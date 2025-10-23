Adriano Scianca
Sánchez paga pegno agli alleati: odio verso Madrid e antifascismo

Pedro Sánchez (Getty Images)
Il governo socialista intende bollare la sede della regione della capitale come luogo di tortura franchista: è scontro.
Il vento che gela le banche mondiali non sfiora il Vecchio continente

Mentre si scatena la tempesta sulle statunitensi Zions e Western Alliance, l’Europa vive la sua età dell’oro. Gli istituti beneficiano dell’aumento dei tassi. E in Italia il comparto è tra i migliori: +50%.
Alpini e Legione straniera francese si esercitano sulle Alpi piemontesi

Alpini e Legionari francesi si addestrano all'uso di un drone (Esercito Italiano)

Sulle alture del Cuneese l'esercitazione «Joint Sapper», pianificata e organizzata dal 32° reggimento Genio guastatori della Brigata alpina Taurinense insieme ad una compagnia del 2° reggimento genio della Legione Straniera Francese.

Rifugiato stupra bimba: Dublino in rivolta

Getty Images
Da tre giorni, la capitale irlandese è attraversata da violente proteste (c’è chi si è presentato a cavallo...) contro l’ennesimo caso di cronaca che ha per protagonista uno straniero. Ma, al solito, quando la piazza è identitaria la si bolla come razzista.
Dimmi La Verità | ospite Stefania Bardelli, leader del Team Vannacci di Varese

A Dimmi La Verità Stefania Bardelli, leader del Team Vannacci di Varese, fa chiarezza sul rapporto con la Lega e sulle candidature alle elezioni degli esponenti dei team.

