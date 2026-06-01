True Silvana De Mari Se non denunci l’aggressore sei suo complice Studenti in un corridoio scolastico (iStock)

I prof di Parma picchiati dai maranza dicono di voler «seguire una logica educativa e non sanzionatoria». Questo è un messaggio chiaro a tutti gli «italiani di seconda generazione»: la vostra prepotenza resterà sempre impunita. È la logica della sottomissione.Parma, Italia. Non un sobborgo dimenticato del mondo. Non una favela latinoamericana. Parma. Due professori richiamano un ragazzo, che prendendo a calci una lattina sta danneggiando la carrozzeria di un’auto. Una scena che apparteneva, un tempo, alla normalità educativa di qualsiasi Paese civile. E invece no. Il ragazzo è islamico, di origine nordafricana. I due professori sono kafir, ossia infedeli, esseri inferiori. Gli islamici, tutti, considerano gli infedeli, tutti, kafir, esseri inferiori, è una prescrizione coranica. Se sono molto educati e se sono in una condizione di non poterlo manifestare, lo nascondono, ma non esiste un islamico che non consideri i kafir esseri inferiori. I nordafricani considerano doppiamente gli europei esseri inferiori, non solo in quanto infedeli, ma in quanto schiavi. Lo studioso Davis ha quantificato in circa un milione di europei per secolo il totale degli schiavi cristiani rapiti dai saraceni e portati a morire. La vita media di uno schiavo era 7 anni. I palazzi del Marocco sono tutti stati costruiti da schiavi cristiani. Ad aprile a Massa Giacomo Bongiorni si è permesso di riprendere un gruppo di «giovani» non meglio identificati, cioè di origine nordafricana, che si stavano divertendo a danneggiare una saracinesca, ed è stato picchiato a morte davanti al figlio undicenne. I kafir hanno diritto ad esistere solo da sottomessi, cioè dhimmi. Un kafir che si sia permesso di non essere dhimmi osando addirittura redarguire due padroni, deve essere rimesso in riga. Minacce. Violenza. Aggressione. Un professore colpito con una cintura sulla schiena davanti a decine di persone che filmano, ridono, osservano come si guarda una pubblica giusta punizione di uno sprovveduto. Questo è l’onore nell’islam, che i kafir irrispettosi vengano puniti. Nessuno interviene, nessuno sente il bisogno di difendere l’insegnante, nemmeno qualcuno degli altri kafir, perché paralizzati dal terrore di essere giudicati razzisti o, peggio, poco inclusivi. Una società corrotta dai fiumi di denaro in arrivo dai Paesi del petrolio ha creato questa stolida anestesia. Le punizioni che colpiscono chi tenta di reagire, disapprovazione, grane giudiziarie, vendette di altri maranza, hanno paralizzato tutti. Il punto più squisitamente dhimmi della vicenda arriva dopo. La scuola decide di non denunciare. E la motivazione meriterebbe di essere incorniciata nei manuali di psicopatologia collettiva: «Seguire una logica educativa e non sanzionatoria». L’educazione è altresì senso dell’onore: mai due contro uno, si può colpire solo per difendersi. L’onore è che chi ha commesso un crimine sia sanzionato. La mancanza di sanzione è disonore e dhimmitudine. Non esiste alcuna possibilità educativa senza sanzione perché, non sanzionando, si sono tutti inchinati all’islam riconoscendone la superiorità e il diritto di punizione degli irrispettosi, loro. Veramente noi paghiamo uno stipendio a professori che scrivono boiate di questo calibro? Non esistono più aggressori: esistono «fragilità». Non esistono più violenze: esistono «percorsi problematici». Non esistono più responsabilità individuali: esistono «contesti». La motivazione i è quella che meriterebbe di essere incorniciata nei manuali: «Come essere un bravo kafir (infedele) e soprattutto un bravo dhimmi (kafir sottomesso)». I due professori non solo hanno giudiziosamente appreso la lezione, siamo certi, ma in questo modo l’hanno impartita anche al resto dell’Italia. Anche in Francia «seguire una logica educativa e non sanzionatoria» ha fatto scuola: gli insegnanti francesi sono campioni di «dhimmitudine». È all’ordine del giorno subire aggressioni, sputi, insulti, derisione