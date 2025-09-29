Redazione digitale
Sberna: «Mezza maratona della Città dei Papi: strumento per promuovere i valori Ue sul territorio»

(Totaleu)

Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna (FdI), a margine dell'inaugurazione della Half Marathon Città dei Papi.

sberna sport maratona papi

L’orzo, ottima alternativa alla pasta per tener sotto controllo la glicemia

(IStock)
Coltivato già 12.000 anni fa, è forse il primo cereale «addomesticato» dall’uomo. Contiene meno glutine del frumento e, rispetto al classico piatto di spaghetti, ha più fibre ed è anche meglio digeribile.
orzo

Non ogni medico si è piegato al dio vaccino

(Ansa)
Il caso di Roberto Santi è esemplare: per avere rilasciato certificati di esonero ai suoi pazienti durante il Covid, è stato sospeso dalla professione e perfino arrestato. Se anche solo il 10% dei suoi colleghi avesse rifiutato l’obbligo di siero, sarebbe saltato il banco.
vaccino medici

Lotito ricorda Berlusconi nel giorno del compleanno: «Hai vissuto tutti i tuoi sogni»

Silvio Berlusconi e Claudio Lotito al Senato in una foto del 13 ottobre 2022 (Getty Images)
Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni, Claudio Lotito gli dedica una lettera affettuosa: «Il modo in cui hai amato gli italiani continua a sostenerci. Hai realizzato tutti i tuoi sogni, rendendo l’Italia riconoscibile nel mondo».
berlusconi

Elettrico, Urso: «La dipendenza tecnologica da altri continenti non è futuro»

(Totaleu)

«Serve autonomia strategica Ue, batterie fondamentali». Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante un punto stampa al Consiglio Competitività di Bruxelles.

auto elettrica urso
