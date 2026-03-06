{{ subpage.title }}

2026-03-06

Allarme bomba al Tribunale di Milano

Allarme bomba al Tribunale di Milanoplay icon

Questa mattina polizia e vigili del fuoco sono intervenuti al Palazzo di Giustizia di Milano, dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba.

Sono in corso le verifiche. Davanti al tribunale ci sono i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia ed è in corso l'evacuazione di alcune parti dell'edificio.

I giudici premiano persino il clandestino stupratore

I giudici premiano persino il clandestino stupratore
Il Cpr di Gjader (Albania), dal quale è stato riportato in Italia Fathallah Ouardi (Ansa)
Le toghe fanno rientrare dal Cpr in Albania un marocchino condannato per violenza di gruppo e spaccio: secondo loro non può essere espulso perché ha chiesto la protezione internazionale. Il premier Meloni: «Ma come si fa? E dove sono le femministe?».
Continua a leggereRiduci
Rinviato il Piano casa per colpa della guerra

Rinviato il Piano casa per colpa della guerra
(IStock)
Il progetto doveva essere approvato oggi in cdm. Ma slitta a martedì e perde un pezzo.

Doveva essere la grande giornata del Piano casa con il via libera in Consiglio dei ministri al maxi-progetto che prevede una doppia gamba (pubblica e privata) per garantire migliaia di alloggi a prezzi calmierati a lavoratori e famiglie. E invece nulla. Latitano le motivazioni ufficiali. Ma secondo più di una fonte consultata dalla Verità, l’annullamento della riunione dei ministri ha una ragione precisa: l’opportunità di concentrare attenzioni e sforzi sulla crisi in Medio Oriente. Insomma, con tutto quello che sta succedendo nel Golfo Persico e le conseguenze economiche per i blocchi allo Stretto di Hormuz non sarebbe stato il caso di annunciare con tanto di fanfare uno dei progetti bandiera di questa legislatura.

Continua a leggereRiduci
Napoli, accoltella una donna sul bus: «Volevo attirare l’attenzione di Gratteri»

Napoli, accoltella una donna sul bus: «Volevo attirare l’attenzione di Gratteri»play icon
Aggressione su un autobus al Vomero: un 39enne ha ferito una donna di 32 anni, avvocato. Dopo circa 15 minuti di tensione è stato arrestato dai carabinieri. La vittima è ricoverata ma non è in pericolo di vita.
Continua a leggereRiduci
Meloni: «Ora stop Ets». L’Ue dorme... Dl Bollette già obsoleto per la crisi

Meloni: «Ora stop Ets». L’Ue dorme... Dl Bollette già obsoleto per la crisi
Giorgia Meloni (Ansa)
Al prossimo Consiglio dell’Unione il premier chiederà lo scorporo delle quote di emissione.

Il conflitto in Iran e il blocco del canale di Hormuz, da dove transita il 20% del petrolio mondiale, stanno provocando uno choc energetico la cui evoluzione è difficile da prevedere. Nonostante le riserve stoccate nel nostro Paese, l’Italia è ostaggio di un sistema di tariffazione europeo che ne gonfia artificialmente i costi e l’impatto sulle bollette e sul rifornimento di carburante già si fa sentire. Allo stato dell’arte, il decreto Bollette, nella parte relativa agli interventi per dare sollievo a famiglie e imprese, appare superato, come pure il meccanismo degli Ets, il sistema di scambio delle quote di emissione di Co2, pilastro del Green deal europeo, diventa un fardello aggiuntivo, insostenibile per il sistema imprenditoriale in questa difficile congiuntura.

Continua a leggereRiduci
