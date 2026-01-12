True Carlo Cambi Allarme sicurezza: scintille tra Lega e Fdi Massimiliano Romeo e Lucio Malan (Ansa)

Nel Carroccio Romeo pungola la maggioranza («La protezione è una priorità: serve l’esercito, ma c’è chi cambia idea»). Malan però invita a «non intestarsi alcuni provvedimenti». Fi si schiera con Fratelli d’Italia. Pressing su un nuovo decreto da approvare.Un’ammissione («Sul fronte della sicurezza abbiamo lavorato moltissimo, ma i risultati non sono soddisfacenti») e una promessa («Questo sarà l’anno della svolta») di Giorgia Meloni s’infrangono sugli scogli della cronaca. L’onda d’urto si ripercuote sulla maggioranza: ieri c’è stata una polemica tra Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e il suo omologo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. L’oggetto del contendere sono le «strade sicure», con la presenza dei militari di pattuglia che già ha diviso Matteo Salvini e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Ma è solo un antipasto, in vista di un ulteriore decreto Sicurezza orientato a colpire prima di tutto le cosiddette baby gang e la violenza di strada. A Termini, la prima stazione d’Italia, sono i giorni dell’odio, di una violenza inspiegabile se non sospettando che sia venata da un razzismo al contrario; le bande dei maranza, degli spacciatori, dei senza dimora aggrediscono a morte un funzionario del ministero del Made in Italy, stimatissimo da tutti i colleghi, con il ministro Adolfo Urso che segue da vicino il delicatissimo decorso ospedaliero di quest’uomo tra la vita e la morte perché ha una sola colpa: è bianco, è occidentale. Un’ora dopo anche un rider, che si guadagna da vivere pedalando nel freddo, è stato bersaglio di una violenza cieca. Lui è tunisino, ma anche lui è agli occhi di criminali senza tetto né legge un occidentale perché lavora per vivere, perché si è integrato. Bisogna cominciare a dire pure questa verità scomoda perché l’attualità vanifica anche la più ferma delle posizioni come quella espressa nella conferenza stampa d’inizio anno dal presidente del Consiglio. E ora rischia di mettere in crisi i rapporti tra le forze di maggioranza finite nel mirino di Pd e 5 stelle che hanno fatto per propaganda una svolta securitaria. Elly Schlein e Giuseppe Conte sanno benissimo che decenni di politiche migratorie improntate al buonismo e sull’allarme autoritario contro la destra quando ha approvato i decreti Sicurezza o spinge per i rimpatri li rendono poco credibili, sono avvertiti che le città amministrate dal «campo largo» sono fuori controllo, come dimostra il silenzio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ma soprattutto temono che sotto referendum sulla giustizia, Giorgia Meloni appaia convincente affermando: «Non vuol dire che non si possa chiedere conto ai magistrati di decisioni che mettono a repentaglio la nostra sicurezza». Per stoppare questa eccessiva discrezionalità il governo pensa a un nuovo decreto modello Caivano (criticatissimo da quella sinistra che ora chiede più sicurezza) e a procedure di espulsione più rapide. Ma ora l’allarme è sulla vigilanza. In un’intervista a Repubblica, Lucio Malan ha invitato gli alleati a non volersi intestare i provvedimenti e ha affermato che il nuovo decreto è quasi pronto e che non ci sono frizioni anche se ha rivendicato: «I reati calano del 3,5%». Poi, ricordando 39.000 assunzioni nelle forze dell’ordine, ha specificato: «Sono un ex carabiniere. È sempre rassicurante vedere uniformi per strada. Che siano polizia, carabinieri o militari dell’Esercito. Però ha ragione il ministro Crosetto: i soldati devono fare i soldati. È preferibile avere forze di polizia nelle città e nelle stazioni, perché il militare non può procedere ad alcune azioni proprie delle forze dell’ordine». E qui è scattato forte e chiaro il «non ci sto» di Massimiliano Romeo. «I soldati in strada con compiti di sicurezza furono introdotti nel 2008 dal governo Berlusconi, con il ministro della Difesa di allora, Ignazio La Russa», ha ricordato l’esponente leghista, che ha aggiunto: «Fu un governo come il Conte 2 a ridurre progressivamente il contingente, depotenziando una misura che aveva funzionato e che la Lega, alla prima occasione utile, ha reintegrato. Il collega Malan dimentica l’effetto deterrenza dei militari nelle strade, che vale più di mille norme che possiamo scrivere. Stiamo vedendo in questi giorni quanto sia fondamentale garantire in tutta Italia più sicurezza in zone più colpite dalla criminalità, pensiamo alle stazioni. Ci chiediamo perché, oggi, nella maggioranza ci sia chi cambia idea e si comporta come i governi di centrosinistra. Per la Lega la sicurezza è una priorità e restiamo convinti che rafforzare la presenza dei soldati sia uno strumento valido». All’orizzonte tuttavia si leva anche una possibile polemica tra Lega e Forza Italia che sta dalla parte di Fdi. Luisa Regimenti, segretario di Forza Italia a Roma, si è allineata al nuovo decreto chiedendo più videosorveglianza, daspo urbani e più controlli, ma non ha fatto parola sull’esercito. Duro il commento di Alessio D’Amato (Azione), che accusa: «Se lo Stato non riesce a garantire la sicurezza alla stazione Termini, significa che ha fallito». La strada che intende percorrere Palazzo Chigi è superare i decreti Salvini e il vecchio decreto Sicurezza aggiungendo il divieto di vendita di armi da taglio ai minori e multe ai genitori, oltre a un inasprimento contro la criminalità di strada con il ritiro o la non concessione per chi delinque della patente, del permesso di soggiorno e del passaporto, sempreché non averlo non sia, come nel caso di Valdez Velasco, assassino di Aurora Vanoli, un via libera per continuare a uccidere per strada.