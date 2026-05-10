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Alessandro Da Rold
and
Fabio Amendolara
2026-05-10

Si sgretola il castello di prove che ha messo in gabbia Stasi. I legali: «Subito la revisione»

Si sgretola il castello di prove che ha messo in gabbia Stasi. I legali: «Subito la revisione»
Da sinistra, Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi (Ansa)(
  • L’inchiesta di Pavia abbatte i pilastri su cui si è retta la condanna della Cassazione. Dal Dna che ora porta a Andrea Sempio, alla mano dell’assassino fino al movente sessuale.
  • Dalle agende e dai file studiati dagli investigatori emerge il lato oscuro dell’unico indagato. Porno, stupri, autopsie e serial killer descritti come «grandi romantici».

Lo speciale contiene due articoli

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Pillole di galateo | Forme del tavolo e disposizione dei posti

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Giorgetti non cade nel trappolone della Ue

Giorgetti non cade nel trappolone della Ue
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Dopo l’apertura di Dombrovskis sulla possibile uscita dalla procedura d’infrazione in autunno, purché si evitino scostamenti per l’energia, il ministro ribadisce il suo credo: «Norme sbagliate generano conflitti. Nell’incertezza servono soluzioni realistiche».

Giancarlo Giorgetti non sa più come dirlo: in un momento di crisi come quello che sta attraversando praticamente l’intero pianeta, con la guerra di Usa e Israele contro l’Iran, con la conseguenza del blocco dello Stretto di Hormuz, che sta già facendo sentire i suoi effetti sui prezzi del carburante e quindi della vita soprattutto in Europa, occorre cambiare registro e liberarsi dai lacci delle regole della Ue, o almeno renderle flessibili, adeguarle alla situazione attuale.

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Cuciniamo insieme | Baccalà ceci e fave

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Ecco una preparazione co coniuga la Primavera con un classico della cucina di magro: il baccalà con i ceci. Se si afa in questo modo il piatto acquista freschezza e diventa saporito pur rimanendo nutriente e leggero. Si prepara in pochissimi minuti e il successo è garantito.
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Hantavirus, 4 persone in quarantena in Italia

Hantavirus, 4 persone in quarantena in Italia
La nave «Mv Hondius» (Ansa)
Erano sul volo dove è salita la donna deceduta: scattata la sorveglianza attiva, nessun sintomo. Il direttore dell’Oms si riprende la scena: va da Sánchez, poi vola alle Canarie per lo sbarco della nave con il focolaio. E rassicura i locali adirati: «Rischio basso».

C’erano anche quattro turisti sbarcati in Italia (una residente in Toscana, un campano, un calabrese e un sudafricano ora in Veneto) a bordo del volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave crociera Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell’Hantavirus.

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