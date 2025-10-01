Alessandro Da Rold
2025-10-01

Sala fa autogol e svende San Siro per 441 euro al metro quadrato

Giuseppe Sala (Ansa)
  • Con 197 milioni i club di Milano mettono le mani su stadio e quartiere. Un affare fuori mercato che prevede pure deduzioni fino a 36 milioni. Tra clausole e sconti il conto dei soldi persi dai cittadini è salato: 220 milioni.
  • Energia, media, infrastrutture: gli interessi di Oaktree (Inter) e Redbird (Milan) sono trasversali. I padroni dei nerazzurri facevano business nei territori occupati.

Lo speciale contiene due articoli

sala san siro

La base pentastellata odia ancora il Pd. Il campo largo perde con i candidati dem

Ansa
Emilia Romagna a parte, le ultime sfide regionali dimostrano che l’elettorato grillino non digerisce l’«alleato» al timone.
marche pd cinque stelle

Edicola Verità | la rassegna stampa del 1°ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 1° ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Fdi e Lega all’assalto degli azzurri: «Fi rompe l’unità del centrodestra»

Ignazio La Russa (Imagoeconomica)
Ignazio La Russa: «Hanno aiutato la giunta». Matteo Salvini: «Grave errore non metterci la faccia».
la russa salvini

Ursula dà i compiti a casa per il riarmo

Ursula von der Leyen (Getty Images)
  • Von der Leyen pretende che ogni anno i governi presentino un resoconto sugli acquisti per la difesa, in modo da controllarli e orientarli. Tra le priorità anche uno scudo spaziale e novità sugli aiuti pubblici.
  • La Commissione stanzia 2 miliardi per Kiev. Oggi vertice a Copenaghen con schermo aereo e scorte armate. Rutte come Putin: ammette che l’Ucraina è il nostro cuscinetto.

Lo speciale contiene due articoli.

riarmo ue
