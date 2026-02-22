True Giacomo Amadori Carlo Melato and Ecco la scaletta segreta della chiusura dei Giochi

Dopo la débâcle della Rai a San Siro, Milano-Cortina saluta il mondo dall’Arena di Verona. In tv torna Bulbarelli, estromesso dall’apertura per colpa del Colle. Opera, jazz, balletto e dance, i Vip non si contano: López Moreno, Fresu, Bolle e Gabry Ponte.Clicca qui sotto per scaricare il programma completo della cerimonia di chiusura dei Giochi invernali.Cerimonia di chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026.pdfEd eccoci, 16 giorni dopo la débâcle di Mamma Rai, alla cerimonia conclusiva (introdotta a partire da Londra 1908) dei Giochi olimpici invernali 2026 che si svolgerà all’interno dell’Arena di Verona. La prova per i telecronisti sarà ancora più complicata dell’apertura visto il motivo conduttore (l’opera lirica) dello spettacolo. L’arduo compito è stato affidato all’esperto Auro Bulbarelli, che a inizio mese era stato esautorato dopo le telefonate furiose di uno dei consiglieri del Quirinale al Comitato olimpico e ai vertici della Rai. La colpa del giornalista? Avere svelato che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva preparato una sorpresa in vista della sua partecipazione all’evento (l’arrivo sul tram guidato dal pluricampione Valentino Rossi).Adesso Bulbarelli è stato rimesso al suo posto dopo il disastro della telecronaca di Paolo Petrecca (costretto alle dimissioni da direttore di Rai Sport). Ci auguriamo che saluti tutti senza sbagliare la location e che si accorga che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (attesa a Verona), avrà vicino il presidente del Comitato olimpico internazionale, Kirsty Coventry (scambiato il 6 febbraio per la figlia di Mattarella).Bulbarelli sarà affiancato dallo scrittore Fabio Genovesi e da Cecilia Gasdia, che è una sicurezza. Non solo perché ha alle spalle una grande carriera da soprano, ma perché da anni è il sovrintendente del teatro lirico all’aperto più grande del mondo, l’Arena, appunto. Ai grandi eventi è abituata e anche i critici d’opera progressisti le perdonano la collocazione a destra (la sua candidatura con Fratelli d’Italia alle comunali del 2017 è stata una parentesi) davanti al suo lavoro all’insegna della qualità e della tradizione. Ma veniamo al programma, pensato appositamente per l’Arena (era da Atene 1896 che una cerimonia non si svolgeva dentro a un monumento antico). Tutto avrà origine da una goccia d’acqua, elemento primigenio che, passando dallo stato liquido a quello solido, rende possibili gli sport invernali, e che cadrà idealmente al centro della scena. Il resto lo farà la forza della musica. Si parte da Giuseppe Verdi e da uno dei suoi titoli più rappresentati al mondo (insieme alla Traviata): ovvero Rigoletto. La storia potentissima (tratta da un celebre dramma di Victor Hugo e che debuttò nel 1851 alla Fenice di Venezia) di un buffone di corte storpio che finirà per rendersi responsabile della morte di sua figlia. Per come è stata pensata la cerimonia di chiusura di Milano-Cortina, questo personaggio sinistro abita nelle viscere dell’Arena, dov’è stato protagonista un’infinità di volte, tra scenografie, costumi e memorie di centinaia di altri titoli arcinoti come Aida e Madama Butterfly), ognuna delle quali è rinchiusa nella sua «scatola magica». L’opera, quindi, resta al centro di tutto il racconto e qui un applauso va agli organizzatori (Maria Laura Iascone, direttrice delle cerimonie di Milano-Cortina 2026, mentre per la chiusura veronese i meriti andranno ad Alfredo Accatino, direttore artistico, e Adriano Martella, direttore creativo), che non hanno ridotto l’Italia alla pizza, agli spaghetti e al mandolino, ma hanno giocato fin dall’inizio con le icone di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gaetano Donizetti.Quando si aprirà un sipario verde (sino al primo Ottocento il colore tipico delle falde) avrà inizio la grande notte dell’Opera, con la proiezione di un vero e proprio film con protagonisti gli attori Benedetta Porcaroli, in rappresentanza della beltà italica, e Francesco Pannofino (l’indimenticabile regista René Ferretti nella serie cult Boris), nei panni di un direttore di scena che bussa ai camerini. Violetta, protagonista della Traviata (interpretata dalla stella della lirica Carolina López Moreno, soprano nato in Germania reduce dai grandi successi della Bohème di Puccini