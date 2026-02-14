Le città dove si perde più tempo nel traffico

2026-02-14
Il governo britannico in crisi per il caso Epstein dice sì al cambio di sesso dai 4 anni
Il mondo va altrove, ma i Labour inglesi si ostinano a giocare sulla pelle dei più piccoli.
Il partito Labour (la sinistra inglese che fu guidata da Tony Blair), in controtendenza con tutto il resto del mondo che sta rallentando molto su questo tema, ebbene, apre al cambio di genere per i bambini dai quattro anni in su. Una follia totale, incomprensibile, non supportata da alcun elemento scientifico né di psicologia evolutiva. Un disastro. Anzi, un baratro che si apre e che può provocare la tragedia di bambini ai quali viene rovinata per sempre la vita.
Chiunque sia dotato di un livello minimo di buon senso sa che un bambino dai quattro anni in poi, fino alla preadolescenza e all’adolescenza, ma soprattutto nei primi anni, vive un processo molto complesso, e soprattutto molto personale, che cambia da bambino a bambino, da bambina a bambina. Un bambino può arrivare a camminare prima di un altro ma può sviluppare più tardi una certa proprietà di linguaggio e questo dimostra che non è possibile determinare, anzi predeterminare, uno sviluppo che segua rigidamente delle tappe prestabilite. Figuriamoci se è possibile, in questa fase così delicata, inserire per legge e nella scuola, neanche in famiglia, la possibilità per un bambino o una bambina di aggiungere a tutto il «peso» psicologico, ma anche diremmo alla magia di questo percorso, un ulteriore elemento e cioè quello dell’orientamento sessuale, o del gender, che andrebbe in ogni caso ad appesantire quel patrimonio di base che comunque andrà nel futuro e che è quello che costituirà le fondamenta della personalità individuale. Ci ha insegnato il grande filosofo e pedagogista Jean Piaget che esistono, nello sviluppo cognitivo, due elementi base ma fondanti che sono un insieme di funzioni dette «invarianti» che consentono, sia al bambino sia all’adulto, di avere un rapporto di scambio con l’ambiente esterno che gli consente di ottenere informazioni, comprenderle, elaborarle, memorizzarle e utilizzarle grazie proprio all’elasticità che va sviluppandosi nel processo psicologico evolutivo e che consente al bambino di adattarsi all’ambiente circostante, non solo recependo le informazioni che gli giungono, ma anche elaborandole, ognuno secondo un percorso personale, e interagire così col mondo che lo circonda. C’è poi un secondo elemento che ci indica Jean Piaget ed è costituito dalle «strutture cognitive» che si costruiscono proprio all’incrocio tra i processi mentali della persona e l’ambiente fisico e sociale esistente e nel quale è introdotta e si modificano durante la crescita per far fronte ai nuovi bisogni che sorgono con il passare dei primi anni di vita. I bambini non sono soggetti passivi, come del resto chiunque ha avuto a che fare con loro ha potuto sperimentare, ma sono soggetti che raccolgono dati attraverso l’esperienza, li classificano in schemi mentali preesistenti, ma spesso li modificano a seconda di nuove informazioni o nuove esigenze. Pensate un bambino al quale viene proposto un gioco, magari di costruzioni possibili, passerà più o meno velocemente dalle costruzioni più semplici che rappresentano figure presenti già nella sua mente a figure magari stravaganti e che non si reggono in piedi, ma che manifestano la sua possibilità di sviluppo e di adattamento, ma anche di creatività nei confronti di quel materiale da gioco che gli è stato fornito.
Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che il bambino ha bisogno di costruire delle strutture di base che rafforzino le sue strutture cognitive secondo un ciclo che è certamente personalizzato a seconda dei diversi bambini ma che comporta alcuni passaggi essenziali a loro comuni.
