La riforma tutela le toghe dalle pressioni politiche ma anche da quelle interne

Il sorteggio smantellerà la cappa soffocante delle correnti, liberando quei molti magistrati che per lungo tempo hanno dovuto tacere per non essere ostracizzati.L’appuntamento referendario del prossimo marzo costituisce un’occasione da non perdere per una svolta riformatrice delle istituzioni. Si fronteggiano oggi due visioni culturali diametralmente opposte: da un lato il partito del No a tutti i costi, che col pretesto della sacralità della Costituzione nulla vuole cambiare - e che non a caso si identifica in un ben determinato schieramento politico e ideologico - e dall’altro il fronte del Si, più trasversale e multitasking, che abbraccia, oltre all’ala filogovernativa, anche una certa parte dell’elettorato che si riconosce nei valori della sinistra più moderata, moderna e consapevole.Al centro del dibattito c’è il futuro assetto della magistratura, tra indipendenza e garanzie del cittadino.Partiamo dalla prima, e cominciamo col chiederci se la riforma inciderà in maniera positiva sull’autonomia della magistratura, sia come ordine, contro i tentativi di condizionamento provenienti dalla politica, e sia al livello del singolo magistrato, a tutela della libertà di ciascun giudice di decidere secondo scienza e coscienza, a fronte di eventuali pressioni da parte di singoli soggetti o centri di potere interni alla magistratura stessa. La risposta è certamente sì. Cominciamo col dire che l’articolo 104 della Costituzione, come riformulato, prevede al primo comma che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». Inoltre, in base al quarto comma, i rapporti di forza tra componenti laici e togati all’interno dei due Csm (della magistratura giudicante e requirente) resteranno invariati (rispettivamente, un terzo e due terzi). Mentre l’Alta Corte, a cui secondo l’articolo 105 spetterà la giurisdizione disciplinare nei confronti dei giudici e dei pubblici ministeri, risulterà composta da 15 giudici, di cui tre nominati dal presidente della Repubblica - ovvero la massima istituzione di garanzia dello Stato -, tre estratti a sorte da un elenco di soggetti altamente qualificati eletti dal Parlamento in seduta comune, e altri nove estratti a sorte dai magistrati giudicanti e requirenti (sei giudici e tre pubblici ministeri) con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie, e che svolgano, o abbiano svolto, funzioni di legittimità presso la Suprema Corte di Cassazione. Come si vede, quindi, l’indipendenza esterna della magistratura resterà garantita al massimo grado contro le invasioni di campo della politica.Passiamo poi alla indipendenza interna, che uscirà notevolmente rafforzata dalla riforma attraverso il sistema del sorteggio, il vero e proprio perno intorno al quale ruoterà il nuovo assetto della magistratura, e contro il quale, nella reale sostanza, anche se non nella forma, si levano ora le voci di protesta delle correnti, dove con tale termine si intendono le conventicole interne all’Associazione nazionale magistrati, siano esse di destra, di centro o di sinistra.Già molti anni fa, chi scrive rassegnò le proprie dimissioni dall’Anm perché non condivideva le logiche spartitorie e il ruolo di centro occulto di potere assunto dall’organismo sindacale delle toghe, soprattutto a seguito della riforma Mastella, che, sostituendo il vecchio sistema basato sull’anzianità di servizio con degli astratti e opinabili criteri di merito e attitudini, aveva di fatto finito con l’attribuire al Csm, e quindi alle correnti, una pressoché assoluta discrezionalità nelle procedure di nomina dei capi degli uffici giudiziari, sia giudicanti che requirenti. Una discrezionalità di cui, invero, si è fatto un pessimo uso, e che di fatto è sconfinata nell’arbitrio, come ha dimostrato la vicenda Palamara.Da allora, avvolta nella cappa soffocante delle correnti, la magistratura è diventata sempre più un luogo burocratico e senza anima, asfittico e soffocante, ideologicamente orientato, autoreferenziale e separato dal contesto sociale. Facendo leva sugli appetiti carrieristici, si è sacrificata la libertà dei singoli magistrati sull’altare della onnipotente pervasività delle conventicole associative. Ma torniamo alla riforma. Cosa vuol dire precisamente «separazione delle carriere»? Perché il fatto di separare le carriere di giudici e pubblici ministeri aumenterà le garanzie del cittadino? E perché il sorteggio dei componenti togati dei Csm garantirà una maggiore autonomia dei magistrati? Per diverse buone ragioni. In primo luogo, separare le carriere vuol dire che non solo gli avanzamenti in carriera, ma anche le promozioni e tutto ciò che riguarda le sorti professionali dei magistrati (e quindi, ad esempio, anche le ambite