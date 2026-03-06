True Carlo Tarallo Schlein e Vannacci finiscono a braccetto Elly Schlein e Roberto Vannacci (Imagoeconomica)

Pd, M5s, Iv e Avs attaccano: «Meloni va in radio, ma scappa dal Parlamento». Le opposizioni chiedono il cessate il fuoco in Iran e il rifiuto di concedere le strutture in Italia per i raid Usa. Sulla stessa linea il generale: «Chi inizia un conflitto senza avvisare è un alleato?».L’opposizione punta il dito contro i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Ma nel senso letterale: al culmine di un dibattito rovente, il deputato di Italia viva Roberto Giachetti si rivolge a Tajani: «La sua linea», dice ad alta voce Giachetti, «non è mai o è raramente coincidente con quella del vicepresidente Salvini. Non venite a dirci favole, nel governo non dite le stesse cose. È un fatto politico che la premier invece di venire in Parlamento stia in radio a fare il suo monologo. Lo capite che questa è politica?». A quel punto Tajani gesticola, e Giachetti si scatena: «Lei se lo mette sa dove quel dito?», dice al ministro degli Esteri. Un momento di alta politica, in una giornata che vede le opposizioni compatte nella critica all’assenza del premier Giorgia Meloni e più in generale alla linea del governo, considerata completamente appiattita sui desiderata di Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Critiche, quelle della sinistra, che sono per molti versi simili a quelle che nelle stesse ore il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, rivolge al governo nel corso di un incontro con la stampa estera. Pd, M5s e Avs sono compatte su una risoluzione in cui si chiede, tra l’altro, l’immediato cessate il fuoco in Medio Oriente e di non concedere le basi italiane per le operazioni militari di Stati Uniti e Israele in Iran. Particolarmente pungente il discorso di Peppe Provenzano, del Pd: «La premier va al tg e alla radio», attacca Provenzano, «e non spende una parola in Parlamento. Ma chi è la Meloni, Churchill che parla a Radio Londra? Noi lo sappiamo perché: perché gli avremmo ricordato che nel 2018 invitava al rispetto del diritto internazionale e delle regole nell’interesse di un Paese come il nostro. Il governo deve dircelo oggi che noi escludiamo le basi per una guerra che è contraria ai nostri valori principi e interessi».L’assenza di Giorgia Meloni è uno dei punti su cui di più insiste il centrosinistra. Il premier, la cui presenza in Aula era prevista per il 18 marzo con le comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo, ha anticipato l’incontro a mercoledì. «Quante volte avete sentito Giorgia Meloni», sottolinea il leader del M5s Giuseppe Conte in un video pubblicato sui social, «chiedere che io andassi a riferire in Parlamento? Ma io venivo e rispondevo a tutte le domande. Giorgia Meloni, tu però sei scappata dal Parlamento, hai preferito fare un monologo in radio eppure siamo di fronte a una crisi internazionale tra le più gravi degli ultimi anni. Ti aspettavamo, invece hai mandato due ministri del tutto inadeguati tra approssimazioni varie e ferie a Dubai e ancora oggi noi non conosciamo nulla. Perché non condanni questi attacchi di Stati Uniti e Israele che sono del tutto unilaterali e offrirete le nostre basi che sono qui sul nostro territorio», aggiunge Conte, «per queste iniziative che sono in violazione del diritto internazionale?». «Qual è la valutazione politica», chiede la segretaria del Pd, Elly Schlein, «del governo italiano su questi attacchi? Perché siamo tutti d’accordo che il regime iraniano deve fermare le inaccettabili ritorsioni, ma per noi si devono fermare anche i bombardamenti di Trump e di Netanyahu». Durissimo Matteo Renzi: «Nel governo», attacca il leader di Iv, «c’è una guerra strisciante: qualcuno nei servizi di intelligence che ha preso di mira il ministro della Difesa. C’è un conflitto tra il ministro Crosetto e il sottosegretario Mantovano». A Tajani, che prende di mira Renzi dicendo «È facile andare nel Golfo a fare conferenze ben pagate, è molto più difficile tutelare i cittadini italiani», l’ex premier risponde così: «Mi pagano per parlare alle conferenze? Non più perché la legge italiana lo vieta. A Tajani nessuno lo paga per parlare, ma per tacere». E veniamo a Vannacci, che per ora sta recitando la parte dell’opposizione da destra al governo, ma non esclude, alle prossime politiche, di rientrare in coalizione. Il generale si vede già «boots on the ground»: «Se l’Italia entrasse in guerra», annuncia Vannacci, «tornerei a servire l’esercito. Se ci fosse una guerra aperta in cui richiamano i riservisti sarebbe possibile. Ma mi auguro che non avvenga. Io sono in pensione. Ma nel caso dovesse succedere obbedisco alla chiamata della patria». Dai toni lirici si passa a una valutazione politica: «Io non voglio mettere assolutamente in dubbio l’alleanza atlantica», argomenta Vannacci, «ma dobbiamo valutare se tutti in questa situazione si sono comportati da alleati. L’inizio di guerra senza una condivisione e una comunicazione preventiva, con effetti che investono lo spazio europeo, è un comportamento da alleati? Credo che i rischi saranno molto alti rispetto ai benefici che si potranno trarre da questa guerra. L’Iran è una nazione estremamente estesa, con indicatori di progresso pregevoli. Il regime change lo vedo abbastanza difficile. Se gli obiettivi sono quelli citati vedo la strada in salita». Arriva addirittura l’elogio al premier spagnolo Pedro Sánchez: «Sánchez ha valutato», dice Vannacci, «saggiamente, che questa decisione fosse negli interessi della Spagna. Dovrebbero sempre venire prima gli interessi nazionali».