quando loro, kafir, osano dare un ordine a un islamico. Quando l’insegnante Samuel Paty è stato decapitato da uno studente rattristato da una sua lezione su Maometto, i suoi colleghi si sono precipitati a spiegare che, be’, certo, la decapitazione è un po’ forte, ma non bisogna provocare… «Seguire una logica educativa e non sanzionatoria» è una frase che racconta il crollo morale di un’intera classe dirigente meglio di qualsiasi trattato sociologico. Qui si parla di un’istituzione che, dopo essere stata aggredita, rinuncia perfino ad affermare il principio basilare secondo cui chi usa violenza deve risponderne. In fondo i nordafricani di prima generazione, e successive, vengono considerati individui non in grado di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Inoltre fanno parte di un gruppo etnico che salda i conti in maniera atroce. Questo impasto di disprezzo e paura genera un comportamento ignobile, letteralmente ignobile, che manca di ogni nobiltà. Il professore che oserà, una volta aggredito, denunciare, grazie all’episodio di Parma potrà essere accusato di cattiveria, razzismo e poca inclusione. Dopo Parma l’impunità è d’obbligo. Il messaggio che arriva ai nuovi italiani è: nessun limite. nessuna conseguenza reale. I dhimmi hanno capito. Abbiamo costruito una società in cui l’adulto ha paura del minore, soprattutto se di italianità recente, il professore ha paura dello studente, soprattutto se islamico, il dirigente scolastico ha paura delle famiglie, sempre, persino di quelle realmente italiane, e lo Stato ha paura di chiamare le cose con il loro nome. È paralisi morale. Lo scrittore francese Laurent Obertone, nel saggio purtroppo non tradotto in italiano La France Orange mécanique, descrive una Francia in cui la violenza quotidiana viene progressivamente normalizzata da media, politica e istituzioni. Le violenze aumentano di anno in anno. Sono a carico di immigrati di prima, seconda, terza, quarta e quinta generazione: un islamico nato in Francia da genitori, nonni e perché no, anche bisnonni nati in Francia resta un islamico, una persona che per volontà divina deve prevalere sui kafir e sottometterli alla «dhimmitudine». Per questo suona sorprendente leggere che «gli inquirenti sono a caccia dei responsabili della morte del 22enne a Milano», l’ultimo cristiano accoltellato da maranza cioè da islamici. I responsabili materiali saranno individuati, ma esistono anche responsabilità morali, culturali e politiche che da anni vengono negate. Sono responsabili coloro che trasformano ogni violenza in un alibi sociologico; chi giustifica aggressioni e degrado sostenendo che il criminale sia sempre «vittima del sistema»; chi preferisce accusare un presunto clima d’odio invece di riconoscere il fallimento di un modello che ha reso interi quartieri insicuri per i cittadini onesti. Sono responsabili quei professori che tacciono dopo essere stati aggrediti dai maranza per paura di apparire intolleranti; quei commentatori che invitano a «non strumentalizzare» anche davanti all’ennesima donna colpita in strada; quei sindaci che amministrano città sempre più violente mentre dedicano più energie alla retorica ideologica che alla sicurezza reale. Ma qui torna la lezione di San Tommaso: una comunità che rinuncia alla giustizia in nome dell’ideologia prepara il proprio disfacimento. Il comportamento dei professori di Parma è anticristiano. E quindi? Impariamo a combattere, a combattere fisicamente. Alla modica somma di 80 euro su internet si compra un giubbotto anti accoltellamento. Portarlo sempre rinforza la muscolatura, come portare la corazza dei cavalieri di Malta o degli Ussari alati di Polonia. E soprattutto come i guerrieri di Poitiers, di Lepanto, di Vienna, impariamo a portare su di noi una croce e impariamo a pregare. Il cristianesimo ordina di evangelizzare i maranza, e nessun cristianesimo ordina di subirne le violenze. Meglio morire combattendo che vivere da dhimmi. Meglio essere Samuel Paty che scrivere boiate come «seguire una logica educativa e non sanzionatoria». Non abbiamo vinto a Poitiers, Lepanto e Vienna per diventare un Paese di kafir e dhimmi.