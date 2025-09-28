Stefano Graziosi
2025-09-28

Seviziate decine di donne. In manette l’ex gestore del fondo di George Soros

George Soros e Howard Rubin (Getty Images)
Il finanziere Howard Rubin è accusato di traffico sessuale. Le vittime, adescate insieme alla sua assistente, sono state sottoposte a pratiche sadomaso estreme.
«Una toga mi nega il tesoro che ho nel caveau»

Nel riquadro, Angelo Dellupi (IStock)
Dopo anni di dissolutezze, Angelo Dellupi si rimette in carreggiata: smette di bere, lascia i cattivi amici ed esce dalla depressione. Un parente è nominato amministratore di sostegno: «Oggi non posso usare le mie ricchezze. E il giudice non mi ascolta nemmeno».
Donald prescrive la pace e apre ai due Stati

Donald Trump (Ansa)
L’amministrazione Usa vara un documento propedeutico alla nascita di un nuovo organismo politico che convivrà con Israele: ostaggi liberi, amnistia ai leader di Hamas (poi l’esilio) e i gazawi non migreranno. Bibi: «Concessioni dolorose da accettare».
I pro Pal attaccano ancora la polizia. Sassi e vetri per «bloccare» Torino

Un momento della manifestazione pro pal di Torino (Ansa)
Dopo Milano (60 agenti feriti), ieri i manifestanti «umanitari» hanno replicato la guerriglia per invadere l’aeroporto e la sede di Leonardo. Lanciati anche petardi. Vandalizzato il murale in memoria di Kirk.
La studiosa che ama i palestinesi ma agli italiani dice: «Siete nemici»

Maria Elena Delia (Getty Images)
  • Chi è Maria Elena Delia, portavoce dei naviganti. Esondò sui social per il trionfo di Salvini.
  • Il Manuale di San Remo e l’Onu sarebbero con Israele, ma i giuristi si dividono Il precedente del 2010, in cui ci furono 10 morti, suggerisce comunque prudenza.

Lo speciale contiene due articoli.

