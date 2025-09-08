Lorenzo Bertocchi
2025-09-08

«I santi Frassati e Acutis invitano i ragazzi a non sciupare la vita»

Leone XIV (Ansa)
Ieri la canonizzazione. Il Papa: «C’incoraggiano a rendere l’esistenza un capolavoro».
I peana pro Camilleri scordano il suo odio per destra e cattolici

Andrea Camilleri (Ansa)
Per i 100 anni dalla nascita si sprecano le lodi. Ma lo scrittore, fiero comunista, ha difeso tutti i regimi rossi, dall’Urss a Cuba.
Con la maxi diga sul Nilo l’Italia rafforza il suo ruolo in Africa

Abiy Ahmed e Giorgia Meloni (Ansa)
  • Domani l’Etiopia inaugura l’opera costruita da Webuild, che inverte la narrazione catastrofista sulla regione. Ma l’Egitto la contesta, con la sponda di Trump.
  • Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli: «Le imprese beneficeranno del nostro dinamismo. Quest’anno investiremo oltre 980 milioni. Il Piano Mattei è la cornice per ricomporre le tensioni tra Addis Abeba e l’Eritrea».

Lo speciale contiene un articolo e un'intervista

Pasquale Frega: «Le aziende capofiliera dell'Ue spingono l'industria nazionale»

Pasquale Frega: «Le aziende capofiliera dell'Ue spingono l'industria nazionale»
Il presidente e ad di Philip Morris Italia Pasquale Frega a Cernobbio (Ansa)

Il presidente e ad di Philip Morris Italia dal Forum Teha di Cernobbio: «La leva competitiva è cruciale per l'Italia e l'Europa».

Stellantis all’attacco del Green deal. Con appena cinque anni di ritardo...

John Elkann (Ansa)
L’ad Antonio Filosa: «Dal Covid l’Europa ha perso più di tre milioni di immatricolazioni su 18, quanto i mercati di Italia e Spagna». La colpa? Di Bruxelles. Ma la proprietà e i suoi giornali hanno sempre detto l’opposto.
