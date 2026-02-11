{{ subpage.title }}

Antonio Rossitto
2026-02-11

VOTantonio | La sinistra coccola i maranza

VOTantonio | La sinistra coccola i maranza

Intellò, radical chic e progressisti si ribellano contro il termine «maranza» ed esortano a usare «immigrati di seconda generazione» o «risorse».

A Bibbiano bimbi strappati «senza prove»

A Bibbiano bimbi strappati «senza prove»
Ansa
Nonostante l’assoluzione di quasi tutti gli imputati, i giudici del processo «Angeli e demoni» scagionano i familiari dei piccoli: «Nessun riscontro oggettivo degli abusi che hanno portato all’allontanamento, ma il fine dei servizi sociali non era ingannare».

I giudici che hanno assolto Bibbiano fissano, nella loro sentenza da 1.650 pagine, un dato: nei casi esaminati (che riguardano 12 minorenni), gli abusi attribuiti alle famiglie di origine non sono stati dimostrati. Le ipotesi che avevano portato all’allontanamento dei minori non trovano, valutano i giudici del tribunale di Reggio Emilia, riscontri oggettivi che avrebbero potuto reggere in un processo penale. I bambini, in sostanza, sono stati tolti alle loro famiglie non dopo fatti accertati, ma sulla base di valutazioni che il processo non conferma. Tutto ruotava attorno a una sfilza di accuse di falso, contenute nelle relazioni dei servizi sociali, che avrebbero avuto, secondo la Procura, la finalità di trarre in errore i giudici del tribunale per i minorenni.

bibbiano

Dimmi La Verità | Paolo Formentini (Lega): «Il centrodestra è un corpo coeso»

Dimmi La Verità | Paolo Formentini (Lega): «Il centrodestra è un corpo coeso»

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 febbraio 2026. Il deputato della Lega Paolo Formentini commenta il voto di fiducia di oggi sull'Ucraina e i rapporti col partito di Vannacci.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le origini del nostro Carnevale si perdono nella notte dei tempi

Le origini del nostro Carnevale si perdono nella notte dei tempi
Il Carnevale di Viareggio (iStock)
  • Il Carnevale italiano affonda le sue radici in antichi riti pagani, dai lupercalia romani ai riti dionisiaci e saturnali, intrecciando tradizioni di fertilità, maschere e trasgressione. La festa, legata al ciclo morte-resurrezione e alla purificazione pre-quaresimale, conserva tracce di celebrazioni mediterranee e orientali, influenzando il teatro, le maschere e i carri allegorici odierni.
  • Da Venezia, con le sue maschere storiche e il clou sul Canal Grande, a Viareggio e i suoi maestosi carri allegorici, fino a Fano, Cento, Putignano, Mamoiada, Oristano, Ivrea e Acireale: l’Italia offre un panorama di feste in maschera e sfilate unico, tra tradizione, satira e spettacolo popolare, con appuntamenti imperdibili in ogni regione.
  • A Carnevale in Italia si celebra la dolcezza fritta: dai cenci toscani alle frappe, dalle frittelle di mele ai dolci regionali come castagnole, struffoli, cartellate e graffe napoletane. A completare la festa, i passiti e vini dolci da ogni regione, selezionati per accompagnare i dessert tipici e rendere omaggio alla tradizione enogastronomica italiana.

Lo speciale contiene tre articoli.

carnevale

Prandini: «Le Olimpiadi grande opportunità per l'agroalimentare italiano»

Prandini: «Le Olimpiadi grande opportunità per l'agroalimentare italiano»play icon

Il presidente di Coldiretti: «L'intera filiera vale 707 miliardi e dà lavoro a 4 milioni di persone. Raggiunto il record storico di esportazioni per 73 miliardi nel 2025». 5 milioni le presenze previste negli agriturismi di montagna.

coldiretti olimpiadi
