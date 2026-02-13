True Giacomo Amadori Fabio Amendolara and Schlein, maxi balla sulla sentenza CasaPound Elly Schelin (Ansa)

Il segretario dem: «Il tribunale di Bari ha stabilito che ha tentato di riorganizzare il partito fascista violando la Costituzione e la legge Scelba: ora il movimento va sciolto». Ma non è vero: i militanti sono stati condannati per lesioni e per un reato meno grave.Nel vecchio Partito comunista italiano, composto da dirigenti seri, un corto circuito come quello di ieri non sarebbe mai potuto accadere. Per tutto il giorno i rappresentanti del campo progressista hanno inneggiato alla sentenza storica che certificava la ricostituzione del partito fascista operata in quel di Bari da una banda di (presunti sino al terzo grado di giudizio) sciamannati picchiatori. Una notizia che per questi esimi leader, privi evidentemente di consiglieri capaci di comprendere il dispositivo di una sentenza, attestava la rinascita del partito mussoliniano sotto le insegne di CasaPound (gli imputati nel processo barese sono in gran parte membri dell’associazione di estrema destra).Certo, a trarre in fallo gli eredi di Palmiro Togliatti (il Guardasigilli che ha concesso l’amnistia ai veri fascisti) potrebbe essere stata anche la Procura barese che in un eccesso di enfasi, durante il processo, ha fatto trasmettere in aula filmati del Ventennio realizzati dall’Istituto Luce.E, per rendere più suggestivo il tutto, nel procedimento si è costituita come parte civile l’Associazione nazionale partigiani.I pm avevano chiesto il rinvio a giudizio e la condanna di 17 persone per gli articoli 1 e 5 della legge Scelba del 1952 (aggiornata dalla legge Reale del 1975) «per aver partecipato a pubbliche riunioni, compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e in particolare per avere attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica». Ma, già nel capo di imputazione, non è contestata la ricostituzione.Anche perché l’articolo 1 della legge non è una norma sanzionatoria, ma descrive in generale quali comportamenti debbano tenere associazioni e movimenti per essere accusati di riorganizzazione del disciolto partito fascista (minaccia alle libertà e alla democrazia, propaganda razzista, uso della violenza quale metodo di lotta politica, ecc.).Il secondo articolo della legge prevede che per promotori, organizzatori o dirigenti la pena oscilla dai 5 ai 12 anni, mentre per i semplici partecipanti dai 2 ai 5.L’articolo 5, quello per cui sono arrivate le condanne, punisce, invece, «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione fino a 3 anni». Il giudice, anche in questo caso, «può disporre la privazione dei diritti» politici «per un periodo di 5 anni». Come in effetti ha deciso il collegio presieduto dal giudice Ambrogio Marrone.Insomma, se gli imputati fossero stati accusati di aver ricostituito il partito fascista, di esserne dirigenti o anche di farne semplicemente parte avrebbero subito una condanna ben più grave di quella che gli è toccata.Invece i cinque militanti accusati per l’articolo 5 della legge Scelba hanno subito una pena a 1 anno e 6 mesi. I sette soggetti che, invece, sono stati condannati anche per le lesioni procurate ad alcuni militanti antifascisti (che si erano riuniti per manifestare contro la presenza di Matteo Salvini a Bari) hanno accumulato 2 anni e 6 mesi di reclusione. Condanne che, come detto, non collimano con le sanzioni previste per fondatori e membri di un rinato partito fascista.L’avvocato Saverio Ingraffia ha diramato un comunicato che avrebbe evitato figuracce ai più volenterosi, in cui segnalava «con forza» che «nessuno degli odierni imputati è mai stato processato e, di conseguenza, condannato per il delitto di ricostituzione del partito fascista».Il legale ha ricordato che la norma per cui gli imputati sono stati condannati «vieta gesti, saluti (come quello romano) o simboli riconducibili al fascismo o al nazismo».L’entità della punizione avrebbe dovuto mettere in guardia coloro che hanno subito denunciato la ricostituzione del partito fascista.Per esempio Elly Schlein ha subito definito quella di Bari una «sentenza molto importante», che «per la prima volta» stabilisce «che CasaPound ha tentato di riorganizzare il disciolto partito fascista, violando la Costituzione e la legge Scelba. Ora c’è una sentenza che lo stabilisce, al governo non resta che fare quello che gli chiediamo da tempo: sciogliere CasaPound». Le ha fatto eco Laura Boldrini, la quale ha chiesto l’immediato intervento del ministro dell’Interno. Hanno invocato la chiusura dell’associazione anche altri leader del centrosinistra come il dem pugliese Francesco Boccia, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (che ha definito Casapound «un’organizzazione neofascista e violenta, non un centro culturale»).Il Tribunale ha riconosciuto che alcuni degli imputati non erano certo delle educande, ma picchiatori. Il 21 settembre 2018 ci fu un’aggressione che ha portato al ferimento di quattro persone (le lesioni sono state giudicate guaribili da 7 a 15 giorni). La ricostruzione degli avvenimenti è contenuta in un’informativa della Digos. Gli investigatori parlano di «una azione violenta» o, meglio, di «una vera e propria aggressione» compiuta da militanti di CasaPound ai danni di partecipanti alla manifestazione «Mai con Salvini». Le immagini delle telecamere mostrano gli imputati che, dopo essere partiti da una sede di CasaPound, raggiungono il corteo e aggrediscono i manifestanti. Al grido di «antifascisti di merda» sono partiti i pestaggi, per cui sono stati usati sfollagente, manubri da palestra, manganelli telescopici e cinture dei pantaloni. Gli investigatori ricostruiscono poi una seconda fase, scattata «mentre i militanti si accingevano a rientrare alla base»: vedendo giungere un altro gruppo di manifestanti sarebbe partita un’altra aggressione. Ma c’è anche un terzo episodio, nei confronti di una persona che non è stata riconosciuta e che non ha presentato denuncia. Tutti e tre gli episodi, accaduti in momenti ravvicinati, secondo gli inquirenti, sarebbero riconducibili alla «medesima azione criminosa» e, a giudizio della Procura, all’«ideologia fascista».Per i pm, l’aggressione sarebbe stata organizzata «in periodo precedente alla manifestazione con raccolta di armi e organizzazione di uomini», da qui la contestazione della premeditazione. Il Tribunale ha, invece, escluso questa aggravante.