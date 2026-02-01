{{ subpage.title }}

Eugenia Fiore
2026-02-01

I sermoni estremisti dell'uomo di Hannoun

I sermoni estremisti dell'uomo di Hannoun
Mohammad Hannoun (Ansa). Nel riquadro Abu Rawwa
Le prediche pronunciate in Italia e il sistema di raccolta fondi della società che finanziava Hamas: Abu Rawwa era il vero motore dell’iniziativa «benefica». Sui social post contro Israele, considerato un cancro che sta fermando la diffusione dell’islam.

È stato accolto come un eroe. Applausi, strette di mano, foto e ringraziamenti dal palco. Abu Rawwa, il braccio destro di Mohammad Hannoun - l’uomo che secondo l’inchiesta della Procura di Genova raccoglieva milioni di euro per Hamas - nei giorni scorsi era tra i protagonisti di un evento per la Palestina a Modena. Dopo la sua scarcerazione, nonostante resti indagato per finanziamento al terrorismo, lo sceicco - così lo chiamano i suoi seguaci - torna in pubblico. E viene celebrato. Tra gli ospiti ufficiali dell’evento c’è anche la deputata del M5S Stefania Ascari. Le immagini parlano chiaro. Lei lo saluta con affetto. Lui la ringrazia dal microfono, sorridente: «Grazie alla nostra amica Stefania, Palestina libera!».

Toghe a comizio: riforma «inutile e punitiva»

Toghe a comizio: riforma «inutile e punitiva»
Ansa
All’inaugurazione dell’anno giudiziario il procuratore di Milano, Francesca Nanni, attacca: «La separazione delle carriere è ininfluente». Alfredo Mantovano replica: serve un «confronto civile». Nordio: «Non ci sono effetti politici». Il pg Aldo Policastro: «Accetteremo il verdetto».

L’immagine che più di tutte rappresenta la posizione del governo Meloni nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 è quella relativa alla cerimonia di Milano, durante la quale il Guardasigilli, Carlo Nordio, si è unito all’applauso di decine di magistrati. Lo ha fatto quando il presidente della Corte d’appello di Milano, Giuseppe Ondei, ha affermato che è «inaccettabile» sentire che «i giudici oggi non sono sufficientemente terzi e imparziali perché sarebbero appiattiti sulle richieste del “collega” pubblico ministero».

Il Pd scambia Milano per Minneapolis

Il Pd scambia Milano per Minneapolis
La manifestazione «No Ice» di ieri a Milano (Ansa)
Manifestazione della sinistra meneghina contro l’Ice: «Non vogliamo squadracce». Ma per le Olimpiadi non verrà nessuna brigata in passamontagna e fucili spianati.

La parola d’ordine è sempre la stessa: «Fascisti». Non sanno che altro dire e, come un disco rotto, la rievocano ad ogni occasione. La sinistra scende in piazza a Milano, manco a dirlo in piazza XXV Aprile, per protestare contro la presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. E lo fa con un presidio dal titolo «Agenti Ice a Milano? No, grazie» e un coro di fischietti, come quelli che gli americani usano per segnalare la presenza degli agenti Ice.

Il Trentino celebra i Giochi invernali tra gare e cultura

Il Trentino celebra i Giochi invernali tra gare e cultura
I cerchi olimpici svelati a Tesero il 9 dicembre 2024 in piazza Cesare Battisti (@PAT)
  • Da venerdì Trento ospiterà Gimme Five, un progetto della durata di cinque fine settimana fatto di competizioni, cinema e dibattiti.
  • La Val di Fiemme si anima di eventi, musiche, dj set e spettacoli dal vivo. Appuntamenti a Cavalese, Tesero e Predazzo per vivere l’atmosfera in alta quota.

Lo speciale contiene due articoli.

Mai dire Blackout | Febbre da metalli: l'oro scotta, borsa di Shanghai in tilt

Mai dire Blackout | Febbre da metalli: l'oro scotta, borsa di Shanghai in tilt

Boom elettrico della Cina. Petrolio, surplus e sanzioni. L’IEA: fate scorte di minerali critici. Dazi Ue sulle auto elettriche, un autogol. Frenesia e record metalli.

