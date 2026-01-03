True Matteo Lorenzi Parigi esulta: i salari non crescono. È grazie all’euro, ma la sinistra tace Emmanuel Macron (Ansa)

In Francia nessuno vuole intestarsi un’austerità molto più mite di quella imposta a noi.Da quando il governo Meloni si è insediato, il presidente della Repubblica e tutta l’allegra compagnia della sinistra nostrana si sono accorti che in Italia esiste un problema salari. Ironia della sorte: con la maggioranza di centrodestra gli stipendi sono tornati a crescere, benché non ancora a sufficienza, più dell’inflazione. Al di là le Alpi, invece, qualcuno esulta per il motivo opposto. «La bassa inflazione rafforza la competitività della Francia», titola un articolo del principale quotidiano economico francese, Les Echos, di proprietà di Bernard Arnault, patron di Lvmh nonché l’uomo più ricco di Francia.Un’inflazione intorno all’1%, secondo l’Insee (l’Istat d’Oltralpe), a fronte di un dato europeo che a novembre del 2025 registra ancora +2,4%. L’articolo suggerisce due ragioni fondamentali: la riduzione delle tariffe regolamentate dell’elettricità a partire da febbraio e «una dinamica salariale più moderata» degli altri Paesi. Laddove la moderazione, che nell’ambito della filosofia morale rappresenta indubbiamente una virtù, si rivolge qui alle buste paga dei lavoratori: una virtù, forse, solo per chi le eroga, non certo per chi le incassa. Si parla di aumenti dei salari nominali nell’ordine del 2% annuo, contro una media del 3,5-4% nell’area euro. In altre parole, il quotidiano francese gode del fatto che la Francia sta guadagnando competitività abbassando il costo del lavoro, ossia inaugurando - benché in maniera molto meno traumatica - quella stagione di compressione salariale che l’Italia ha iniziato circa 15 anni fa e che oggi tutti, dal capo dello Stato ai leader di sindacati e sinistra, sconfessano. Eppure, dai nostri ritrovati paladini della giustizia sociale mai si è udito un monito contro la vera causa della «moderazione» salariale: la moneta unica. D’altra parte, i salari reali in Italia sono fermi da decenni ma loro alzano la voce solo quando si intravedono segnali di ripresa. Lo scorso ottobre, dopo quasi undici anni da presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha denunciato gli «squilibri» salariali nel nostro Paese. I governi di destra servirebbero anche solo per questo. Ora, però, la stagione della macelleria sociale ha raggiunto Parigi. L’Italia, a costi umani elevatissimi, è ormai divenuta un cavallo di razza nel modello di crescita imposto dai tedeschi e, quest’anno, ha superato il Giappone nell’esportazione di beni. La Francia, invece, si ritrova in una posizione simile a quella dell’Italia nel 2011, coi cosiddetti deficit gemelli: deficit di bilancio pubblico e deficit di bilancia dei pagamenti. Parigi, in crisi di competitività, accumula debito estero per finanziare le proprie importazioni, non sostenute da adeguate esportazioni. Mentre Berlino continua a registrare cospicui surplus commerciali (pagati da tutti coi dazi di Trump), Parigi per la seconda volta di fila inizia l’anno in esercizio provvisorio perché nessuna forza politica vuole intestarsi una finanziaria che comunque prevede un rapporto deficit-Pil intorno al 5% (nulla a che vedere con le nostre manovre lacrime e sangue, ma lì non si trova un Mario Monti). La Germania avrebbe spazio per riflazionare la propria economia e alleggerire la pressione sulla Francia, ma questo non succederà, in barba al tanto decantato asse franco-tedesco. E così a Emmanuel Macron e ai suoi governicchi nominati per non tornare alle urne non resta che l’unica via rimasta all’interno dell’euro, cioè senza poter svalutare la propria moneta, per recuperare competitività: svalutare il lavoro. Non si preannuncia un buon 2026 per i nostri cugini. Ma sia concesso dubitare che loro, al contrario nostro, saranno alla fine disposti a morire per l’euro.