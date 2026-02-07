{{ subpage.title }}

True
Stellantis crolla: l’elettrico costa 22 miliardi

Il gruppo perde il 24% in una sola seduta e brucia 6 miliardi di capitalizzazione per i maxi oneri dovuti al cambio di strategia sul green. Lo stop ai dividendi è una brutta tegola anche per Jaki che negli ultimi anni con Exor aveva portato a casa 2 miliardi.

Il venerdì nero di Stellantis è tutto in due numeri: -24% in Borsa e 6 miliardi di euro bruciati in una sola seduta. Ma il fatto che l’indice generale di Piazza Affari abbia comunque chiuso invariato è il segno di quanto l’ex Fiat conti ormai poco in Italia. Ad affondare il titolo sono stati i conti del secondo semestre 2025, i costi straordinari per ripensare tutta la strategia sui motori elettrici, la sospensione del dividendo per il 2026 e la mancanza di un aumento di capitale, sostituito da un bond ibrido da 5 miliardi. La colpa? In gran parte degli errori strategici di Carlos Tavares, fanno capire i vertici del gruppo olandese, che pero è stato fatto fuori 15 mesi fa con una ricca buonuscita.

Il Grande Fratello delle buste paga creerà solo dei grandi problemi

iStock
La direttiva Ue sulla trasparenza degli stipendi impone nuove regole che obbligano le aziende a sanare le differenze salariali tra uomini e donne. Ma il rischio è che si creino vespai di gelosie tra colleghi.

Il Grande Fratello degli stipendi entra in ufficio. Un tempo il confronto tra livelli retributivi si sussurrava nei corridoi e la verità era oggetto di una caccia serrata da parte di chi pensava di avere un trattamento economico inferiore ai suoi colleghi. Ora, anche se non potrà essere conosciuto lo stipendio del singolo, tutto sarà alla luce del sole, niente più segreti sui livelli retributivi per le stesse mansioni.

Milano-Cortina, ecco il primo oro azzurro: è di Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida trionfa davanti alla canadese Valerie Maltais nella gara dei 3000 metri femminili di pattinaggio di velocità ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 (Ansa)

Dopo l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa, nel tardo pomeriggio è arrivato il primo oro azzurro: Francesca Lollobrigida trionfa nei 3000 metri di pattinaggio di velocità davanti alla canadese Valerie Maltais.

Bibbiano, ora i giudici incolpano i giornali: «Il loro clamore ha travolto i bimbi»

(Ansa)
Cortocircuito tribunale-procura: «Accuse fragili». Salvato perfino l’uso della macchina con gli elettrodi sui minori.

C’è un passaggio nelle 1.650 pagine di motivazione della sentenza che chiude il primo grado di «Angeli e demoni», la maxi inchiesta della Procura di Reggio Emilia fatta a pezzi dalla trimurti della Sezione penale, Sarah Iusto (presidente), Michela Caputo e Francesca Piergallini (a latere), che scarica tutto il peso sui media.

Milano-Cortina, subito due medaglie per l’Italia: Franzoni e Paris sul podio a Bormio

Milano-Cortina, subito due medaglie per l’Italia: Franzoni e Paris sul podio a Bormio
Giovanni Franzoni, il vincitore Franjo von Allmen e il terzo classificato Dominik Paris festeggiano durante la cerimonia di premiazione dopo la discesa libera maschile di sci alpino, ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (Ansa)

La discesa libera maschile inaugura il medagliere azzurro: Giovanni Franzoni è argento, Dominik Paris bronzo, davanti vince lo svizzero Franjo von Allmen. A Cortina prova femminile interrotta per nebbia, mentre tiene banco il caso Vonn con le parole di Sofia Goggia e Federica Brignone: «Se avesse avuto un problema grave come il mio oggi non sarebbe qui».

Le Olimpiadi di Milano-Cortina partono con l’Italia subito a medaglia. La prima giornata piena di gare, dopo la cerimonia inaugurale di venerdì sera, consegna infatti due podi azzurri nella discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio: Giovanni Franzoni è argento, Dominik Paris è bronzo. Davanti a tutti c’è lo svizzero Franjo von Allmen, che fa la differenza nel tratto centrale e chiude con il miglior tempo, mentre Marco Odermatt resta ai piedi del podio.

