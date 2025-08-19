Sinner rasserena i tifosi sul malore: «Stop di due giorni, poi riprendo»

2025-08-19
Katia Ricciarelli e Pippo Baudo (Getty)
I ricordi dell’ex moglie di Pippo Baudo al ritorno dalla camera ardente: «Per lui il lavoro veniva prima di tutto, soffrivo quando dopo due settimane di lontananza cenava guardando la tv. In silenzio. Nel nostro matrimonio, più che i figli, è mancato il dialogo».
Incendi in Galizia (Ansa)
Raffica d’incendi per fulmini e piromani. Il premier, però, invoca il Patto ecologista.
2025-08-19
«The Twisted Tale of Amanda Knox», la miniserie che dà voce all’imputata di Perugia
True
«The Twisted Tale of Amanda Knox» (Disney+)
Prodotta da Monica Lewinsky e interpretata da Grace Van Patten, la serie Disney+ ricostruisce il delitto di Perugia dal punto di vista di Amanda Knox, offrendo per la prima volta uno sguardo sulle sue emozioni e sulla vicenda oltre i titoli di cronaca.
2025-08-19
Turchia e Siria, accordo di cooperazione militare tra alleanze e tensioni
True
Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan incontra il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaiban (Getty Images)
Ankara e Damasco hanno siglato un memorandum per rafforzare la collaborazione militare e di intelligence. Ma la questione curda, il ruolo regionale della Turchia e le tensioni interne con l’opposizione restano nodi irrisolti.