Abbiamo scritto questa lunga premessa per rendere presente a quegli scellerati, colpevoli scellerati, che vogliono inserire la questione gender fin dall’età di quattro anni, che dovrebbero avere la consapevolezza che prima di far funzionare un’auto e decidere se farla svoltare a destra o a sinistra bisogna che quell’auto - ci rendiamo conto del paragone rozzo, ma vi ricorriamo consapevolmente data la rozzezza della proposta di questi folli inglesi -, ebbene, prima di decidere l’indirizzo bisogna costruire bene l’auto, bisogna che essa abbia tutto ciò che necessita per poter viaggiare tranquilla e decidere la direzione.
Vogliamo lasciare a questi bambini e bambine un tempo tranquillo nel quale sviluppare le strutture di base psicologiche che possano, un domani, momento di raggiunta maturità, portare anche a delle scelte di orientamento sessuale diverse dalla realtà biologica? Oppure riteniamo che a quattro anni si possa individuare una fenomenologia di comportamenti tale da poter decretare noi, non loro, i bambini e le bambine, che appaiono evidenti i segni di un orientamento sessuale diverso dal dato biologico? Ma siamo veramente tutti impazziti? Vogliamo arrivare al punto di dare delle pasticche per la transizione sessuale alla scuola elementare? Arriveremo forse al punto in cui i genitori, non contenti del sesso della creatura che stanno concependo, vorranno iniziare da subito una transizione voluta da loro e inflitta a queste povere creature innocenti e inconsapevoli? Vogliano arrivare al punto che partiremo da delle iniezioni intraplacentari? Dove vogliamo arrivare? Non basta quello a cui siamo arrivati che è, a mio modestissimo avviso, ampiamente oltre le offese sopportabili dal dato naturale biologico? La situazione non è disarmante, è molto peggiore, qui si scherza con la natura umana. Forse invasati dall’intelligenza artificiale si pensa che si possa a nostro piacimento manipolare l’intelligenza naturale. Non si rendono conto, questi folli, che una cosa è la scelta personale e consapevole riguardo al proprio orientamento sessuale e altra cosa è una scelta fatta da altri per bambini e bambine sul loro orientamento sessuale che, nelle prime fasi evolutive, non può che corrispondere esclusivamente al dato biologico che si restringe a due categorie: maschio e femmina.
L’ex consigliera di Obama salta per i file di Epstein. Lo chiamava «zio Jeffrey»
Kathy Ruemmler con Barack Obama nel 2014 (White House Flickr photo by Pete Souza)
Si dimette pure l’emiratino del «video delle torture». Il Lolita Express fece scalo a Buckingham Palace. Altri guai per Starmer.
Adesso che l’onda Epstein è diventata uno tsunami, è più difficile far finta di niente. Ieri è caduta un’altra testa di lusso: Kathryn Ruemmler, ex consigliere del presidente Barack Obama e attuale responsabile legale di Goldman Sachs, ha annunciato le dimissioni. Malgrado avesse descritto il rapporto col faccendiere come «strettamente professionale», i documenti mostrano un’intensa amicizia durata molti anni. Una sorte analoga è toccata all’emiratino Sultan Ahmed bin Sulayem, ad di Dp World, colui che inviò l’ormai noto «video della tortura» a Epstein.
«Buon compleanno! Spero che ti stia godendo la giornata con il tuo vero amore», scrive la Ruemmler a Epstein il 20 gennaio 2015. «Dicono che gli uomini di solito diano un nome al loro pene, altrimenti sarebbe inappropriato fare l’amore con un totale sconosciuto», risponde sarcastico Epstein. «Difficile credere che ci sia ancora un dibattito aperto su se gli uomini siano il genere inferiore», replica divertita la donna. In un’altra mail, questa del 12 febbraio 2016, Ruemmler scrive: «Il miglior massaggio di sempre, ma non il tuo tipo di massaggi», lasciando così intendere di sapere a che cosa alludesse Epstein con quel termine (le sue complici ufficialmente adescavano «massaggiatrici», e molte vittime riferiscono di una «stanza dei massaggi» dove venivano perpetrati gli abusi). In altre mail si riferisce al pedofilo come lo «zio Jeffrey», organizza incontri tra il finanziere e il direttore della Cia, lo ringrazia per regali di lusso e gli chiede consigli su quale tv comprare (marzo 2017), affermando di preferirne una priva dell’«opzione Cia/Nsa» (in quel periodo anche Wikileaks aveva rivelato la possibilità per i servizi di intelligence di accedere alle telecamere e ai microfoni dei dispositivi).
