Fabio Amendolara
2025-10-17

Strage a Verona, Salis frigna: «Colpita da campagna d’odio». Oggi i funerali dei carabinieri

Ilaria Salis (Ansa)
L’eurodeputata fa la vittima dopo le frasi choc sulla «corresponsabilità politica»: «Strumentalizzata dalla destra». Alle esequie di Stato Meloni, La Russa e Schlein.
ilaria salis

Mentre si straparla di patriarcato Landini dà della «cortigiana» a Meloni

Maurizio Landini (Ansa)
Il leader della Cgil rinfaccia al capo del governo i rapporti con Trump. Dura la replica: «Fanno la morale sulle donne poi ti danno della prostituta». L’ex Fiom tenta la supercazzola: «Giudizio politico, non sessista».
landini meloni

Intervista a Frédéric Baldan

francesco borgonovo

«Abolire la Cartabia», ovazione degli avvocati

Marta Cartabia (Imagoeconomica)
Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, ha aperto il congresso della categoria bollando la riforma licenziata dal governo Draghi come «la peggiore: ha snaturato il rito civile». L’attacco: «Introdotte norme spaventose nel processo penale».
cartabia

Papà Salis farnetica contro «La Verità». Conta i voti nelle urne ma non sa leggerli

Il padre dell’eurodeputata ci accusa di non saper la matematica. Per lui la sinistra ha preso più preferenze. I dati lo sbugiardano.
sondaggi partiti
