Mirella Molinaro
2025-09-05

Sollievo di Salvini: «Strage sventata». Meloni loda gli agenti, Tajani fustiga i dem

Sollievo di Salvini: «Strage sventata». Meloni loda gli agenti, Tajani fustiga i dem
Giorgio Meloni (Ansa). Nel riquadro, l'arresto dei turchi a Viterbo
Il ministro degli Esteri: «Monito per i cattivi maestri che aizzano campagne d’odio». A Trieste un turco voleva sparare a Bergoglio.
Subscribe
meloni salvini santarosa

«Irregolari i tagli tedeschi in Italia»

«Irregolari i tagli tedeschi in Italia»
Federico Marchetti, fondatore di Yoox (Ansa)
La denuncia dei sindacati contro i 200 licenziamenti annunciati da LuxExperience sulle sedi di Yoox a Milano e Bologna: «Non sono state rispettate regole e procedure».
Subscribe
yoox licenziamenti

La Ruota della Fortuna dice Pier Silvio. A Mediaset il 75% della tv di Berlino

La Ruota della Fortuna dice Pier Silvio. A Mediaset il 75% della tv di Berlino
Pier Silvio Berlusconi (Ansa)
L’offerta di Mfe su Prosiebensat raggiunge la quota chiave: sarà più semplice riorganizzare il gruppo e creare il polo europeo dei media. Coperti 5 mercati e 210 milioni di persone. Intanto Gerry Scotti batte Rai 1.
Subscribe
mediaset prosiebensat

Mamma li turchi, strage sfiorata in processione

Mamma li turchi, strage sfiorata in processione
Ansa
La Digos ha fermato due uomini in un B&b a Viterbo: avevano mitra, pistole e munizioni. Il sospetto è che preparassero un attentato contro l’affollata processione per la Festa di Santa Rosa. La cerimonia si è tenuta lo stesso ma in un regime di massima sicurezza.
Subscribe
turchi santa rosa

Le convergenze parallele di Xi e Kim

Le convergenze parallele di Xi e Kim
Ansa
Dietro le foto di rito e le nuove promesse, si cela un rapporto complesso tra i due Paesi su cui si appoggia pure lo zar. Anche se con intenzioni parecchio diverse.
Subscribe
xi kim
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy