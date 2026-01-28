{{ subpage.title }}

2026-01-28

Pusher ucciso a Rogoredo, il Sap: «Ennesimo caso di un collega indagato fin da subito»

Pusher ucciso a Rogoredo, il Sap: «Ennesimo caso di un collega indagato fin da subito»
(Ansa)

«Anche ieri abbiamo visto, per l’ennesima volta, l’ennesimo collega indagato fin dall’inizio della vicenda, ancora prima dell’accertamento dei fatti, per essere intervenuto in difesa di altri colleghi e di sé stesso mentre si procedeva a un’operazione antidroga», ha detto Massimiliano Pirola, segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), all’indomani della sparatoria a Rogoredo, a Milano, che ha portato alla morte di un 28enne marocchino. «Il collega adesso si ritrova a dover affrontare un percorso giudiziale molto pesante e difficile per essere sceso in strada a fare il proprio dovere. Non siamo dalla sua parte senza se e senza ma: il collega ha fatto solo e unicamente il proprio dovere. Serve una legge affinché i colleghi vengano iscritti nel registro degli indagati solo al termine di tutti gli accertamenti, perché questo atto dovuto è davvero una spada di Damocle sul personale che ogni giorno rischia la propria vita per difendere quella degli altri», ha concluso Pirola.

Tivù Verità | Kiro, cugino di Aba: «Pugno duro contro i maranza»

Tivù Verità | Kiro, cugino di Aba: «Pugno duro contro i maranza»

Kiro Attia, cugino di Aba, parla con onestà e lucidità dell’omicidio del ragazzo, dell’integrazione e della violenza tra i giovani. Nato in Egitto e cresciuto in Italia, ribadisce che essere italiano significa rispettare leggi e valori condivisi, denuncia un sistema giuridico troppo permissivo e invita a distinguere tra immigrazione regolare e criminalità.

Dividere chi accusa da chi giudica è una forma di rispetto per i cittadini

Dividere chi accusa da chi giudica è una forma di rispetto per i cittadini
Toghe (Imagoeconomica)
La separazione delle carriere e il superamento delle correnti sono strumenti di trasparenza. Finora, le lotte tra fazioni delle toghe avevano condannato al precariato i magistrati onorari, sui quali pesa il 50% del lavoro.

Ho scelto di votare Sì alla riforma costituzionale della giustizia non per spirito di contrapposizione, ma per coerenza istituzionale. Chi, come me, ha attraversato più stagioni del processo - prima da avvocato, oggi da magistrato onorario che esercita le funzioni dell’accusa - avverte con particolare nettezza quando un sistema inizia a richiedere una correzione strutturale, non più rinviabile.

Niscemi, le immagini dall'elicottero della Guardia Costiera

Niscemi, le immagini dall'elicottero della Guardia Costiera
(Guardia Costiera)

La frana di Niscemi vista dall'alto. Fanno davvero impressione le immagini girate a bordo dell'elicottero della Guardia Costiera che riprendono la frana che ha colpito il Comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il cedimento del terreno è cominciato domenica 25 gennaio a causa del ciclone Harry e della violenta ondata di maltempo che si sono abbattuti sulla Sicilia, e la frana ha trascinato via strade, case e terreni per oltre 25 metri.

Intrighi, appalti e 007. Le 48 ore chiave che decisero l’affare delle mascherine

Intrighi, appalti e 007. Le 48 ore chiave che decisero l’affare delle mascherine
Domenico Arcuri (Imagoeconomica). Nel riquadro, Luca Di Donna e Giovanni Buini
Giovanni Buini conferma gli scoop della «Verità» in commissione Covid: in due giorni un blitz dei Servizi cambiò la storia delle commesse.

In commissione Covid l’imprenditore umbro Giovanni Buini ha confermato le sue accuse nei confronti degli avvocati «grillini» Gianluca Esposito e Luca Di Donna. E la deputata di Fdi Alice Buonguerrieri, durante l’audizione, ha chiosato: «La Procura di Roma ritiene che questi fatti non siano penalmente rilevanti, noi però presidente (Marco Lisei, ndr) li riteniamo fatti gravi che comprovano che mentre gli italiani morivano c’erano spregiudicati che facevano affari ai danni dello Stato». L’imprenditore, come ha svelato per primo questo giornale, ha confermato quanto riferito ai pm.