In quelli che sembrano appunti investigativi scritti a mano, emerge che proprio alla Ruemmler il pedofilo avrebbe rivolto una delle prime telefonate dopo l’arresto. In un altro scambio di email, i due discutono del Crime Victims’ Rights Act (Cvra), una causa federale avviata da alcune vittime per far dichiarare illegale l’accordo di non-prosecuzione del 2008 in Florida, accordo che aveva concesso l’immunità a Epstein e ai suoi co-cospiratori. La donna suggerisce o discute strategie su come gestire la vicenda, descritta come «una questione di soldi», e stigmatizza alcune delle persone attive: «Diritti delle vittime, ma fammi il piacere». Rivelati questi messaggi, la consigliera di Obama dal 2011 al 2014, oggi responsabile legale di Goldman Sachs, ha rassegnato le dimissioni.
E non solo lei: anche il miliardario emiratino Sultan Ahmed bin Sulayem ha rinunciato alla carica di ad di Dp World, uno dei maggiori operatori portuali al mondo. Grazie alle pressioni di alcuni parlamentari statunitensi, si è scoperto che fu lui a inviare il «video delle torture» che tanta gioia destò in Epstein. Ripercussioni anche per un’altra figura chiave degli Epstein files, Leon Black, miliardario cofondatore dell’Apollo Global Management su cui grava l’ombra di pesanti accuse di violenze sessuali (anche su ragazze minorenni) e che è stato inserito, nei documenti dell’Fbi, tra i co-cospiratori. Attraverso la sua società di private equity è proprietario di Lifetouch, la più grande azienda di fotografia scolastica degli Usa. Dopo le notizie uscite sul suo conto, molte scuole stanno cancellando i «picture day» (la giornata delle fotografie) perché preoccupate dell’utilizzo che verrebbe fatto di queste foto.
La vicenda di Epstein sta continuando a scuotere anche il Regno Unito, dove ieri si è scoperto che il Lolita Express, l’aereo privato con cui il faccendiere andava in giro e trasportava le sue schiave sessuali, avrebbe fatto scalo anche a Buckingham Palace. Secondo il Sun, l’ex principe Andrea invitò diverse ragazze portate dal finanziere, fatte entrare spesso senza le adeguate autorizzazioni di sicurezza. L’ex premier laburista Gordon Brown ha parlato di 90 voli del Lolita Express atterrati in Uk con a bordo giovani donne provenienti da tutto il mondo. La corona britannica, inoltre, avrebbe prestato 12 milioni di sterline all’ex principe per risarcire la vittima Virgina Giuffrè, morta - ufficialmente per suicidio - l’anno scorso, ma mai un penny è stato restituito dal fratello di re Carlo. Sempre tra i file, inoltre, emerge una mail del 2002 su una gita in Perù organizzata per Andrea dalla socia di Epstein, Ghislaine Maxwell. «Qualche vista turistica, qualche vista a due gambe (leggi: intelligenti, carine, divertenti e da buone famiglie) e sarà molto felice», scrive la donna nel corpo del messaggio, specificando poi i doveri di riservatezza.
Anche il primo ministro Keir Starmer è ben lontano dall’aver risolto i suoi problemi. In una lettera che l’ambasciata del Regno Unito ha recapitato, per conto dell’Nca, all’Fbi americano, emerge che l’intelligence inglese stava indagando su Epstein già nel 2020. Poteva dunque Starmer non sapere dei suoi legami con Peter Mandelson (che, dopo aver perso il titolo di Lord a causa di questa vicenda, è stato convocato ieri a testimoniare dal Congresso americano), da lui nominato ambasciatore negli Usa? Intanto, l'ex primo ministro israeliano Ehud Barak ha chiesto scusa per la sua pluriennale amicizia con il faccendiere.
