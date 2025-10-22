Flaminia Camilletti
2025-10-22

Salvini indica l’obiettivo in Veneto: «Dobbiamo essere il primo partito»

Matteo Salvini (Ansa)
Al Federale il segretario spegne il caso Vannacci e compatta tutti su Regionali e manovra.
salvini lega

Vance in Israele per strigliare Hamas (e Bibi)

JD Vance (Ansa)
Il vicepresidente americano, con Kushner e Witkoff, di nuovo in missione: c’è da controllare che gli islamisti non violino la tregua. Ma la Casa Bianca è anche preoccupata dalla imprevedibilità di Netanyahu e da una nuova possibile escalation in Medio Oriente.
vance gaza

Zaia lancia il nome di Venezia per le Olimpiadi estive. «Due Carrocci? Parliamone»

Luca Zaia intervistato ieri dal direttore della Verità e di Panorama Maurizio Belpietro (Cristian Castelnuovo)
Il governatore all’evento di «Panorama»: «È grazie a noi se l’autonomia è in agenda e da questo percorso non si torna indietro». Anche Stefani apre al modello Cdu-Csu.
zaia

Edicola Verità | la rassegna stampa del 22 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 22 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

La Lega alza il pressing sulle banche: «Chiederemo un miliardo in più»

Claudio Borghi (Ansa)
L’annuncio di Borghi: «E se si lamentano raddoppiamo l’importo. Vigileremo perché neanche un centesimo venga scaricato sui clienti». Altolà di Tajani: «Se resta l’aumento sugli affitti brevi non votiamo la manovra».
manovra
