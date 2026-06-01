True Federico Novella «Con qualche aiutino dal cielo Reggio diventerà Montecarlo» Il nuovo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro (Imagoeconomica)

Il neosindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro: «Voglio un casinò, una cabinovia e il Ponte sullo Stretto. Mi hanno massacrato perché ho invocato la Madonna. Il congiuntivo sbagliato? Un falso».«Fidatevi di me. Reggio Calabria diventerà la Montecarlo del Sud». Alla fine, forse anche grazie a un aiuto ultraterreno, Francesco «Ciccio» Cannizzaro ha trionfato a valanga, doppiando gli avversari e strappando la città al centrosinistra dopo 12 anni. E la campagna social che puntava a raffigurarlo come un emulo di Cetto La Qualunque (il burbero personaggio di Antonio Albanese) anziché ostacolarlo, gli ha tirato la volata.Signor sindaco, come si sente?«Felice. Mi aspettavo di vincere ma non in maniera così imponente. Questo consenso mi entusiasma e mi riempie di responsabilità». Si offeso per il paragone con Cetto La Qualunque?«Solita storia. Quando non sanno a cosa appigliarsi per controbattere, quelli della sinistra denigrano. Sono fatti così. Hanno estrapolato una frase di un comizio per attaccarmi, ho le spalle molto larghe e ci rido sopra».Per la cronaca, la frase circolata su internet oggetto della polemica è stata questa: «Vi prometto che Reggio, con l’aiuto di Dio e della Madonna della Consolazione risorgerà!». «Per quella frase è successo un manicomio, tutta una trappola mediatica orchestrata dal Pd locale, poi rimbalzata sulle testate nazionali, ma non capisco cosa ci sia di male. Non ho mica invocato Satana». Da dove è scaturito il riferimento?«Era un comizio molto appassionato, ho parlato 50 minuti a braccio. Ho invocato la Madonna, che è la patrona di Reggio Calabria, alla quale tutta la città si unisce e affida le paure, i problemi e le speranze».Dunque le punzecchiature non la sfiorano?«Sono un cattolico cristiano, credente assoluto. Anche nell’esercizio delle funzioni da primo cittadino di questa città, tutti i giorni chiederò alla Madonna della Consolazione di guidare i nostri percorsi amministrativi, e di assisterci come classe dirigente che determinano la vita di questa città».Perché se l’è presa con Bonelli dei Verdi? «No, è Bonelli che ha attaccato me. Ha detto che devo imparare l’italiano, mi ha accusato di aver sbagliato un congiuntivo. Anzi, approfitto di questa intervista per ristabilire la verità: non ho fatto nessun errore. La frase «incriminata» sarebbe questa: «Mi candido a scrivere la storia insieme a voi e a diventare il miglior sindaco che la città di Reggio Calabria abbi mai avuto». «Avevo alle spalle un’ora di comizio. A un certo punto mi si è asciugata la bocca. E invece di dire “abbia”, mi è uscito “abbi”. Ho tralasciato una vocale perché non avevo più saliva, ma il congiuntivo non lo sbaglio mai, la stessa affermazione l’ho utilizzata decine e decine di volte, mai sbagliato prima di allora, anche qui hanno estrapolato il video per tentare di denigrare, i soliti piddini, ci ho riso sopra».Un inciampo può capitare. Luigi Di Maio ci ha costruito una carriera. «Insisto, non è stato un errore di grammatica. E ho voluto evitare di ridicolizzare Bonelli. Ho fatto una piccola ricerca sulle sue dichiarazioni passate, e ho scoperto che ha detto molto di peggio. Non dovrebbe nemmeno sedersi in Parlamento». Mettiamo da parte il congiuntivo e decliniamo al futuro. Adesso cosa farà?«Adesso, con questi numeri, bisogna assumersi delle responsabilità. Farò di tutto per non deludere il popolo reggino». A chi dedica questa vittoria?«A due grandi amici che non ci sono più. Iole Santelli, già presidente di questa Regione, e Maurizio Dettore, mio amico e collega parlamentare, morto improvvisamente mentre svolgeva il ruolo di Garante nazionale dei detenuti». È vero che sua madre non voleva che lei si candidasse? «Diciamo che era un po’ titubante. Mi diceva: sei a Roma, magari in futuro potresti andare al governo, e Reggio è una città complessa, ma come sempre ha sostenuto anche questa scelta, così come tutti i membri della mia famiglia».E lei cosa ha risposto?«Ho detto a mia mamma che, anche da sindaco, andrò a pranzo a casa sua tutti i giorni. L’ho resa felice».Una lista, la sua, con numerosi partiti. Lei lo ha chiamato «laboratorio politico del centrodestra». Cosa intende? «Abbiamo portato alla vittoria l’impianto tradizionale del centrodestra, rafforzato da tanti contenitori civici. È stato un esperimento di successo». Azione ha appoggiato la sua candidatura, ma Carlo Calenda ha preso le distanze dopo il voto: «Cannizzaro? Imbarazzante? Ho lasciato scegliere il partito locale senza conoscerlo. Non succederà più». Cosa pensa di questo dietrofront fuori tempo? «Non me ne frega nulla di Calenda, lo scriva pure. Anche se certe dichiarazioni lasciano sbalorditi. Calenda deve prima fare pace con sé stesso e poi chiarire (se ci riesce) con il suo partito, che nonostante sia così piccolo si contraddice da solo». Che rapporto ha con Roberto Occhiuto, il «rivale» calabrese di Tajani. «Roberto è un amico fraterno, è ilmiglior presidente che la Calabria abbia mai avuto, non è assolutamente il rivale di nessuno e un uomo libero che da dirigente nazionale vuole un partito sempre più aperto e liberale. Tajani è sulla stessa linea. Il dibattito interno c’è, ma è sereno e tranquillo e costruttivo».Si aspetta un ringiovanimento della leadership in Forza Italia? «Mi aspetto un partito che cresca nei numeri, nel nome di chi l’ha creato, Silvio Berlusconi. E anche da questo punto di vista, la Calabria sarà un modello organizzativo anche per il resto del Paese». Cosa intende quando promette di fare di Reggio Calabria «un brand»?«Lancerò il marchio “Made in Reggio”, che racchiuderà tutte le eccellenze di questa magnifica città. Penso soprattutto all’agroalimentare, ai prodotti che ci rendono famosi ovunque. Lo sa che il gelato di Reggio è stato giudicato il più buono del mondo? Voglio fare di questa città la capitale mondiale del gelato, per rilanciare cultura e turismo». Slogan?«Reggio Calabria diventerà la Montecarlo del Sud. Uno slogan che ho lanciato oramai da molto tempo e il bravo Vincenzo De Luca ha cercato di fregarmi per la sua Salerno, ma l’ho detto prima io per la mia Reggio».Compresi i casinò?«Se la legge italiana lo consente, perché no? Sarebbe un’attrattiva importante per un turismo più ricco».Ha fatto molto parlare l’inno della sua campagna elettorale: «Adesso Reggio, Reggio Calabria/ Senti il cuore che batte più su, più su/ Questa notte diventa luce vera, questa città non è più prigioniera». Anche questa è farina del suo sacco? «È bellissimo, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Lo cantano anche i bambini. Ma non è un inno a Cannizzaro, è la canzone della città, anche perché non contiene riferimenti politici». È stato accusato di sognare una cabinovia immaginaria all’interno della città che collega il mare alla collina.«E guardi che la faremo davvero. Reggio si trova nel cuore dello Stretto, ti svegli la mattina e sei in mezzo al Mediterraneo, con un panorama mozzafiato. Voglio una cabinovia che dal porto salga sulla collina di Pentimele, esattamente ai fortini, un posto fantastico dove si domina la città. Sarà un’attrazione unica al mondo». E poi?«E poi inviterò Elly Schlein sulla cabinovia, visto che in campagna elettorale non si è fatta vedere. Forse perché imbarazzata dei suoi dirigenti di partito». Addirittura?«Faccia lei. Sono arrivati a Reggio tutti i ministri del centrodestra. La sinistra, che qui governa da 12 anni, ha mandato solo Francesco Boccia a dire sciocchezze».Perché la sinistra cittadina ha perso 30 punti in sei anni?«Hanno amministrato malissimo. Siamo rimasti fanalino di coda in tutti i comparti, maglia nera, mancano i servizi essenziali. Quindi da un lato i reggini hanno bocciato la mala gestione di questi anni, dall’altro hanno apprezzato il mio programma. Da Roma ho lavorato molto per Reggio, ho portato risultati tangibili, e questo sforzo è stato riconosciuto». Ma al Ponte sullo Stretto lei ci crede davvero?«Certo, è un enorme opportunità per tutto il paese, e per l’Europa intera. Porterà posti di lavoro, infrastrutture, insomma uno shock economico positivo. L’ex sindaco Falcomatà si è ben guardato dal cogliere l’occasione». Cioè?«L’ideologia di cui è pervaso non gli ha permesso di accettare la sfida del Ponte. Le opere compensative non gli interessano. Con i suoi ricorsi ha fatto perdere 100.000 euro alle casse comunali. Assurdo». A 19 anni ero assessore di un piccolo comune. Poi la provincia, la regione, il Parlamento. Cosa fa quando non fa politica?«In realtà corro comunque, perché sono appassionato di automobilismo. Gareggio a livello amatoriale, ma credo che da oggi non avrò più molto tempo per coltivare i miei passatempi». 40 anni, single?«Sì sono single momentaneamente. Ma inizio ad avere voglia di una famiglia, di un figlio. Credo che sia anche naturale, in tutti questi anni ho dato tutto me stesso alla politica e a servire il mio territorio».