Ma la saga degli orrori non è finita. Ieri, due deputate repubblicane sono andate al Dipartimento della Giustizia Usa per visionare i file e sono uscite «scioccate»: all’interno «ci sono persone famose, ricchi, persone di potere, premier, ex premier, ex presidenti e celebrità». Di questa storia sentiremo ancora parlare a lungo.
È infondato sostenere, come ha fatto Gratteri, che se vince il Sì la giustizia favorirà gli imputati ricchi con importanti avvocati. Con la separazione delle carriere, il modello accusatorio e la natura del processo restano invariati. E rimarrà il patrocinio statale.
Parlo dopo oltre 45 anni di magistratura, in gran parte svolti con funzioni requirenti. Ho esercitato l’azione penale quando non era materia da talk show ma fatica quotidiana: fascicoli accumulati sulle scrivanie, scelte difficili, priorità imposte non dall’ideologia ma dal tempo e dalle risorse. Ho fatto il pubblico ministero quando la parola «toghe» non era una categoria sociologica, quando l’ufficio era un luogo di lavoro e non un campo di battaglia simbolico.
Angelo Giorgianni, ex magistrato
Ho visto indagini durare anni, assoluzioni doverose, errori, successi, cadute di credibilità e ricostruzioni pazienti. Ho conosciuto il peso di una richiesta di custodia cautelare, la solitudine di una decisione, la prudenza necessaria davanti a una prova fragile. Per questo, quando sento dire - come ha fatto Nicola Gratteri al forum del Fatto Quotidiano - che «col Sì la giustizia sarà solo per ricchi e potenti», non posso archiviare la frase come un eccesso polemico. È un’affermazione non dimostrata che tocca il cuore del patto costituzionale. Se fosse vera, saremmo davanti a una regressione democratica. Ma proprio l’esperienza mi impone di distinguere tra timori politici e conseguenze giuridiche. Il pubblico ministero, nel nostro sistema, è già parte processuale. Non è un giudice che ha smarrito la strada. È titolare dell’azione penale, formula imputazioni, sostiene l’accusa in dibattimento, impugna le sentenze. Questo assetto non nasce oggi. È il frutto della riforma del 1989 e della revisione costituzionale del 1999, che hanno consacrato il modello accusatorio.
La separazione delle carriere non muta la natura del processo. Non abolisce il contraddittorio. Non elimina il giudice terzo. Non cancella l’articolo 24 della Costituzione. Interviene sull’assetto ordinamentale, non sulle garanzie difensive ed elimina delle patologiche distorsioni registrate in questi anni. Dire che da questa modifica discenderà automaticamente una giustizia «per ricchi» significa sostenere un nesso causale che, allo stato, non è assolutamente dimostrato. Il problema dei costi della difesa esiste. L’ho visto con i miei occhi: collegi difensivi composti da più avvocati, consulenze tecniche sofisticate, investigazioni parallele. E ho visto, con la stessa chiarezza, difensori nominati d’ufficio lavorare con competenza e dedizione in condizioni difficili. Ma questo accade oggi. È sempre accaduto. Il patrocinio a spese dello Stato non viene abolito dalla riforma. Le regole del processo restano le stesse. Se esiste una diseguaglianza sostanziale tra chi può permettersi una difesa costosa e chi no, essa affonda le radici nella struttura economica del Paese, non nella collocazione ordinamentale del pubblico ministero. Attribuire alla separazione delle carriere la responsabilità di una disparità preesistente significa semplificare un problema complesso.
