettura dei patti di Abramo. È in tal senso che Washington guarda con preoccupazione alle tensioni in corso tra Israele e Siria. Se la crisi tra i due Paesi dovesse deflagrare irrimediabilmente, ciò rischierebbe di mettere a repentaglio non solo i rapporti tra la Casa Bianca e Ankara ma anche il progetto di Medio Oriente che Trump sta cercando pian piano di costruire. Non dimentichiamo d’altronde che, agli occhi del presidente americano, il dossier mediorientale rappresenta una leva negoziale per mettere sotto pressione il Cremlino sulla crisi ucraina. Una ragione in più per cui la Casa Bianca guarda con apprensione alle fibrillazioni in corso tra Gerusalemme e Damasco.