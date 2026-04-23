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Laura Della Pasqua
and
Flaminia Camilletti
2026-04-23

Salvini estende l’allarme al bitume: «Aumentato del 70%, cantieri fermi»

Salvini estende l’allarme al bitume: «Aumentato del 70%, cantieri fermi»
Matteo Salvini (Ansa)
  • Il ministro: «Con questi costi le aziende non possono asfaltare le strade. Per farlo c’è da litigare con l’Unione». Pesanti le ricadute sull’edilizia. Il vicepremier assicura: «Farò di tutto per evitare il b.locco dell’autotrasporto».
  • Farmindustria: «Filiera sotto pressione per il conflitto». Federfarma: «Non serve fare scorte». Marcello Gemmato (Fdi): «Se cessassero le forniture di Cina e India, sarebbero guai».

Lo speciale contiene due articoli

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Deficit sforato dello 0,1%. La Meloni: «Paghiamo lo sciagurato Superbonus»

Deficit sforato dello 0,1%. La Meloni: «Paghiamo lo sciagurato Superbonus»
Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti (Ansa)
  • Il nostro Paese resta in procedura di infrazione: niente flessibilità per i 12 miliardi di investimenti in Difesa. Rivisto al ribasso pure il Pil, che crescerà dello 0,6% nel 2026.
  • Si dovrà scegliere tra rinnovo delle agevolazioni e decontribuzione sugli aumenti.

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Beirut: «Ancora un mese di tregua». Morto un altro francese di Unifil

Beirut: «Ancora un mese di tregua». Morto un altro francese di Unifil
Macerie a Bir al-Abed, periferia sud di Beirut (Ansa)
Hezbollah scaglia un drone contro le Idf, che rivendicano l’uccisione di due miliziani.

Un secondo soldato francese del contingente delle Nazioni Unite Unifil è deceduto in seguito alle ferite riportate dall’attacco di Hezbollah di sabato scorso. A darne notizia è stato il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha scritto su X che il caporale-capo Anicet Girardin del 132esimo reggimento di fanteria, rimpatriato dal Libano, è morto a causa delle ferite.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 aprile

Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 aprile

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 23 aprile con Flaminia Camilletti

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Trump ottimista: «Colloqui domani». I pasdaran lo gelano: «Non è stato deciso»

Trump ottimista: «Colloqui domani». I pasdaran lo gelano: «Non è stato deciso»
Donald Trump (Ansa)
Tensioni in Iran tra falchi militari e negoziatori. L’ayatollah tace. Giallo sul nuovo cessate il fuoco Usa: «Durerà tre-cinque giorni».

«Buone notizie»: secondo il New York Post, che ha scambiato alcuni messaggi con Donald Trump, i colloqui Usa-Iran potrebbero riprendere domani. O forse no: Teheran non ha ancora una posizione ufficiale. E la tregua? Sembrava dovesse essere illimitata, cioè durare fintantoché il nemico non avesse definito una proposta unitaria da presentare agli americani. Axios, però, sostiene che la proroga del cessate il fuoco concessa dal presidente durerebbe al massimo «altri tre-cinque giorni».

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