nomine alla Scuola Superiore della Magistratura) non verranno più decise nella comune «stanza di compensazione» di un unico Csm, ma da due Csm diversi, uno per i giudici e un altro per i pubblici ministeri. Quindi, non accadrà più che i pubblici ministeri decidano sulle carriere e sulle vicende disciplinari dei giudici e viceversa. Questo non potrà che rafforzare l’autonomia sia degli uni che degli altri.In secondo luogo, il potere dell’Anm ne uscirà di fatto fortemente ridimensionato, in quanto la separazione delle carriere e il sorteggio ostacoleranno gli accordi spartitori delle correnti, liberando i magistrati dal soffocante giogo delle conventicole. Aumenteranno di conseguenza sia il tasso di autonomia interna della magistratura che le garanzie dei cittadini. In terzo luogo, il sorteggio dei componenti togati del Csm reciderà il rapporto tra elettore ed eletto, rendendo più trasparenti le nomine dei capi degli uffici, che pertanto si baseranno più su criteri meritocratici che di appartenenza ideologica, facendo quindi anche diminuire, auspicabilmente, il numero dei ricorsi al giudice amministrativo, che negli ultimi anni sono esponenzialmente aumentati e hanno determinato un danno per l’immagine della magistratura. Questi sono tutti fattori che rafforzeranno concretamente l’autonomia e l’imparzialità dei giudici, sia rispetto alle correnti che all’ufficio del pubblico ministero, rendendo, nel complesso, le decisioni di tutti i magistrati più trasparenti, autorevoli e libere da interferenze esterne. Di conseguenza, ci troveremo di fronte anche a una magistratura più efficiente e più attenta alle garanzie dei cittadini.Ma separare le carriere vuol dire anche andare verso una maggiore specializzazione e aumentare la professionalità del magistrato. Il mestiere del pubblico ministero è infatti profondamente diverso da quello del giudice, perché occorrono specifiche competenze in vari settori del sapere quali l’informatica, la dattiloscopia, la medicina legale, la psichiatria, la grafologia e la criminologia, che sono propri più dell’inquirente che del giurista. Senza contare che il coordinamento della polizia giudiziaria richiede particolari attitudini e percorsi esperienziali diversi, oltre che, a volte, valutazioni di opportunità e persino di natura economica (costi-benefici) che sono estranee, in linea di principio, alla cultura della giurisdizione intesa in senso stretto. Una cosa è infatti scrivere una sentenza, ben altro è disporre od eseguire una perquisizione, svolgere un sopralluogo, oppure stabilire quante unità di polizia giudiziaria impiegare in una certa indagine. In tal senso, la maggiore specializzazione consentirà anche una migliore qualità delle indagini, e un più efficace contrasto di ogni forma di criminalità. E ancora, con il sorteggio verranno meno le gravi opacità emerse dallo scandalo Palamara, e sarà possibile recuperare almeno in parte la fiducia dei cittadini verso l’istituzione della magistratura, che viene oggi sempre più vista come una corporazione a sé, piuttosto che un ordine autonomo e indipendente al servizio dei cittadini.Un’ultima importante osservazione. Il fatto che un’associazione privata come l’Anm, e quindi per definizione permeabile alla politica, possa decidere di fatto le nomine dei procuratori della Repubblica costituisce un’anomalia tutta italiana, che non ha precedenti nel mondo occidentale e determina un pericolo esiziale per gli equilibri democratici del Paese. Votare a favore della riforma vuol dire perciò porre riparo a tale anomalia e ricondurre l’Italia sui binari della normalità attraverso un più corretto bilanciamento dei poteri dello Stato.Che altro dire? È questa la migliore delle riforme possibili? Forse no. Ma, come si sa, il meglio è nemico del bene, soprattutto se l’alternativa alla riforma è il sistema di potere correntizio anestetizzato dal non-pensiero delle false ideologie. Soprattutto, questa è una riforma a tutela dei cittadini, ma anche di quei tanti silenziosi magistrati che non aspettano altro che di essere liberati dalla tirannia delle conventicole, e che per troppo tempo hanno dovuto tacere per non incorrere nell’ostracismo e nell’emarginazione. Piuttosto, quel che è più grave è che - qualunque sarà l’esito del referendum - con l’abbracciare in maniera così drastica la causa del No, l’Anm si è fatto soggetto politico, e questo ha già determinato e determinerà un ancor più grave danno all’immagine dell’intera magistratura. Danno che sarà difficilmente sanabile nel breve periodo, e che non basteranno a riparare né le fake news o le improbabili chiamate alle armi a difesa della democrazia, e né tantomeno le coccarde sulla toga.di Paolo ItriMagistrato e scrittore, presidente di sezione della Corte tributaria di Napoli