a Firenze e Roma), minaccia di non uscire in scena e rovescia un vaso di fiori con un gesto di stizza. La goccia d’acqua, che torna ancora una volta, arriverà nelle viscere del teatro, risvegliando Rigoletto (Stefano Scandaletti) e le grandi icone dell’Opera rinchiuse in «scatole magiche», come Rigoletto, Figaro, Aida e Madama Butterfly. Saranno proprio i personaggi dell’Opera, ambasciatori dell’Italia intera, a raggiungere piazza Bra all’esterno dell’Arena per accogliere gli sportivi. In scaletta è previsto più avanti anche Roberto Bolle, étoile di fama internazionale e icona di grazia. A lui toccherà il compito di trasformare l’acqua in un sole, segnando l’alba di un mondo nuovo, pieno di speranza.Stasera non mancherà il momento patriottico. La bandiera italiana verrà portata in scena da persone comuni che provengono dai territori olimpici (nella scaletta sono ben identificati per evitare scene mute come quelle della telecronaca di apertura), profondamente legate alle loro comunità, per l’impegno nel volontariato, nello sport e nell’organizzazione dei Giochi, o per averne incarnato nel tempo i valori.L’inno sarà eseguito dal coro della Fondazione Arena di Verona che si esibirà dal Teatro Filarmonico, secondo palcoscenico di questa cerimonia, insieme al trombettista sardo Paolo Fresu, simbolo del jazz italiano nel mondo, dall’Arena. Carabinieri in grande uniforme speciale riceveranno il vessillo e lo isseranno.Ci sarà anche il passaggio di testimone con il Paese che organizzerà i prossimi Giochi invernali tra Nizza, Savoia, Alta Savoia e Briançon, la Francia del presidente transalpino Emmanuel Macron, il quale, dopo le recenti incomprensioni con la Meloni, diserterà l’evento. Una versione spettacolare della Marsigliese monopolizzerà questo momento (protagonisti dell’intermezzo il compositore Thomas Roussel e il mezzosoprano Marine Chagnon). Nel video di presentazione di French Alps 2030, verranno valorizzati i paesaggi, dalle montagne sino al mare della Costa Azzurra. Sembra che i francesi abbiano imparato la lezione e dovrebbero evitare pacchianate come la pseudo Ultima cena con improbabili personaggi assortiti, salvo sorprese non svelate nella scaletta. Gli atleti sfileranno tutti insieme in segno di amicizia come accade da Melbourne 1956 e saranno protagonisti della festa finale in musica, tradizione inaugurata a partire da Los Angeles 1984 (allora ad animare l’evento fu Lionel Richie).Non mancheranno medley musicali con canzoni indimenticabili della nostra musica leggera come Nessuno mi può giudicare, Se bruciasse la città, Sarà perché ti amo, Ma il cielo è sempre più blu, Maledetta primavera, A fare l’amore comincia tu, Se telefonando, E la vita la vita, Senza fine. Un gigantesco karaoke che farà cantare l’Italia con l’aiuto dei Calibro 35, gruppo strumentale «cult» per chi ama il suono dei film poliziotteschi in salsa jazz-funk, reinterpreterà anche immortali colonne sonore cinematografiche di Ennio Morricone, Nino Rota, Stelvio Cipriani, Luis Bacalov.La festa sarà guidata da un gruppo di musicisti che farà più Sanremo o X-factor, o addirittura Concertone di Capodanno, che non Arena di Verona. Per esempio sul palco salirà il «giudice» del talent Manuel Agnelli, insieme, all’ex campionessa Deborah Compagnoni, con sci e abito da sera, Achille Lauro, «in un elegantissimo frac» (riproporrà Incoscienti giovani, già cantata a Sanremo), lo chef pluristellato Davide Oldani e il sindaco di Verona, Damiano Tommasi (anche se la scaletta non specifica in quale veste).Nel cast c’è pure un ex concorrente proprio di X-Factor, David Shorty, due ex concorrenti di Sanremo, Joan Thiele e Alfa (quest’estate ha spopolato con una riedizione di A me mi piace di Manu Chao), ma a far ballare tutti dovrebbero pensarci il dj Gabry Ponte (nel 2025 ha realizzato la sigla di Sanremo Tutta l’Italia, arrivando ultimo all’Eurovision come rappresentante di San Marino) che riproporrà il suo pezzo più celebre: Blu (Da ba dee) del 1998.Un’esplosione dance sarà garantita pure dal collettivo californiano Major Lazer con alcuni special guest: MØ, Nyla e il già citato Alfa. La loro hit Lean On ha più di 2,5 miliardi di riproduzioni su Spotify. Alla fine della cerimonia verranno spenti entrambi i bracieri olimpici: una tradizione inaugurata a Berlino 1936 e che a Roma 1960 gli spettatori esorcizzarono accendendo per la prima volta gli accendini in uno stadio. La fiamma tornerà ad ardere nel 2028 a Los Angeles per i prossimi Giochi estivi.