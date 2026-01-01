{{ subpage.title }}

 Stefano Piazza
2026-01-01

Appuntamento in Piazza con Ruben della Rocca

Il caso Hannoun e i risvolti dell’inchiesta che mostra come dall’Italia sono stati raccolti oltre sette milioni di euro diretti ad Hamas.

appuntamento in piazza
Un cristianesimo al passo con i tempi perde valore e non è più necessario

Joseph Ratzinger (Ansa)
  • O la fede è sale, ovvero lotta contro la corruzione e ha sapore, o è destinata a svanire. Serve il coraggio della passione della verità, che è luce. Non il conformismo di chi si arrangia identificandosi con il mondo.
  • Dio conosce le miserie umane, però ci ha creati a sua immagine. La strada è l’imitazione di Cristo, seguendo l’esempio dei santi.

Lo speciale contiene due articoli.

joseph ratzinger

Food Talk | Pignataro e la cucina italiana patrimonio Unesco - seconda parte

Con Luciano Pignataro commentiamo l'iscrizione della nostra grande tradizione gastronomica nel patrimonio immateriale dell'umanità.

gemma gaetani food talk podcast
Minnesota, maxi frode al welfare: oltre un miliardo sottratto ai contribuenti

Il governatore del Minnesota Tim Walz (Ansa)
Tre reti criminali, 59 condanne federali e più di un miliardo di dollari sottratti ai programmi di assistenza pubblica: lo scandalo del Minnesota mette in luce falle strutturali nel sistema dei sussidi americani. Dalle frodi sui pasti per i bambini a quelle su Medicaid e sull’assistenza all’autismo, l’inchiesta si inserisce in un contesto di welfare espansivo, controlli deboli e finanziamenti straordinari post-pandemia, con pesanti ricadute politiche e istituzionali.
frode welfare minnesota
Gli stormi intelligenti: come i droni da combattimento stanno cambiando la guerra aerea

Anduril
Li chiamano velivoli armati collaboranti, costituiscono stormi nei quali c’è un solo aeroplano con pilota che dirige un intero gruppo di droni. Ma sono questi che studiano la situazione e definiscono la strategia di attacco. Passandosi tra loro la priorità dei bersagli.
droni da caccia
