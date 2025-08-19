Salvatore Drago
2025-08-19

Sinner rasserena i tifosi sul malore: «Stop di due giorni, poi riprendo»

Jannik Sinner (Getty Images)
L’azzurro non chiarisce il giallo sul malessere che l’ha costretto al ritiro nella finale di Cincinnati con Alcaraz. Intanto è già a New York, dove a breve dovrà difendere il titolo nell’ultimo Slam dell’anno e la prima posizione.
sinner

Katia Ricciarelli: «Canterò “Donna Rosa” in cielo con Pippo»

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo (Getty)
I ricordi dell’ex moglie di Pippo Baudo al ritorno dalla camera ardente: «Per lui il lavoro veniva prima di tutto, soffrivo quando dopo due settimane di lontananza cenava guardando la tv. In silenzio. Nel nostro matrimonio, più che i figli, è mancato il dialogo».
pippo baudo

Spagna a fuoco, Sánchez fa fumo: «L’emergenza climatica accelera»

Incendi in Galizia (Ansa)
Raffica d’incendi per fulmini e piromani. Il premier, però, invoca il Patto ecologista.
spagna a fuoco

«The Twisted Tale of Amanda Knox», la miniserie che dà voce all’imputata di Perugia

«The Twisted Tale of Amanda Knox» (Disney+)
Prodotta da Monica Lewinsky e interpretata da Grace Van Patten, la serie Disney+ ricostruisce il delitto di Perugia dal punto di vista di Amanda Knox, offrendo per la prima volta uno sguardo sulle sue emozioni e sulla vicenda oltre i titoli di cronaca.
the twisted tale of amanda knox

Turchia e Siria, accordo di cooperazione militare tra alleanze e tensioni

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan incontra il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaiban (Getty Images)
Ankara e Damasco hanno siglato un memorandum per rafforzare la collaborazione militare e di intelligence. Ma la questione curda, il ruolo regionale della Turchia e le tensioni interne con l’opposizione restano nodi irrisolti.
turchia siria