C’è poi l’argomento suggestivo del pm che deve essere «un giudice nella sua testa». Comprendo il senso etico della formula. Anch’io ho chiesto archiviazioni quando le prove non reggevano, ho sostenuto assoluzioni quando il diritto lo imponeva. Ma non perché mi sentissi giudice: lo facevo perché ero pubblico ministero e la legge me lo imponeva. Uno Stato di diritto non può fondarsi sull’intima disposizione d’animo dell’accusatore. Deve poggiare su regole chiare, ruoli distinti, controlli reciproci. La terzietà non è una qualità psicologica: è una garanzia strutturale. Se la garanzia dell’imputato dipendesse dalla «mentalità» del pm, allora il sistema sarebbe già fragile oggi. Comprendo - e lo dico senza ironia - le perplessità sul rischio di una dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo. È un timore legittimo. L’indipendenza del pm è un presidio contro le pressioni politiche. Nessuno che abbia fatto seriamente questo mestiere può prenderlo alla leggera. Ma proprio perché il tema è serio, va affrontato fino in fondo. Se il pubblico ministero non deve avere un ruolo politico - e su questo concordo - allora bisogna spiegare come si concilia questa affermazione con la discrezionalità di fatto dell’azione penale che oggi esercitiamo.
L’obbligatorietà dell’azione penale, nella sua formulazione costituzionale, è un principio nobile. Ma nella realtà quotidiana degli uffici giudiziari, con carichi ingestibili e risorse limitate, l’obbligatorietà si traduce inevitabilmente in una selezione. E la selezione non è mai neutra. Ogni Procura stabilisce priorità. Ogni capo dell’ufficio indica linee guida. Ogni sostituto, davanti a dieci fascicoli urgenti e 100 meno urgenti, decide dove concentrare energie e tempo. E purtroppo alcune volte si traduce in una scelta ideologica e/o politica. Ma è comunque una scelta che incide sull’ordine delle cose, sull’agenda pubblica, sulla percezione sociale del reato. Decidere di puntare con forza sulla corruzione o sulla microcriminalità; concentrare risorse sui reati ambientali o sui reati contro la persona; privilegiare le indagini finanziarie o quelle di strada: sono opzioni organizzative che producono effetti politici nel senso più alto del termine, perché incidono sulla distribuzione concreta dell’attenzione repressiva dello Stato. Non è politica di partito. Ma non è neppure un atto puramente tecnico.
Allora la domanda è questa: se oggi l’azione penale è, di fatto, selettiva e orientata da criteri organizzativi, possiamo davvero sostenere che il pubblico ministero sia completamente estraneo a una dimensione di indirizzo? Oppure dobbiamo ammettere che esiste una discrezionalità reale, che non è scritta nei codici ma si esercita nei corridoi delle Procure? Il punto non è accusare tutta la magistratura di politicizzazione. Sarebbe un’ingiustizia. Il punto è riconoscere che l’assenza di criteri trasparenti e democraticamente discutibili lascia spazio a una discrezionalità opaca, qualche volta paravento di scelte politiche, non sempre nobili. Se si teme l’indirizzo politico dell’esecutivo, bisogna anche interrogarsi sull’indirizzo implicito che già oggi si esercita all’interno dell’ordine giudiziario. La vera alternativa non è tra un pm eroicamente puro e un pm subordinato al governo. È tra un sistema che riconosce e regola la discrezionalità, rendendola trasparente e responsabile, e un sistema che la nega formalmente ma la pratica quotidianamente. Diversamente non può riconoscersi discrezionalità politica al pm e riferirla a chi istituzionalmente ce l’ha. Perché l’obbligatorietà assoluta, in un contesto di risorse finite, è una finzione. E le finzioni, prima o poi, si pagano in credibilità o in pericolose distorsioni.
Io non ho mai pensato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie di svolgere un ruolo politico. Ho applicato la legge. Ma ho dovuto scegliere, ogni giorno, cosa trattare prima e cosa dopo. E quella scelta non era solo tecnica: era una responsabilità che incideva sulla vita delle persone e sull’ordine delle priorità sociali. Si può essere contrari alla riforma. È legittimo. Si può ritenere che indebolisca l’assetto costituzionale. Ma affermare che trasformerà la giustizia in un privilegio per ricchi significa compiere un salto che, sul piano tecnico, non è dimostrato. La maturità istituzionale sta nel riconoscere i nodi reali, non nel coprirli con slogan. La giustizia non si rafforza negando la complessità. Si rafforza guardandola in faccia. Il resto è rumore. E il rumore, nelle aule di giustizia, non è mai stato una buona prova.
