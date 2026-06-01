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Giuseppe Pollicelli
2026-06-01

Riccardo Secchi: «Mio padre mi dà il testimone, riporto Alan Ford alle origini»

Riccardo Secchi: «Mio padre mi dà il testimone, riporto Alan Ford alle origini»
Il fumettista Max Bunker, pseudonimo di Luciano Secchi, in una foto degli anni Settanta. Nel riquadro il figlio Riccardo
L’autore, figlio di Max Bunker: «Tornano il negozio di fiori, i pochi soldi, la critica sociale. La mia collaborazione col “nemico” Sergio Bonelli non fu mai un problema in famiglia».
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intervista riccardo secchi
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Elezioni Colombia, primo turno alla destra. I compagni gridano subito ai brogli

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Elezioni Colombia, primo turno alla destra. I compagni gridano subito ai brogli
Abelardo de la Ispriella, soprannominato El Tigre, è in testa dopo il primo turno delle elezioni colombiane (Ansa)

Avanti Abelardo De la Espriella, arcinemico di narcos e Farc. Ballottaggio il 21 giugno. Il premier argentino Javier Milei già esulta.

Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre, vola in testa al primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia ottenendo il 43,7%. De la Espriella è un ammiratore di Donald Trump e si è candidato per il partito Defensores de la patria, una formazione molto di destra che non ha rappresentanti in Parlamento.

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Se non denunci l’aggressore sei suo complice

Se non denunci l’aggressore sei suo complice
Studenti in un corridoio scolastico (iStock)
I prof di Parma picchiati dai maranza dicono di voler «seguire una logica educativa e non sanzionatoria». Questo è un messaggio chiaro a tutti gli «italiani di seconda generazione»: la vostra prepotenza resterà sempre impunita. È la logica della sottomissione.

Parma, Italia. Non un sobborgo dimenticato del mondo. Non una favela latinoamericana. Parma. Due professori richiamano un ragazzo, che prendendo a calci una lattina sta danneggiando la carrozzeria di un’auto. Una scena che apparteneva, un tempo, alla normalità educativa di qualsiasi Paese civile.

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L’Onu lancia l’allarme: le mafie fanno quasi gli stessi morti delle guerre

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L’Onu lancia l’allarme: le mafie fanno quasi gli stessi morti delle guerre
Controlli sulle merci in un porto commerciale. Secondo l'Onu, il traffico di droga continua a rappresentare una delle principali fonti di reddito della criminalità organizzata transnazionale (Getty Images)
Secondo il nuovo report dell’Unodc, la criminalità organizzata provoca ogni anno circa 95.000 omicidi, un numero vicino a quello dei conflitti armati. Le mafie globali infiltrano economia e istituzioni. E l’esperienza delle mafie italiane continua a rappresentare un riferimento per gli studiosi del fenomeno.
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criminalità organizzata
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Il woke è morto. Dal razzismo al Covid, a sinistra c’è chi non canta più nel coro

Il woke è morto. Dal razzismo al Covid, a sinistra c’è chi non canta più nel coro
Una piazza del movimento Black Lives Matters (Getty Images). Nel riquadro la copertina del libro «L'età del malcontento» di Thomas Chatterton Williams
In un coraggioso libro da poco tradotto in Italia, Thomas Chatterton Williams mette il dito nelle piaghe della cultura progressista. Dalle manifestazioni violente di Black Lives Matters che hanno «fabbricato» razzismo dove non c’era, fino agli insulti alla logica del tempo della pandemia.

Nemmeno il documentario pubblicato su Netflix nell’agosto del 2025 riesce a raccontare tutta la verità. Confonde le carte, insinua dubbi. Fa venire il sospetto che la storia raccontata da Jussie Smollett nel gennaio del 2019 possa essere vera. E il bello è che c’è ancora gente convinta che lo sia, tra quelli che la ricordano.

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